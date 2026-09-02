Claude Fable 5.1 : Anthropic grille la politesse à OpenAI avec son nouveau modèle

Anthropic vient de lancer ses modèles Claude Fable 5.1 et Mythos 5.1 avant les modèles de classe Astra attendus chez OpenAI. En parallèle, la division LSI de Samsung a choisi Claude Code pour ses travaux de conception de puces.

Dans la rivalité permanente entre Anthropic et OpenAI, la première a pris une longueur d’avance en publiant ses modèles Claude Fable 5.1 et Mythos 5.1. Ce lancement intervient avant la sortie des modèles de classe Astra d’OpenAI, qui étaient pourtant très attendus.

Les deux modèles Fable 5.1 et Mythos 5.1 sont essentiellement identiques, la différence résidant dans les garde-fous considérablement renforcés du Fable 5.1.

Des performances améliorées à prix stable

Selon les données partagées par Anthropic, Fable 5.1 surpasse tous les précédents modèles Claude ainsi que GPT-5.6 Sol d’OpenAI (actuellement le modèle premium de l’américain) sur pratiquement tous les critères de référence. Le modèle obtient un score de 52,6 % sur Terminal-Bench-Science 0.1, soit plus du double de Fable 5. Sur Terminal-Bench 4.0, il atteint 55,8 % contre 42,0 % pour Fable 5.

Sur l’indice Artificial Analysis Intelligence Index, Claude Fable 5.1 affiche une progression de 4 points par rapport à Fable 5.0.

Anthropic a maintenu le même tarif API que pour Fable 5.0, soit 10 dollars par million de tokens en entrée et 50 dollars par million de tokens en sortie. En revanche, les lectures en cache sont désormais facturées 0,25 dollar par million de tokens au lieu de 1 dollar précédemment, soit une réduction de 75 %. Un tarif nettement plus élevé que pour Sonnet 5. Cette évolution suggère qu’Anthropic pourrait désormais décharger une plus grande partie de son cache KV vers du stockage Flash.

© Anthropic

Toutefois, le coût moyen pondéré par tâche sur l’Intelligence Index s’élève à 3,69 dollars pour Fable 5.1 contre 2,34 dollars pour Fable 5.0, ce qui indique que le modèle est environ 58 % plus coûteux à exploiter pour une tâche complexe en conditions réelles.

Samsung adopte Claude Code pour la conception de puces

Choi Ki-young, directeur général d’Anthropic Korea, a confirmé que “Samsung Electronics teste l’application de Claude dans le travail de conception de semi-conducteurs”.

Selon Choi, “alors que les chercheurs de Samsung ont manipulé manuellement des logiciels de conception spécialisés, il n’y a eu aucun cas d’automatisation de ce travail de conception en utilisant l’IA. C’est un domaine où Claude est pratiquement le seul capable de le gérer”. Cette déclaration apparaît davantage comme une exagération que comme un fait établi, d’autant qu’OpenAI vient de concevoir son propre circuit intégré ASIC, baptisé Jalapeno, avec l’aide de son modèle Astra non encore publié.

Samsung LSI utilise Claude Code pour générer des environnements de vérification, préparer des scénarios de test et aider à identifier les problèmes potentiels. Les résultats produits par le modèle nécessitent cependant toujours une vérification humaine.