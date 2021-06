Les 50 meilleurs FPS de tous les temps, jeux et franchises

Introduction

Voici notre liste des 50 meilleurs jeux ou franchises FPS de l’histoire. C’est un exercice dangereux, car il oblige à reconnaître que l’on ne pourra pas tomber d’accord avec tout le monde, tout en sous-entendant qu’il est possible trouver 50 perles qui sont objectivement reconnues par tous comme étant incontournables. Une tâche aussi délicate que de finir un Cacodemon à grands renforts de tronçonneuse, dans Doom ! Nous avons tenu compte de vos commentaires, nous nous sommes replongés dans l’histoire des FPS et avons tenté d’extraire un classement intéressant et juste. Nous avons décidé de regrouper les titres d’une même franchise afin de pouvoir élargir la portée de notre classement à des FPS variés et donner un aperçu de tous les jeux clés d’une même série. Nous avons aussi maintenu l’ordre alphabétique, car si nous pensons qu’il est possible d’extraire 50 titres objectivement incontournables, leur donner un ordre d’importance est trop subjectif pour être pertinent.

Aliens vs Predator

Alien vs Predator (1994), Aliens versus Predator (1999), Aliens versus Predator 2 (2001), Aliens versus Predator 2: Primal Hunt (2002), Aliens vs Predator: Extinction (2003), Aliens vs Predator: Requiem (2007), Aliens vs Predator (2010), Alien: Isolation (2014)

Dans les années 80 déjà, les sagas Alien et Predator, respectivement mises en images par Ridley Scott et John McTiernan au cinéma, ont fait les beaux jours des premiers micro-ordinateurs et consoles de salon. Six titres emblématiques, déclinés à toutes les plates-formes de l’époque (Atari 2600, Commodore 64, ZX Spectrum, Amstrad CPC, Apple II, MSX, Atari ST, Amiga ou encore BBC Micro et NES) ont peu à peu popularisé le genre du jeu d’action. Ils ont impliqué des studios légendaires du jeu vidéo, comme Square (Aliens: Alien 2, 1987), Activision (Aliens: The Computer Game, 1986), Konami (Aliens, 1990) ou encore Fox Video Games (Alien, 1982).

Mais il aura fallu attendre 1994 pour voir les deux races extraterrestres lier leur destin. Tout a commencé avec Alien vs Predator, sorti la même année sur borne d’arcade (Capcom) et sur Jaguar (Rebellion Developments). Cette dernière version exclusive rencontra un si grand succès qu’elle s’imposa comme l’un des jeux phares de la plateforme. Rebellion, le studio derrière le projet, a renoué avec le succès lors de la sortie d’Aliens versus Predator sur Windows et Mac OS en 1999 (avec l’apparition du pluriel, dans la race des adversaires de Ripley). Quelle ne fut donc pas la surprise du public lorsque le même studio sortit un nouvel Aliens vs. Predator en 2010 qui fut particulièrement mauvais.

Si Alien: Isolation appartient à la grande tradition des FPS inspirés de la licence Aliens, il emprunte un chemin bien différent de ses prédécesseurs. Avec cet épisode, The Creative Assembly a décidé de nous confronter à un Alien tout puissant, qu’il faudra apprendre à éviter à tout prix sous peine de passer l’arme à gauche. Petit bijou d’ambiance au gameplay exigeant, Alien: Isolation se paie aussi le luxe d’être extrêmement beau et demeure sans doute l’un des plus grands jeux de la saga jamais sorti. En 2021, Aliens: Fireteam devrait prochainement explorer le genre du FPS en co-op, avec un jeu exclusivement multijoueurs en ligne.

