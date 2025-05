GTA VI : le second trailer atteint de nouveaux records en 24 heures

Le deuxième trailer de GTA VI a battu le record mondial de vues en 24 heures avec 475 millions de visionnages, dépassant Deadpool vs. Wolverine et confirmant l’engouement massif autour du jeu malgré son report à 2026.

Malgré l’annonce récente du report de sa sortie à mai 2026, le deuxième trailer de Grand Theft Auto VI a suscité un engouement massif, dépassant tous les précédents records de vues en ligne sur une période de 24 heures. Selon Rockstar Games, cité par The Hollywood Reporter, la vidéo a accumulé plus de 475 millions de vues tous supports confondus au cours de sa première journée de diffusion.

Ce chiffre surpasse nettement le précédent record détenu par le trailer du film Deadpool vs. Wolverine, qui avait réuni 365 millions de vues dans le même laps de temps. À titre de comparaison, la récente bande-annonce de The Fantastic Four: First Steps a enregistré environ 200 millions de vues en 24 heures.

Une portée bien au-delà du jeu vidéo

Le premier trailer de GTA VI, diffusé en décembre 2023 exclusivement sur YouTube, avait déjà fait sensation avec 93 millions de vues en 24 heures, devenant la vidéo non musicale la plus regardée de l’histoire de la plateforme. Il reste seulement devancé par quelques clips musicaux du groupe sud-coréen BTS.

Le deuxième trailer, publié cette fois sur plusieurs plateformes, a donc largement étendu sa portée. Outre les images du jeu, il met en avant la chanson “Hot Together” du groupe The Pointer Sisters, dont la popularité a explosé dans les heures qui ont suivi. Spotify fait état d’une hausse de 182 000 % des écoutes de la chanson. Une tendance similaire avait été observée en 2023 avec Love Is a Long Road de Tom Petty, présent dans le premier trailer.

Sulinna Ong, responsable éditoriale mondiale chez Spotify, a commenté ce phénomène :

« Grand Theft Auto traverse la culture populaire comme peu d’autres œuvres. La musique est un élément central de la série, et c’est encourageant de voir des générations de fans se retrouver autour d’un titre emblématique. »

Des images issues de la PlayStation 5

Rockstar Games a également précisé que les séquences visibles dans ce deuxième trailer ont été capturées intégralement sur une console PlayStation 5, avec un mélange de gameplay et de cinématiques. Le rendu visuel a été salué pour sa qualité. Il est probable que la future PlayStation 5 Pro propose des améliorations graphiques ou de fluidité supplémentaires.

Concernant la version PC du jeu, aucun détail n’a encore été communiqué officiellement. Toutefois, un fabricant majeur de périphériques gaming a indiqué que cette version pourrait arriver quelques mois après la sortie sur consoles, prévue pour le 26 mai 2026.

En attendant, la performance de ce nouveau trailer confirme l’attention continue que suscite GTA VI dans l’industrie du divertissement, bien au-delà de la sphère vidéoludique.