Dragon’s Dogma 2 : le DLSS 3 et la génération de frame vont-ils enfin rendre le RPG fluide ?

Le second opus de la série de RPG Dragon’s Dogma a été mis à jour. Un nouveau patch devrait rendre l’expérience de certains joueurs PC plus fluide grâce à l’implémentation de la technologie DLSS 3 de NVIDIA.

©Capcom

Dragon’s Dogma 2 a bien progressé depuis son lancement. Le dernier RPG de Capcom, bien que ambitieux, était rattrapé par ses nombreux défauts. Entre une mauvaise optimisation sur PC, des microtransactions à outrance et un système de sauvegarde confus, le titre revient de loin.

Depuis la sortie, le jeu a été mis à jour régulièrement par son studio de développement afin de lisser ces quelques défauts et, si certains persistent, la situation s’améliore peu à peu. Un récent patch déployé le 31 mai permet d’ailleurs d’apporter quelques correctifs mais aussi un outil assez pratique sur PC pour contrebalancer les problèmes de performance : le DLSS 3.

Ainsi, Dragon’s Dogma 2 bénéficie enfin de la génération de frames de la technologie de NVIDIA. Cet ajout fait suite à un autre patch ayant également amélioré l’intégration des autres versions du DLSS.

Les joueurs disposant d’une carte graphique RTX Série 40 n’ont donc plus besoin d’avoir recours aux mods afin de gagner quelques FPS supplémentaires. En revanche, pour ceux ne disposant pas de GPU NVIDIA récent, le FSR et l’AFMF d’AMD sont toujours absents.

©NVIDIA

Un jeu plus fluide mais pas pour tout le monde

Grâce à cette mise à jour, la génération d’images du DLSS peut donc être activée dans la catégorie “Graphismes” du menu Options. S’il est encore trop tôt pour savoir quel gain cela va représenter pour les joueurs, il est probable que leur expérience soit malgré tout plus fluide grâce à la technologie de NVIDIA.

Actuellement, le jeu de Capcom reste assez exigeant. En Full HD (1920 x 1080), seules des configurations utilisant des GPU et CPU similaires ou supérieurs à la GeForce RTX 4080 et au Core i9-13900k seraient capables d’atteindre les fameux 60 FPS.

L’ajout du DLSS 3 est donc une excellente nouvelle pour les joueurs disposant d’une RTX Série 40. Cependant, pour les autres, une expérience fluide au-delà des 40 ou 50 images par seconde semble hors de portée.

Un patch léger qui risque de décevoir ?

La nouvelle mise à jour introduit également quelques corrections et ajustements. Un bug visuel qui empêchait le terrain de jeu de s’afficher correctement sur certaines configurations a notamment été corrigé.

La limite de stockage en jeu a été augmentée, des problèmes cosmétiques et de dialogue des Pions semblent résolus et la mission “Le gardien titanesque” ne devrait plus souffrir d’un bug de progression.

©Capcom

En somme, à part l’ajout du DLSS 3, cette mise à jour reste très légère. Compte tenu des problèmes auxquels fait face Dragon’s Dogma 2, il est dommage de ne pas voir les développeurs aller plus loin. Si leur travail est encourageant pour l’avenir du RPG de Capcom, certains joueurs pourraient être déçus.

Ceux ne disposant pas d’un matériel dernier cri pourraient se lasser des performances assez médiocres du RPG. Il faut espérer que les efforts de l’équipe de développement de Dragon’s Dogma 2 continuent et que le titre se perfectionne peu à peu avec le temps.