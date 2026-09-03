Face à DJI et Insta360, GoPro évite la faillite de justesse

Le fabricant de caméras GoPro a conclu un accord de fusion en numéraire de 285 millions de dollars avec la société de photonique optique Starman Optical. Cette transaction permet à l’entreprise d’éviter la faillite.

Fondée en 2024 et basée à Warren, dans le New Jersey, Starman Optical est une entreprise privée de technologie qui fabrique des émetteurs-récepteurs optiques à haute vitesse destinés aux centres de données d’intelligence artificielle.

Modalités financières de l’opération

Dans le cadre de cette acquisition, les actionnaires de GoPro recevront 285 millions de dollars en espèces, soit 1,14 dollar par action, tout en conservant environ 10 % du capital de la nouvelle entité. L’ensemble restera coté sur le Nasdaq. Le prix de 1,14 dollar par action représente près du double du cours de clôture de la veille de l’annonce, qui s’établissait à 0,60 dollar.

Starman Optical a également accepté de rembourser l’intégralité de la dette résiduelle de GoPro, d’un montant de 92 millions de dollars, lors de la clôture de la transaction. Cette démarche laisse à GoPro un bilan financièrement assaini et lui permet de continuer ses activités en tant qu’entreprise indépendante. La finalisation de l’accord est prévue d’ici la fin de l’année, sous réserve des autorisations réglementaires.

Contexte financier et risque de radiation

Cet accord intervient alors que le titre de GoPro risquait une radiation imminente du Nasdaq. L’action avait perdu 60 % de sa valeur en trois mois, chutant de 1,73 dollar début mai 2026 à 0,60 dollar à la fin du mois d’août. Ce déclin découlait de la baisse des ventes et de la mise en garde d’auditeurs indépendants, qui avaient émis des doutes importants quant à la capacité de la société à poursuivre son exploitation.

Ayant franchi à la baisse le seuil minimal de 1,00 dollar imposé par le Nasdaq, l’entreprise avait reçu des avertissements de radiation. Le cours s’était néanmoins stabilisé le 31 août, à la suite d’un article de Bloomberg signalant qu’un formulaire 13G déposé auprès de la SEC le 20 août révélait la prise de participation de 8,5 % au capital par le créateur de contenu Mark “Markiplier” Fischbach.

Difficultés sectorielles et résultats du deuxième trimestre

L’entreprise, qui a popularisé les caméras d’action portables, subit une pression concurrentielle accrue de la part de sociétés comme DJI et Insta360. La hausse récente des prix de la mémoire et du stockage a également pesé sur les finances du groupe.

Selon son rapport financier pour le deuxième trimestre 2026, GoPro a réalisé un chiffre d’affaires de 105 millions de dollars, en recul de 31 % sur un an. Les volumes de livraison se sont élevés à 291 000 caméras, soit une baisse de 38 % par rapport au même trimestre de l’année précédente. L’entreprise a affiché une perte nette non-GAAP de 36 millions de dollars et un EBITDA ajusté négatif de 29 millions de dollars.