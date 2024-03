Dernière chance pour s’offrir une console en promotion (PS5 / Switch) sur AliExpress !

C’est déjà l’avant dernier jour du quatorzième anniversaire d’AliExpress. Alors si vous n’avez pas encore sauté le pas pour vous faire un beau cadeau en promotion, c’est le moment.

Les consoles de jeux sont réputées pour être des produits high tech assez chers. Heureusement, vous pouvez bénéficier jusqu’au 27 mars à 23h59 d’une série de codes promo exclusifs que vous pouvez cumuler avec les offres déjà en cours :

TOMSGD05 : 5 euros remboursés à partir de 39 euros d’achat

: 5 euros remboursés à partir de 39 euros d’achat TOMSGD10 : 10 euros remboursés à partir de 79 euros d’achat

: 10 euros remboursés à partir de 79 euros d’achat TOMSGD20 : 20 euros remboursés à partir de 159 euros d’achat

: 20 euros remboursés à partir de 159 euros d’achat TOMSGD40 : 40 euros remboursés à partir de 299 euros d’achat

: 40 euros remboursés à partir de 299 euros d’achat TOMSGD80 : 80 euros remboursés à partir de 499 euros d’achat

C’est l’occasion de s’offrir la Playstation 5 Slim à seulement 429 euros avec le code promo TOMSGD40. Mais ce n’est pas tout ! Vous avez aussi de très belles offres sur la Nintendo Switch OLED ou la Nintendo Switch Lite. Ainsi, la Nintendo Switch OLED est disponible pour seulement 269 euros avec le code promo TOMSGD20. Et la Nintendo Switch Lite passe à seulement 149 euros, en utilisant également le code promo TOMSGD20.

PS5 Slim > 429 € chez AliExpress

Nintendo Switch OLED > 263 € chez AliExpress

Nintendo Switch Lite > 149 € chez AliExpress

Pourquoi choisir la PS5 Slim ?

Sortie fin 2023, la Playstation 5 Slim est une version à la fois plus petite et plus légère que la PS5 originale. Pourtant, elle est équipée d’un disque dur SSD de 1 To à la place des 825 Go sur la précédente version. L’autre originalité est le lecteur de disque qui est désormais amovible.

Pour le reste, on garde les mêmes caractéristiques très performantes avec le processeur AMD Ryzen de 3ème génération accompagné de 16 Go de RAM GDDR6 et de la carte graphique AMD RDNA 2.

Si vous cherchez la console la plus puissante du marché avec des jeux impressionnants techniquement, c’est le choix évident.

PS5 Slim > 429 € chez AliExpress

Nintendo Switch : OLED ou Lite ?

En revanche, si vous voulez jouer en famille ou bien si vous êtes fan des univers Mario, Zelda ou Pokémon, le choix se portera bien sûr sur la Nintendo Switch. Par contre, il va falloir choisir entre la version OLED et la version Lite.

La Switch OLED est tout simplement la meilleure version de la console portable de Nintendo. Elle offre 64 Go de stockage interne, une autonomie améliorée et un écran OLED de 7 pouces.

La Switch Lite a un autre atout de taille : son prix mini. Si vous avez un petit budget, elle est presque deux fois moins chère. Si vous comptez l’utiliser uniquement en console portable, c’est un excellent choix puisqu’elle a un format plus petit et plus léger. Cerise sur le gâteau, même à petit prix, elle est tout aussi puissante que la version OLED. Ainsi, tous les jeux Switch sont compatibles sur les deux versions.

Nintendo Switch OLED > 263 € chez AliExpress