Battlefield

Battlefield 1942 (2002), Battlefield Vietnam (2004), Battlefield 2 (2005), Battleield 2142 (2006), Battlefield: Bad Company (2008), Battlefield: Bad Company 2 (2010), Battlefield 3 (2011), Battlefield 4 (2013), Battlefield 1 (2016), Battlefield V (2018), Battlefield 2042 (2021)

Battlefield 1942 est le premier opus de la série, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a frappé fort. Se déroulant durant la Seconde Guerre mondiale, son mode multijoueur était impressionnant et il fut le premier du genre à être sérieusement optimisé pour les processeurs à multiples cœurs. Il faudra attendre Battlefield 2 pour que la série transforme à nouveau le genre avec des cartes bien conçues, un gameplay équilibré et des parties multijoueurs très prenantes. Battlefield: Bad Company 1 et 2 sont aussi devenus des titres cultes avant que Battlefield 3 ne prenne la relève.

Sobrement intitulé Battlefield 1 (alors qu’il n’est absolument pas le premier jeu de la série), l’avant-dernier épisode de la franchise Battlefield nous propulse dans les affres de la Première Guerre mondiale. Reprenant les principaux théâtres de cet affrontement (France, désert du Sinaï, Italie, etc.), il mise énormément sur la réalité historique pour plonger les joueurs dans des combats aussi tactiques qu’haletants. Troupes lourdes ou légères, infanterie ou cavalerie, aviation, tout est là pour proposer au joueur une expérience de jeu complète, assez réaliste et surtout, parfaitement maîtrisée. Une expérience qui montrera aussi, de manière assez réaliste au cours de la campagne solo, la tragédie de la guerre.

Après nous avoir fait revivre le premier conflit mondial en 2016, Battlefield V nous invite à découvrir, ou redécouvrir plus exactement, la Seconde Guerre mondiale. Encore une fois, DICE nous en met plein la vue avec un jeu qui allie un gameplay aussi exigeant que riche et prenant avec ses batailles à grande échelle, qui permettent jusqu’à 64 joueurs de s’affronter. Pour ne rien gâcher, le jeu tire une nouvelle fois parti des possibilités offertes par le moteur maison pour proposer des graphismes absolument somptueux, qui utilisent notamment les dernières nouveautés techniques, comme le Ray Tracing.

Prévu pour le 22 octobre 2021 sur PC, PS4/PS5, Xbox One/Xbox Series, Battlefield 2042 en reprendra le flambeau. Toujours développé par DICE, et dévoilé lors du récent E3 virtuel, le titre se placera dans un futur proche, dévoré par la crise et la faillite de nombreux États. Des réfugiés pullulent partout sur le globe, et rejoignent en tant que mercenaires les deux seules superpuissances encore en lice : les États-Unis et la Russie.

BioShock

BioShock (2007), BioShock 2 (2010), BioShock Infinite (2013)

BioShock se distingue par une histoire fantastique très réussie. Il offre au joueur un choix entre plusieurs écoles philosophiques censées influencer le script. Il dispose aussi de graphismes impressionnants et d’un superbe travail artistique. BioShock 2 est un bon titre, mais nous avons décidé de nous en passer pour retenir avant tout BioShock Infinite, qui a vraiment marqué les esprits avec une histoire très captivante.

Titanfall

Titanfall (2014), Titanfall 2 (2016)

Créé par Respawn Entertainment, un studio monté par une bonne partie des anciens développeurs d’Infinity Ward, Titanfall est un titre qui a su se frayer un chemin parmi les grands noms du FPS. Nerveux, il propose des affrontements multijoueurs haletants qui changent des classiques du genre grâce à la présence des titans. Il s’agit d’exosquelettes massifs, dotés d’un armement dévastateur, capables de renverser le cours d’une bataille en un rien de temps. Si, depuis sa sortie, le titre est quelque peu laissé en jachère par ses développeurs, Titanfall aura au moins eu le mérite de proposer quelques nouveautés bien senties dans un genre qui demeure relativement figé.

Sorti deux années après Titanfall, ce Titanfall 2 change un tantinet la donne par rapport à son prédécesseur. Si Respawn Entertainment a conservé la vue FPS et les robots géants, l’aspect multijoueur du jeu s’accompagne cette fois-ci d’une campagne solo en bonne et due forme. On y suivra les aventures de Jack Cooper, un soldat envoyé en mission sur une planète lointaine, et qui devra survivre en s’alliant à un titan (les robots qui donnent leur nom au jeu). Aussi efficace dans son gameplay que Titanfall, et doté de subtilités supplémentaires, ce Titanfall 2 est une véritable réussite. Indirectement, il aura donné naissance au battle royale Apex Legends, qui en reprend de nombreux assets et qui s’inscrit dans le même univers.

