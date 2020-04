Evga lance ses GeForce RTX 2080 et 2070 Super KO dans l’arène

En janvier dernier, Evga a fait entrer ses RTX 2060 KO sur le ring, à moins de 300 dollars. L’entreprise ajoute deux nouveaux combattants à son catalogue : les GeForce RTX 2080 et 2070 Super KO. Les cartes misent également sur leur prix attractif et se positionnent dans une catégorie tarifaire inférieure à la série Black de la marque.

La GeForce RTX 2070 Super est munie de 2560 cœurs CUDA. Elle s’appuie sur 8 Go de mémoire GDDR6, sur une interface de 256 bits et une vitesse mémoire de 14 Gbit/s. Sa bande passante mémoire est de 448 Go/s. La GeForce RTX 2080 Super embarque 3072 cœurs CUDA et également 8 Go de mémoire GDDR6 sur une interface de 256 bits. La vitesse mémoire est en revanche plus élevée, à 15,5 Gbit/s. En résulte une bande passante mémoire de 496 Go/s. Dans le cas des modèles Ko d’Evga, le RTX 2070 Super atteint une fréquence Boost de 1770 MHz et la RTX 2080 Super, de 1815 MHz. La première se négocie 499,99 dollars et la seconde, 699,99 dollars. La garantie dure trois ans.

Deux ventilateurs de 85 mm

Niveau connectique, les deux modèles proposent trois DisplayPort 1.4 et un port HDMI 2.0b. La solution de refroidissement s’appuie sur deux turbines de 85 mm. Les cartes mesurent 269 mm de long. Dans une optique de réduction des coûts, elles ne bénéficient pas de plaque arrière. Enfin, pour l’alimentation, elles requièrent un connecteur 8 broches et un autre de 6 broches. Evga mentionne une consommation de 250 W pour la RTX 2080 Super KO et de 215 W pour sa petite sœur.