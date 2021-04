Deux processeurs EPYC 7763 fixent un nouveau record sur Cinebench R23 : 113 556 points

Le 15 mars dernier, AMD a lancé ses EPYC 7003, nom de code EPYC Milan. Par rapport aux puces de précédente génération, EPYC Rome, le nombre maximal de cœurs CPU n’augmente pas : il reste à 64 cœurs. En revanche, les EPYC Milan héritent de l’architecture CPU Zen 3, laquelle améliore les IPC d’environ 19 %. Dans la lignée de leur ainé EPYC 7742, dont deux représentants avaient pulvérisé le record de Cinebench R20, une paire d’EPYC 7763 a établi un nouveau jalon sur Cinebench R23.

Leur score : 113 566 points. Ces puces trônent sur ce classement des 128 cœurs avec une belle avance, puisque la deuxième meilleure performance, réalisée par deux EPYC 7H12, est de 92 357 points. Notez qu’il s’agit ici de résultats réalisés avec des systèmes refroidis par air ; Splave a un record à 105 170 points sur Cinebench R23 avec un unique AMD Ryzen Threadripper 3990X (64 cœurs / 128 threads) refroidi par azote liquide, ce qui a autorisé une fréquence supérieure à 5,2 GHz. Pour rappel, l’EPYC 7763 est un 64 cœurs / 128 threads qui a une fréquence de base 2,45 GHz et une fréquence Boost de 3,5 GHz. Dans le cas présent, le système rassemble donc 128 cœurs / 256 threads. AMD indique avoir utilisé un système de refroidissement classique de serveurs. La température n’a pas excédé 85°C pour une consommation maximale de 403 W.

Plusieurs infos sur les processeurs AMD EPYC Genoa : 96 cœurs, DDR5, PCIe 5.0 et AVX3-512

Les Xeon Platinum 8380 battus, et pas uniquement au score

En réponse aux EPYC Milan d’AMD, Intel a répliqué avec des Xeon Scalable Ice Lake-SP pour serveurs à 1 et 2 sockets. Ils ne permettent pas des configurations à 128 cœurs, puisque le vaisseau amiral de cette gamme, le Xeon Platinum 8380, possède 40 cœurs / 80 threads. Au maximum, ce sont donc 80 cœurs / 160 threads. Sans surprise, le système d’AMD l’emporte facilement face à une paire de Xeon Platinum 8380 sur Cinebench R23, laquelle plafonne à 74 630 points selon des tests réalisés par Tom’s Hardware US. Le combat est certes inégal, mais il est intéressant de mettre les prix et la consommation en perspective.

Selon TH.US, il faut débourser 17 000 dollars pour acquérir deux Xeon Platinum 8380 (16 200 dollars si l’on se fie au RCP donné par Intel), contre 15 780 dollars pour deux EPYC 7763 (ce qui correspond au tarif donné par AMD). En outre, les deux Xeon sont nettement plus gloutons en énergie : nos confrères ont mesuré une consommation de 1154 W pour l’ensemble du système.

La bonne nouvelle pour Intel, c’est que désormais, deux puces Xeon ne sont plus battues par un « simple » Threadripper 3990X (vendu 4000 dollars environ) sur Cinebench R20… du moins, tant que le PBO n’est pas activé !

Toutefois, sachez quand même que Cinebench est un test globalement favorable aux puces d’AMD. Toujours est-il que l’écart important entre une paire de Xeon 8280 (19 211) et une paire de Xeon 8380 (28 670) reflète bien l’évolution des performances entre les deux générations Xeon Scalable.