Borderlands

Borderlands (2009), Borderlands 2 (2012), Borderlands the Pre Sequel (2014), Borderlands 3 (2019)

Borderlands est un bon jeu, mais nous avons décidé de mettre essentiellement en avant Borderlands 2, un titre que beaucoup de joueurs considèrent culte. Il reprend ce qui a fait le succès du premier, c’est-à-dire un gameplay intéressant et de beaux graphismes, mais il ajoute une histoire nettement plus profonde.

Superhot

Superhot (2016), Superhot VR (2016)

Créé à l’occasion d’une Game Jam avant de connaître un développement plus poussé, Superhot est un FPS qui tranche radicalement avec le reste du genre. Si l’action reste au cœur de son gameplay, le rythme y est beaucoup moins soutenu, et le joueur est invité à prendre son temps lorsqu’il parcourt les niveaux. La raison ? Et bien tout simplement parce que l’écoulement du temps est basé sur les mouvements du joueurs. S’il reste immobile, le temps ne passe pas. Dès qu’il s’anime en revanche, le temps reprend son cours, et les balles se mettent à pleuvoir.

Au joueur alors d’analyser la situation, et de prévoir ses actions en fonction de ce qui l’entoure, des couvertures possible à l’emplacement des ennemis en passant par la trajectoires des balles, visibles à l’écran. Très original, Superhot dispose aussi d’une surcouche narrative très réussie qui apporte énormément à l’intérêt du jeu.

Call of Duty

Call of Duty (2003), Call of Duty 2 (2005), Call of Duty 3 (2006), Call of Duty 4: Modern Warfare (2007), Call of Duty: World at War (2008), Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009), Call of Duty: Black Ops (2010), Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011), Call of Duty: Black Ops II (2012), Call of Duty: Ghosts (2013), Call of Duty: Advanced Warfare (2014), Call of Duty: Black Ops III (2015), Call of Duty: Infinite Warfare (2016), Call of Duty WWII (2017), Call of Duty: Black Ops 4 (2018), Call of Duty: Modern Warfare (2019), Call of Duty: Warzone (2020), Call of Duty: Black Ops Cold War (2020), Call of Duty: Vanguard (2021)

La série Call of Duty ne manque pas de titres cultes et a rapidement suivi un rythme annuel, digne de celui des simulations sportives. Le premier opus a marqué le genre, mais la durée du jeu était un peu courte. Les autres titres ont continué de perfectionner le genre. Call of Duty 2 a apporté le système de régénération de son niveau de santé, Modern Warfare améliorait l’immersion du joueur, Modern Warfare 2 avait un mode histoire très bien conçu et le troisième a consolidé l’avantage de la série. Black Ops II a montré que le titre pouvait évoluer et rester moderne sans perdre ce qui a fait le succès des anciens jeux. On notera que les trois derniers titres sont intéressants sur la version PC, les versions consoles étant plutôt décevantes.

Après quelques épisodes dédiés à la guerre moderne, voire futuriste, la licence Call of Duty est revenu à ses origines en 2017 avec un épisode dédié à la Seconde Guerre mondiale, comme pour répondre au succès de Battlefield 1. Un épisode abandonnant certaines des gimmicks poussées par les épisodes précédents (comme la glissade) pour proposer une expérience de jeu plus « traditionnelle », qui a remporté un joli succès.

Pour son édition 2018, Call of Duty a opté pour l’efficacité avec une quatrième incursion chez les Black Ops. Cet épisode marque toutefois un tournant dans la franchise, puisque pour la première fois, aucun mode campagne n’est disponible au lancement, afin de se concentrer au maximum sur l’expérience multijoueur, qui a été très largement revue pour l’occasion. On notera aussi l’apparition du mode BlackOut, un battle royale dans la plus pure tradition du genre.

S.T.A.L.K.E.R.

