Il utilise son aspirateur robot pour filmer sa femme qui le trompe, gagne son procès, puis finit en prison

Un homme a utilisé son aspirateur robot pour espionner sa femme, mais cette affaire a fini par se retourner contre lui. De derrière son téléphone, il a fini derrière les barreaux.

Un homme à Taïwan a remporté une affaire civile contre sa femme en utilisant des images capturées par un robot aspirateur pour prouver son adultère, mais cette victoire lui a coûté cher. Condamné pour avoir filmé sa femme à son insu, il a écopé d’une amende correspondant à près de 30 % des 16 000 dollars qu’il avait obtenus, ainsi que de cinq mois de prison.

Des soupçons étayés par … l’aspirateur robot

D’après le South China Morning Post, les soupçons de l’homme sont nés fin 2023, après avoir découvert une brosse à dents utilisée dans leur résidence secondaire. En examinant les images d’une caméra de surveillance installée dans un garage, il a identifié un homme inconnu qui avait précédemment raccompagné sa femme.

Trois mois plus tard, il a activé à distance le robot aspirateur via une application mobile, avec l’intention initiale de communiquer avec elle. Via les caméras embarquées, les aspirateurs robots sont capables de fournir une image en direct s’ils sont connectés en Wi-Fi. Le flux vidéo en direct de l’appareil a cependant confirmé ses doutes : les images montraient sa femme en train de changer de vêtements, d’embrasser l’homme repéré précédemment et de se déplacer nue dans la maison tandis que ce dernier était assis sur le canapé. L’homme a alors enregistré la scène.

Fort de ces preuves, il a poursuivi sa femme et l’homme pour atteinte aux droits conjugaux, réclamant 68 000 dollars. Le tribunal lui a donné raison, estimant que la relation entre sa femme et l’autre homme dépassait les limites d’une amitié ordinaire, mais ne lui a accordé qu’une somme d’environ 16 000 dollars.

Il gagne son procès, mais sa femme l’attaque, il finit en prison

S’il a gagné son procès contre sa femme, cette dernière a toutefois contre-attaqué en le poursuivant pour avoir filmé des moments intimes sans son consentement. Elle a soutenu que les capteurs et lumières de l’aspirateur robot ne constituaient pas un avertissement suffisant. L’homme a tenté de justifier son acte en invoquant l’acceptation des images par le tribunal civil, mais les juges n’ont pas retenu cet argument. Ils ont considéré que son action était illégale et délibérée, et que les obligations conjugales ne priment pas sur le droit à la vie privée.

Le tribunal l’a condamné à une amende de 150 000 dollars taïwanais (environ 4 741 dollars) et à cinq mois de prison. Il a évité une peine plus lourde, qui aurait pu atteindre 300 000 dollars taïwanais (environ 9 500 dollars) et trois ans d’emprisonnement.

Après déduction de l’amende, il ne lui reste que peu plus de 11 000 dollars de son gain initial, en plus de sa peine de prison. Nos outils connectés sont formidables et permettent de multiples choses, mais attention à ne pas les utiliser à mauvais escient.