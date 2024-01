Découvrez le GIGA POD, un centre de données évolutif et optimisé pour l’IA

Une solution complète pour entraîner des modèles de langages, réaliser des tâches intensives d’apprentissage profond et d’autres processus liés à l’intelligence artificielle : le GIGA POD de GIGABYTE contribue à nous faire entrer dans l’ère de l’IA grâce à ses performances exceptionnelles et sa conception modulaire et évolutive.ce artificielle : le GIGA POD de GIGABYTE contribue à nous faire entrer dans l’ère de l’IA grâce à ses performances exceptionnelles et sa conception modulaire et évolutive.

Les besoins en machine learning, deep learning et intelligence artificielle sont croissants pour les entreprises, qui ont besoin d’équipements adaptés pour mettre en œuvre leurs projets. Avec ses GIGA POD, GIGABYTE propose des solutions clé en main et offrant la puissance de calcul nécessaire à vos ambitions. Réseaux neuronaux, grands modèles linguistiques… les GIGA POD sont adaptés à toutes les tendances IA du moment et représentent un investissement d’avenir grâce à une infrastructure évolutive.

Des performances taillées pour les charges de travail d’IA

Le GIGA POD est un centre de données qui embarque huit racks contenant 32 nœuds GIGABYTE G593, pour un total de 256 GPU NVIDIA H100 Tensor Core par unité. Cela lui permet de développer une puissance prodigieuse pouvant atteindre un exaflop (un quintillion d’opérations en virgule flottante par seconde), selon les spécifications de la norme FP8 AI. Avec de telles performances, le GIGA POD traite en toute efficacité les charges de travail d’IA que vous lui soumettez. Vous obtenez ainsi des résultats rapidement et prenez de l’avance sur vos concurrents qui auront opté pour une solution moins performante.

Pour développer de grands modèles de langage (LLM) ou des réseaux de neurones artificiels, qui vont ensuite alimenter les produits informatiques et les services numériques, il n’y a pas de secret : il faut une quantité colossale de puissance brute. Le traitement de toutes les données qui sont soumises, l’établissement de relations entre elles et la constitution de liens de cause à effet est un processus particulièrement lourd, qui exige des ressources sans pareilles.

Dans la course à l’IA que sont en train de se livrer les acteurs de l’industrie de la tech, investir dans les meilleures technologies est devenu primordial pour ne pas se laisser distancer. GIGABYTE l’a bien compris et ses GIGA POD répondent parfaitement à la demande de solutions performantes et livrées clé en main.

Une plateforme évolutive

La conception des GIGA POD a été pensée pour faciliter leur évolutivité. GIGABYTE a misé sur une approche scale-out, qui permet d’ajouter des unités de calcul de manière horizontale au dispositif afin de renforcer ses capacités. Les clients bénéficient de ce fait d’une infrastructure complète et personnalisable, capable de s’adapter à leurs besoins.

Cette modularité ne rend pas seulement les GIGA POD évolutifs, mais aussi polyvalents. Les serveurs sont équipés d’emplacements d’extension pour les technologies réseau NVIDIA BlueField et ConnectX, que l’on retrouve dans les centres de données les plus performants à ce jour.

GIGABYTE a mis au point des solutions de refroidissement avancées pour garder ses GIGA POD au frais, même en cas de travail intensif continu. Pour éviter un ralentissement des performances causé par la chaleur, le fabricant a dû innover : il n’est pas possible de proposer toujours plus de puissance sans améliorer la gestion thermique. Grâce à ses recherches, GIGABYTE a trouvé un compromis équilibré entre performances, consommation énergétique et dissipation de la chaleur.

Le constructeur a entre autres annoncé de nouvelles techniques de refroidissement par immersion, ainsi que des plaques froides pour le refroidissement liquide direct, adaptées aux Superchip NVIDIA Grace CPU, Superchip NVIDIA Grace Hopper, processeurs AMD EPYC 9004 et aux processeurs Intel Xeon de quatrième génération.

GIGABYTE accompagne les entreprises

GIGABYTE ne voit pas ses GIGA POD comme un simple produit à vendre, mais comme un partenariat à long-terme avec ses clients. La société met à disposition une équipe de professionnels avec laquelle vous pouvez travailler main dans la main pour comprendre vos besoins en matière de calcul IA.

Vous êtes accompagné à chaque étape, de la consultation initiale à la mise en place de votre infrastructure, en passant par la phase de conception du projet. Cette large gamme de services permet aux clients de parvenir à déployer tout le potentiel des GIGA POD : vous n’achetez pas que du matériel, mais aussi un accompagnement et de précieux conseils pour vous guider.

Le savoir-faire de GIGABYTE a déjà été mis à contribution par des fournisseurs de services cloud dédiés à l’intelligence artificielle renommés. L’un de ses plus importants clients est Taiga Cloud, le leader européen du secteur. Au quatrième trimestre 2023, Taiga Cloud et GIGABYTE ont été les premiers en Europe à mettre en place une conception partagée de super pods NVIDIA H100.

Selon Christof Stührmann, directeur de l’ingénierie cloud de Taiga, ce partenariat stratégique a “propulsé Taiga Cloud vers de nouveaux sommets dans sa capacité à offrir à nos clients un accès à une puissance de calcul flexible, sécurisée et conforme à l’énergie propre pour servir l’innovation Gen AI à travers l’Europe”.

Matthew Miller, Senior Sales Manager EMEA de GIGABYTE, se félicite quant à lui d’aider Taiga Cloud “à répondre à la forte demande des entreprises pour des solutions basées sur l’IA en offrant un accès aux plus grandes capacités de traitement de l’IA d’Europe”.

Une ribambelle de GPU NVIDIA HGX H100 installés au sein de serveurs et racks GIGABYTE, constituant une infrastructure modulaire et évolutive, le tout avec l’expertise et le suivi de GIGABYTE, voilà ce que sont vraiment les GIGA POD.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par GIGABYTE.