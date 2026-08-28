Un kilo de RAM coûte désormais plus cher qu’un kilo d’or

Portée par le déploiement mondial des infrastructures d’intelligence artificielle, la mémoire DRAM a enregistré une hausse de prix de 401 % sur un an, égalant la valeur de 620 grammes d’or par kilogramme. Cette situation pèse sur l’ensemble du secteur technologique, contraignant des entreprises comme Apple, MSI ou NVIDIA à ajuster leurs stratégies d’approvisionnement et leurs tarifs.

Sous l’effet du développement mondial des infrastructures dédiées à l’intelligence artificielle, les prix des puces de mémoire connaissent une progression marquée. Selon les données de l’Institut de promotion des statistiques commerciales de Corée (TRASS), citées par le média ChosunBiz, la valeur à l’exportation d’un kilogramme de mémoire DRAM fabriquée en Corée du Sud équivaut désormais à celle de 620 grammes d’or 24 carats.

Une progression constante depuis début 2023

Entre le 1er et le 20 août, le prix unitaire à l’exportation de la DRAM s’est établi à 92 183 dollars par kilogramme, soit environ 127 millions de wons sud-coréens (KRW). Cela représente une hausse de 401 % sur un an. Ce tarif est 12,5 fois plus élevé que celui observé en janvier 2023, période qui marquait les débuts de l’expansion des infrastructures d’IA après l’ouverture publique de ChatGPT par OpenAI en novembre 2022.

À titre de comparaison, en Corée du Sud, 620 grammes d’or 24 carats coûtent actuellement 126,6 millions de KRW. Les cours de l’or ont varié à la hausse en 2026, principalement en raison du repli du dollar américain et des incertitudes économiques mondiales découlant de la hausse des coûts de l’énergie liée au conflit en Iran.

Répercussions sur les fabricants de mémoire

La remontée des prix modifie la situation financière des trois acteurs qui contrôlent l’essentiel du marché mondial de la mémoire : les sud-coréens SK hynix et Samsung, et l’Américain Micron.

Micron a arrêté de commercialiser sa marque Crucial au grand public

En raison des augmentations de tarifs, SK hynix et Samsung ont versé des primes importantes à leurs salariés. À Taïwan, le personnel de Micron serait également intéressé par l’obtention de gratifications similaires. De son côté, Micron développe ses capacités de production aux États-Unis dans le but d’atténuer la dépendance du secteur technologique envers la chaîne d’approvisionnement globale.

En Chine, l’entreprise CXMT cherche à s’insérer sur le marché mondial pour répondre à la pénurie. Son introduction en bourse a battu des records dans le pays.

Conséquences pour les constructeurs et les équipements

La situation contraint plusieurs fabricants d’équipements informatiques à réviser leurs coûts et leurs choix d’approvisionnement :

Apple a augmenté les prix de plusieurs de ses produits plus tôt cette année. L’entreprise mène des démarches auprès du gouvernement américain afin de pouvoir acheter des puces de mémoire auprès de l’entreprise chinoise CXMT.

a augmenté les prix de plusieurs de ses produits plus tôt cette année. L’entreprise mène des démarches auprès du gouvernement américain afin de pouvoir acheter des puces de mémoire auprès de l’entreprise chinoise CXMT. MSI adapte la conception de son matériel. L’un de ses derniers ordinateurs portables de jeu, le Katana 15 HX C14W, combine des puces de mémoire DDR4 avec des puces DDR5 plus récentes.

adapte la conception de son matériel. L’un de ses derniers ordinateurs portables de jeu, le Katana 15 HX C14W, combine des puces de mémoire DDR4 avec des puces DDR5 plus récentes. NVIDIA pourrait également subir l’impact de ces tarifs. Selon plusieurs rapports, le prix des serveurs intégrant ses GPU Rubin pourrait augmenter de 15 % à 17 %, la mémoire représentant une part conséquente du coût total d’assemblage.

Les prix des PC fixes et portables, smartphones et du matériel informatique en général vont augmenter, les hausses ont déjà commencé.