S.T.A.L.K.E.R. : Shadow of Chernobyl (2007), S.T.A.L.K.E.R. : Clear Sky (2008), S.T.A.L.K.E.R. : Call of Pripyat (2010), S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl (2022)

S.T.A.L.K.E.R. est un FPS comme on en voit peu. Créé par les Ukrainiens de GSC Game World, il marie le FPS à des éléments de survival et de RPG. Dur, le titre nous dépeint un monde étrange, hostile et plein de mystère ayant pour centre la Zone, un endroit peuplé de mutants et de phénomènes inexplicables centrés sur le réacteur de Tchernobyl. S.T.A.L.K.E.R. ainsi que ses suites sont des titres incroyablement prenants que tout amateur de FPS se doit d’avoir testés une fois dans sa vie. Annoncé dès 2010, le prochain épisode a connu un développement chaotique, qui a finalement repris courant 2018. Il devrait voir le jour le 28 avril 2022, comme l’a annoncé la récente conférence de Microsoft/Bethesda à l’E3 2021, et serait le premier épisode de la série à voir le jour sur console.

The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay (2004)

The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay est l’exception qui confirme la règle selon laquelle faire un jeu vidéo à partir d’un film est souvent une mauvaise idée. Il sert d’introduction au long métrage de David Tworhy. Le gameplay mélange combats rapprochés, aventure et subtilité pour offrir une expérience de jeu remarquablement bien conçue. Le système de contrôle de la version Xbox est aussi très réussi.

Counter-Strike

Counter-Strike (1999), Counter-Strike: Condition Zero (2004), Counter-Strike: Source (2004), Counter-Strike Neo (2004), Counter-Strike Online (2008), Counter-Strike : Global Offensive (2012), Counter-Strike: Online 2 (2013), Counter-Strike Nexon: Zombies (2014)

Counter-Strike est l’un des FPS multijoueurs les plus connus et sans doute le mod de Half-Life le plus réussi. Il fut au centre de nombreuses controverses après la publication de codes-tiers permettant de tricher, ce qui a poussé Valve à sortir des correctifs palliant ce problème. Counter-Strike est aussi très populaire dans le monde des tournois professionnels. Le remake Counter-Strike: Source est aussi une belle prouesse. Il bâtit sur son prédécesseur pour offrir un gameplay réussi et amélioré, de beaux graphismes, des cartes intéressantes et des heures de divertissement.

Crysis

Crysis (2007), Crysis Warhead (2008), Crysis 2 (2011), Crysis 3 (2013), Crysis Remastered (2020), Crysis Remastered Trilogy (2021)

À lire | Test : 10 ans après, peut-on ENFIN faire tourner Crysis ?

Crysis est devenu un symbole grâce à des graphismes innovants demandant une configuration très musclée, ce qui a donné naissance à l’expression « est-ce qu’il [l’ordinateur, le GPU, le CPU, la machine à café, etc.] peut faire tourner Crysis » (Can it run Crysis ?, en anglais). Son moteur graphique fut l’un des premiers à tirer parti de Direct3D 10. Crysis 2 et Crysis Warhead sont aussi des jeux intéressants, mais aucun d’entre eux n’égale le premier. De même, les versions consoles de Crysis n’ont pas atteint le statut culte de la version PC. Les trois premiers titres vont toutefois faire l’objet d’un remake sous le nom Crysis Remastered Trilogy, sur les consoles de dernière génération à l’automne prochain.

Deus Ex

Deus Ex (2000), Deus Ex: Invisible War (2003), Deus Ex: Human Revolution (2011), Deux Ex: The Fall (2013), Deux Ex Go (2016), Deus Ex: Mankind Divided (2016)

Deus Ex se démarque par des niveaux ouverts qui peuvent être joués de nombreuses façons différentes (subtile, agressive, hacker, etc.). Extrêmement populaire, il offre aussi un environnement graphique intéressant et une histoire complexe et crédible dans un univers neo-punk. C’est un titre qui peut être facilement joué plusieurs fois en ayant une expérience vraiment différente à chaque tour. Deus Ex: Human Revolution est aussi un excellent titre avec une histoire bien ficelée et un gameplay digne du premier opus. Le boss de fin est très controversé, mais le titre reste un jeu culte.

