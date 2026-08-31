Gamescom 2026 : record de fréquentation et visite historique du président allemand

Le Gamescom Congress 2026 s’est achevé à Cologne en établissant un nouveau record de participation, avec plus de 1 100 visiteurs issus du monde politique, scientifique et de l’industrie du jeu vidéo. Marquée par la première visite d’un président fédéral allemand en exercice, cette édition a placé la démocratie et les transformations technologiques au centre de ses travaux.

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La Gamescom 2026 a enregistré une affluence record, avec plus de 1 100 participants issus des milieux du jeu vidéo, des affaires, de l’éducation, de la politique, des sciences, des médias et de la société civile. Organisé le 27 août dans le cadre de la Gamescom à Cologne, l’événement a proposé 85 interventions réparties sur huit scènes, réunissant 165 conférenciers internationaux pour discuter de l’influence des jeux sur la culture, l’éducation, la technologie, l’économie et la société.

Ce chiffre dépasse le précédent record de plus de 1 000 visiteurs, établi en 2025.

Une première pour la présidence allemande

Pour la première fois, un président fédéral allemand en exercice a assisté à la Gamescom. Frank-Walter Steinmeier a ouvert officiellement le congrès, décrivant les jeux vidéo comme un média « culturellement important » et « significatif pour notre démocratie ». Il a également souligné leur impact croissant dans divers secteurs et leur potentiel en tant qu’outil démocratique.

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Outre son discours d’ouverture, Steinmeier a participé à une table ronde sur le rôle des jeux dans le renforcement de la démocratie, avant de visiter l’exposition et de s’entretenir avec des développeurs et des membres de la communauté du jeu vidéo.

Avant l’événement, les organisateurs avaient expliqué que cette visite reflétait une reconnaissance politique accrue des jeux comme force culturelle, économique et sociale. Le record de fréquentation et la diversité des participants, au-delà du seul secteur du jeu vidéo, semblent confirmer cette évolution.

Deux thèmes principaux : démocratie et impact des jeux

Le congrès s’est structuré autour de deux axes :

« Democracy as a Playing Field » (La démocratie comme terrain de jeu)

(La démocratie comme terrain de jeu) « The Games Effect » (L’effet des jeux)

Des représentants d’Europol, de la Croix-Rouge et des Nations unies y ont participé, aux côtés d’entreprises du secteur, d’institutions académiques et de développeurs. Les échanges ont porté sur des sujets variés, tels que :

L’utilisation des jeux pour favoriser des expériences démocratiques ou aider les personnes déplacées

L’impact de l’IA générative sur la créativité et l’emploi des jeunes professionnels dans l’industrie

sur la créativité et l’emploi des jeunes professionnels dans l’industrie L’éducation à la cybersécurité dans les écoles

dans les écoles La mémoire numérique , l’ accessibilité et l’ inclusion

, l’ et l’ La compétitivité du marché européen du jeu vidéo

Organisé chaque année par Koelnmesse et game (l’association allemande de l’industrie du jeu vidéo), le congrès de la Gamescom reviendra le 26 août 2027.