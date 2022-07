Écrans gaming Acer : des concentrés de technologie à prix imbattables

En plus de tarifs avantageux, la marque réussit à intégrer dans ses produits les dernières technologies, et ses moniteurs en sont le meilleur exemple. Nous vous présentons ici trois modèles d’écran gaming Acer pour la rentrée qui nous ont tapé dans l’œil, et il y en a pour tous les budgets.

Acer ED270RP : un écran incurvé à petit prix

Ce moniteur gaming est équipé d’un écran de 27 pouces au format 16:9. La dalle VA mate affiche une définition Full HD 1080p et bénéficie d’une fréquence de rafraîchissement pouvant atteindre jusqu’à 165 Hz pour une fluidité sans pareille de l’image. Acer a également intégré la technologie AMD FreeSync, qui permet au moniteur de se calibrer sur les performances que délivre l’ordinateur ou la console afin d’éviter les phénomènes de déchirure et de saute d’image.

Pour une meilleure immersion dans l’action et un confort visuel accru, l’écran Acer ED270RP est incurvé selon une courbure 1500R et est entouré de bordures très discrètes. Le fabricant a misé sur l’ergonomie en laissant la possibilité à l’utilisateur d’incliner à sa convenance entre -5°et 20°. En ce qui concerne la connectique, l’écran est bien pourvu avec deux ports HDMI 2.0, une prise DisplayPort 1.2 et un jack 3.5mm pour l’audio.

Le moniteur embarque par ailleurs bon nombre de technologies propriétaires d’Acer, dont le BlueLightShield, qui permet d’ajuster de manière flexible la quantité de lumière bleue émise par l’écran afin de réduire la fatigue oculaire. Nous pouvons aussi citer le Flicker-Less, dont le rôle est de maintenir un niveau de luminosité constant et de supprimer les effets de scintillement qui peuvent être gênants. Nous avons également à disposition sur ce modèle le Low Dimming, un système qui module la luminosité de l’écran en fonction de la lumière ambiante, comme sur nos smartphones. Enfin, le moniteur bénéficie du ComfyView, une technologie antireflet qui améliore par ailleurs la brillance des couleurs.

Le moniteur gaming Acer ED270RP fait actuellement l’objet d’une réduction de 60 euros chez Fnac. Son prix est à la baisse passant de 259,99 à 199,99 euros, un tarif très intéressant pour un écran offrant de telles prestations.



Acer Nitro VG240YS : un temps de réponse toujours plus court, sans se ruiner

L’Acer Nitro VG240YS mise sur un écran de 24 pouces de technologie IPS. Il offre une qualité d’image 1920x 1080 pixels et dispose d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Le moniteur peut cependant être overclocké pour gagner en performances et atteindre les 165 Hz. Comme l’Acer ED270RP, ce modèle est compatible avec l’AMD FreeSync pour synchroniser en temps réel la fréquence de la dalle avec le nombre d’images par seconde calculé par le GPU, ce qui résulte en une action à l’écran plus agréable.

La grande force de ce produit est son temps de réponse de seulement 1 ms, une caractéristique rare sur un moniteur commercialisé à un prix abordable. Grâce à ce temps de réponse ultra-court, les effets de flou ou de ghosting sont fortement réduits et les images restent nettes, même lorsque les scènes s’enchainent rapidement. On en profite notamment dans les jeux de simulation de course et les FPS, qui peuvent nécessiter un grand nombre d’actions en peu de temps.

Les technologies Acer Blue Light Shield, Acer Flicker-less, Acer Low Dimming et Acer Confyview que nous vous détaillons plus haut sont également de la partie. Si l’Acer Nitro VG240YS vous convient, c’est le bon moment pour investir puisqu’il est affiché à 229,99 euros chez Darty, au lieu de 249,99 euros.



Acer Predator XB273U : l’expérience premium

Nous terminons cette sélection avec un moniteur haut de gamme, en la personne du Predator XB273U. Nous avons ici affaire à un écran doté d’une dalle IPS de 27 pouces aux bords ultra-fins sur 3 côtés et affichant une définition d’image WQHD de 2560 x 1440 pixels. Vous pourrez de plus atteindre une fluidité extrême allant jusqu’à 144 Hz via port HDMI et jusqu’à 165 Hz via DisplayPort. Il s’agit d’une solution parfaite pour jouer dans l’une des configurations favorites des gamers : 1440p à 144/165 Hz.

Et ce n’est pas tout ce que nous réserve le Predator XB273U pour les bonnes surprises en matière d’affichage puisque nous avons aussi un temps de réponse extrêmement faible de 0,5 ms minimum, une belle luminosité de jusqu’à 400 nits et la couverture de 90% de l’espace colorimétrique DCI-P3 avec 16,7 millions de couleurs prises en charge. Pour couronner le tout, nous avons le droit à une compatibilité avec la technologie NVIDIA G-SYNC pour éliminer les saccades à l’image.

En plus des ports HDMI 2.0 (x2) et Display Port 1.2a (x1), nous retrouvons une prise casque et un hub USB comportant deux ports USB 3.0. Côté audio, sachez que le moniteur intègre ses propres haut-parleurs.

Le design est bien pensé pour le confort des joueurs, avec un pied ergonomique qui pivote sur 90° pour une visualisation en mode portrait ou paysage. Nous apprécions aussi la possibilité de régler la hauteur sur 115 mm et l’inclinaison sur un angle de 20° : le moniteur s’adapte à votre position !

Le Predator XB273U est en stock chez LDLC au tarif de 519,95 euros.



Cet article a été rédigé en partenariat avec Acer.