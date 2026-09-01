TP-Link dévoile ses premiers routeurs Wi-Fi 8, avec des performances incroyables

Le Wi-Fi 8 est enfin là, TP-Link est un des premiers constructeurs à avoir lancé un routeur Wi-Fi 8. Performances théoriques démentielles, portée XXL, tout savoir sur ce nouveau routeur.

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Trois mois après avoir présenté sa feuille de route, TP-Link a apporté de nouvelles précisions sur l’Archer 8 Ultra, son premier routeur grand public compatible avec la norme Wi-Fi 8. Les précommandes pour cet équipement ouvriront le 30 septembre dans certaines régions, avant le lancement d’autres modèles prévu au premier et au deuxième trimestre 2027. Toutefois, la disponibilité de ces matériels sur le marché américain reste non confirmée.

Des caractéristiques axées sur la couverture et la régularité

Dévoilé lors du salon IFA 2026, l’Archer 8 Ultra BN19000 est un routeur tri-bande affichant une vitesse sans fil cumulée théorique de 19 Gbit/s. Il embarque 18 antennes internes, offre une connectivité filaire de 10 Gbit/s et vise la couverture d’une habitation d’environ 335 m². Son boîtier a été repensé pour pouvoir être exposé sur une étagère, évitant ainsi un placement dans un endroit masqué qui altérerait le signal.

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Selon Jeff Barney, président de TP-Link Systems, les utilisateurs recherchent avant tout la régularité des performances, un critère que la gamme Archer 8 entend privilégier.

Pour les superficies plus importantes, le fabricant prévoit le Deco 8 Ultra BN22000, qui annonce une bande passante sans fil allant jusqu’à 22 Gbit/s (limitée à 19 Gbit/s pour les modèles européens) et un port Ethernet 10 Gbit/s. TP-Link indique qu’un système composé de trois unités peut couvrir jusqu’à environ 910 m² et gérer plus de 200 appareils. Ces données émanent du constructeur et nécessiteront des vérifications en conditions réelles d’utilisation.

Une norme tournée vers la fiabilité

Le standard Wi-Fi 8, désigné sous le nom officiel IEEE 802.11bn, met l’accent sur une très haute fiabilité (Ultra High Reliability) plutôt que sur une hausse marquée des débits théoriques maximaux. La spécification est encore à l’état de projet et sa finalisation n’est pas attendue avant 2028. Les constructeurs développent leurs matériels sur la base de la version actuelle, prévoyant d’intégrer les ajustements ultérieurs par voie logicielle.

Pour optimiser le réseau, TP-Link intègre sa suite technologique baptisée « StabilityEngine ». Celle-ci regroupe plusieurs procédés du Wi-Fi 8 :

Dynamic Sub-band Operation : allocation de la bande passante en fonction des appareils.

: allocation de la bande passante en fonction des appareils. Non-Primary Channel Access : basculement sur un canal secondaire lorsque le canal principal est encombré.

: basculement sur un canal secondaire lorsque le canal principal est encombré. Enhanced Long Range et Distributed Resource Units : renforcement des connexions pour les équipements éloignés ou peu puissants.

D’après les tests internes réalisés par l’entreprise, ces technologies permettraient d’obtenir un débit supérieur de 33 % à celui d’équipements Wi-Fi 7 équivalents grâce à l’amélioration de la modulation et du codage, auquel s’ajoute un gain de 24 % issu de la modulation inégale. TP-Link fait également état d’un débit entre points d’accès en hausse de 15 % en cas de fortes interférences, ainsi que d’un gain de signal à travers les étages de 30 % pour un appareil isolé, et de 10 % à 20 % lorsque plusieurs appareils sont connectés.

Planning de sortie et blocages réglementaires aux États-Unis

Les précommandes de l’Archer 8 Ultra débuteront le 30 septembre dans une sélection de régions, à un tarif qui n’a pas encore été communiqué. La sortie du Deco 8 Ultra est programmée pour le premier trimestre 2027, tandis que le routeur de voyage Roam 8, des répéteurs de signal et des adaptateurs sont prévus pour le trimestre suivant.

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L’introduction de ces produits sur le sol américain se heurte toutefois à des obstacles administratifs. En mars, la Federal Communications Commission (FCC) a inscrit les routeurs grand public fabriqués à l’étranger sur sa « Covered List », interdisant l’autorisation de nouveaux modèles sans un accord conditionnel du département de la Guerre ou de la Sécurité intérieure. Si les matériels déjà commercialisés ne sont pas impactés, TP-Link ne figure pas sur la liste des exemptions les plus récentes.

Par ailleurs, le Pentagone a ajouté en juin l’entité TP-Link Technologies, basée en Chine, à sa liste d’entreprises militaires chinoises. De son côté, TP-Link Systems affirme être une entreprise américaine indépendante, un argument réitéré lors de ses démarches auprès de la FCC. Tant qu’aucune exemption ne lui sera accordée, le lancement commercial de l’Archer 8 Ultra aux États-Unis demeurera incertain.