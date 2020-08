Fin de mission pour GoldenEye 25, le remake de GoldenEye 007 sous Unreal Engine 4

Au cours des derniers mois, on vous avait régulièrement parlé de GoldenEye 25, un remake de 007 sous Unreal Engine 4. Un projet prometteur qui avançait bon train et se dévoilait régulièrement à travers des images et des vidéos. Malheureusement, l’équipe a annoncé qu’elle avait reçu une lettre de la part de la MGM et Danjaq leur intimant de mettre un terme au développement.

C’est via un message publié sur Twitter que les membres ont annoncé la nouvelle. GoldenEye 25 ne verra donc pas le jour en août 2022 comme cela était prévu.

La suite : Project Ianus

Néanmoins, l’équipe ne baisse pas les bras. Privée des références à James Bond, elle va désormais se consacrer à un autre projet possédant « tous les aspects que nous aimons dans nos jeux de tir préférés des années 90 ». Intitulé Project Ianus, celui-ci a déjà son compte Twitter dédié.