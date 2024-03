Dragon’s Dogma 2 : ambitieux, le RPG est rattrapé par ses trop nombreux défauts

Dragon’s Dogma 2 est enfin arrivé. Le dernier RPG de Capcom déploie ses ailes sur PC, PS5 et Xbox Series X pour le plus grand plaisir des joueurs, ou pas. En effet, le jeu rencontre quelques problèmes, notamment de performance sur PC.

Capcom vient tout juste de sortir le deuxième opus de son RPG phare Dragon’s Dogma. Ce nouveau titre paru le 22 mars 2024 est un jeu de rôle d’heroic fantasy mettant les joueurs dans la peau de l’Arisen ou Insurgé en français, un héros dont le cœur a été volé par un Dragon.

Dans cette aventure disponible sur PC (Steam), PS5 et Xbox Series S et X, les joueurs dirigent un groupe de 4 aventuriers dont trois compagnons ou “Pions” créés par les autres joueurs ou par les développeurs. C’est un moyen intéressante d’apporter une composante multijoueur dans un jeu pensé pour le solo.

Dragon’s Dogma 2 se déroule dans un monde ouvert classique mais dont les quelques subtilités pourraient rebuter certains. Très stratégique, le jeu demande de la réflexion avant chaque périple. De plus la carte étant immense par rapport au premier opus, le nombre restreint d’outil de voyage rapide peut s’avérer frustrant.

Étant un RPG, les joueurs ont le choix entre plusieurs vocations (des classes) de personnage à la création de leur avatar. En tout, le jeu dispose de quatre classes de base aux archétypes très classiques tels que voleur, mage, combattant et archer. Ce nombre assez faible peut ensuite être augmenté au fil de l’aventure, le jeu totalisant en fait 10 vocations.

Dragon’s Dogma 2 rate sont atterrissage sur PC

Si de prime abord le jeu a l’air très intéressant, en grande partie grâce à ses systèmes complexes et ses graphismes tirant parti du moteur graphique RE Engine de Capcom, il n’est pas sans défaut. En effet, comme tout bon jeu venant de sortir, Dragon’s Dogma 2 n’échappe pas aux multiples turpitudes des AAA récents.

Ainsi le jeu est assez mal optimisé sur ordinateur, nécessitant un PC gamer compétant pour être stable malgré ses exigences relativement basses. De plus le jeu, que se soit sur PC ou console de salon est bloqué à 30 images par secondes. La page Steam précise que pour bénéficier du Ray Tracing sans perte de performance, il est nécessaire de posséder une GeForce RTX 2080 Ti ou une Radeon RX 6800 au minimum.

Minimale Recommandée Système d’exploitation Windows 10 (64 bit)

Windows 11 (64 bit) Windows 10 (64 bit)

Windows 11 (64 bit) Processeur Intel Core i5 10600

AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i7-10700

AMD Ryzen 5 3600X Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1070

AMD Radeon RX 5500 XT NVIDIA GeForce RTX 2080

AMD Radeon RX 6700 Mémoire vive 16 Go 16 Go Stockage 64 Go 64 Go

D’ailleurs le framerate du jeu étant lié au nombre de PNJ du monde, certains joueurs se seraient adonnés au génocide afin d’augmenter leurs performances. Évidemment ce n’est qu’un défaut en particulier. Le gameplay peut également être une source de frustration mais cela reste à l’appréciation de chacun.

En fin de compte, il semblerait que la version la plus stable et “supérieure” soit celle sur PlayStation 5. De plus, Capcom a eu la mauvaise idée de cribler son RPG de microtransactions. Si cela ne semble pas particulièrement étranger à un jeu de cet acabit, ces achats supplémentaires prennent la forme de consommables permettant de lisser les défauts du jeu. Ce qui devient tout de suite beaucoup plus dérangeant.

Des DLC en pagaille qui gonflent le prix de l’expérience

Par exemple, un objet en particulier, les “portacristaux”, vendus trois euros, permettent d’ajouter des points de voyage rapide. Le problème c’est que ceux-ci sont en nombre limité dans le jeu de base. Sachant que la traversée de la carte peut être particulièrement frustrante, ces “DLC” deviennent une véritable mine d’or pour Capcom.

Il est vrai que ce genre d’achat optionnel n’enlève rien aux qualités intrinsèques de Dragon’s Dogma 2. Cependant ce genre de problème est un bon moyen pour Capcom de ternir la réputation de son dernier jeu. Bien que le RPG ait rencontré un certain succès, il est possible que les joueurs se retournent contre l’éditeur et décident de bouder le titre à l’avenir.

Enfin, comme dit plus haut, le jeu étant relativement exigeant. Particulièrement en ce qui concerne son gameplay et sa configuration recommandée. Il est donc possible que celui-ci reste une expérience de niche. En espérant que Capcom remédie à la situation rapidement, notamment en ce qui concerne les performances de la version PC.