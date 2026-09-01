YouTube Music vs Apple Music : lequel offre la meilleure qualité audio ?

YouTube Music ou Apple Music, quel service choisir si vous souhaitez privilégier une qualité audio maximale ? Le comparatif des deux plateformes.

Sur le marché du streaming musical, Spotify demeure la plateforme la plus populaire en termes d’utilisateurs actifs et d’abonnés payants. Néanmoins, des alternatives existent, à l’instar d’Apple Music et de YouTube Music (géré par Google), qui s’intègrent chacune dans leur écosystème de logiciels et de services. La qualité audio proposée constitue l’une des différences notables entre ces offres.

Formats et débits d’écoute

Concernant la qualité sonore, YouTube Music propose trois options de débit binaire : 64, 128 et 256 kbps, diffusées via les codecs avec perte AAC ou OPUS.

De son côté, Apple Music débute à 256 kbps au format AAC, mais met également à disposition trois niveaux de plus haute fidélité grâce à son codec propriétaire sans perte (lossless), l’ALAC :

La qualité CD (16 bits / 44,1 kHz)

Le format Lossless (24 bits / 48 kHz)

Le format Hi-Res Lossless (24 bits / 196 kHz)

Réglages et configuration

Les paramètres de qualité sonore sont ajustables directement dans chaque application.

Pour les abonnés YouTube Music Premium, le réglage s’effectue dans l’application en appuyant sur l’avatar du compte, puis en sélectionnant « Paramètres ». Il faut ensuite se rendre dans la section « Économie de données », puis ajuster la « Qualité audio sur le réseau Wi-Fi » ou la « Qualité audio sur le réseau mobile ».

Pour Apple Music, l’accès varie selon la plateforme :

Sur iOS : aller dans les réglages du système, sélectionner « Applications », puis « Musique », et accéder au menu « Qualité audio ».

Sur macOS : ouvrir l’application Musique, cliquer sur l’onglet « Musique », sélectionner « Réglages », puis cliquer sur « Lecture ».

Tarifs, contraintes matérielles et stockage

Au-delà de la qualité audio, le coût et l’usage sont des facteurs à prendre en compte. L’abonnement individuel à Apple Music est fixé à 11,99 € par mois. YouTube Music est proposé au tarif de 10,99 € par mois. Les deux services disposent de formules réduites (offres familiales et étudiantes) ainsi que d’intégrations avec les packs Apple One ou Google One.

Le choix du débit audio influe directement sur la consommation de données mobiles ainsi que sur l’espace de stockage local lors du téléchargement de pistes.

Sur le plan d’écoute, la qualité sans perte d’Apple Music permet de distinguer des détails d’arrière-plan dans des morceaux complexes et d’obtenir des paroles plus claires. Cependant, le format ALAC n’étant pas pris en charge par les casques et écouteurs sans fil, l’utilisation d’un casque filaire est obligatoire pour bénéficier du son sans perte. Quant à YouTube Music, le service ne prend pas en charge les codecs à haut débit, mais répond aux besoins d’écoute au quotidien.