Se déroulant deux ans après les événements décrits dans Deus Ex: Human Revolution, Deus Ex: Mankind Divided nous remet dans les baskets cybernétiques d’Adam Jensen. Le jeu nous présente un monde en proie à la haine envers les personnes possédant des augmentations. Celles-ci sont persécutées, et traitées comme des citoyens de seconde zone suite à « l’Aug Incident » déclenché par une faction secrète, les illuminatis. Travaillant désormais pour Interpol, Adam Jensen lutte contre un groupe terroriste constitué de personnes augmentées, tout en traquant en secret les responsables de l’Aug Incident. Si la formule ne change pas radicalement par rapport au précédent épisode, ce Mankind Divided propose un système de jeu très efficace, qui mélange allégrement FPS, TPS et RPG de manière très satisfaisante. Une belle réussite en somme.

Doom

Doom (1993), Doom II: Hell on Earth (1994), Final Doom (1996), Doom 64 (1997), Doom 3 (2004), Doom (2016), Doom Eternal (2020)

Doom a démocratisé le gameplay 3D réaliste et multijoueur sur réseau ainsi que la création de mods. Le moteur de rendu id Tech 1 inaugurait, entre autres, de nombreux effets de lumière. Les références au satanisme et certains passages gore en ont aussi fait un titre très critiqué. Doom 3 est un des plus célèbres FPS horreur et science-fiction. Il relança la série Doom en créant une nouvelle histoire et un gameplay nettement différent. Il utilise le moteur de rendu id Tech 4 qui apporte de nombreuses améliorations comme, entre autres, la gestion des sources de lumière, des ombres et des animations complexes.

Si Doom a pratiquement inventé à lui tout le seul le genre du FPS dans les années 90, révolutionnant l’industrie du jeu vidéo, la série avait peu à peu disparu du radar des joueurs après la sortie de Doom 3 en 2004. Lancé en 2007, le développement de celui qui s’est pendant longtemps appelé Doom 4 pour finalement devenir Doom tout court a été pour le moins chaotique. Rebooté plusieurs fois, le jeu est finalement sorti en 2016 sans que personne ne sache vraiment à quoi s’attendre, le jeu ayant fait peu parler de lui. Et quelle claque ! Acclamé par la presse comme par le public, ce titre propose une expérience viscérale qui revient aux origines du FPS. L’action y est rapide et sans concession, le design des armes et des niveaux parfaitement maîtrisé, le tout sublimé par un design graphique et sonore impeccable. Mention spéciale pour la bande-son particulièrement réussie, qui réjouira les fans de métal.

En 2020 sort Doom Eternal, la suite du reboot de 2016, et il enfonce encore le clou. Très attendu, le jeu rencontre un grand succès critique et public dès le jour de sa sortie. Il reprend tous les éléments qui ont fait le succès et la renommée du précèdent opus tout en les améliorants. Des DLC suivent dans la foulée et en étendent l’univers, avec des missions encore plus éprouvantes pour les nerfs, avec une vraie difficulté qui vous oblige à vous déplacer à un rythme frénétique.

Les jeux au pistolet

Duck Hunt (1984), Virtua Cop (1994), Time Crisis (1995), House of the Dead (1997), Silent Scope (1999)…

Dans notre sélection des FPS les plus légendaires, nous ne pouvions pas passer sous silence les jeux de tir qui se jouent avec un pistolet. Ce ne sont pas des FPS au sens strict du terme, mais nous faisons une petite entorse pour saluer en particulier Duck Hunt, le célèbre « simulateur » de chasse sur NES, ainsi que les multiple Rail Shooters qui ont fait les joies des salles d’arcades, à l’instar de Virtua Cop, Silent Scope, Time Crisis ou encore la version arcade de House of the Dead. Un vrai genre à part entière, qui démontre à quel point ce style de jeu se prête à une pure « immersion ».

Duke Nukem

Duke Nukem (1991), Duke Nukem II (1993), Duke Nukem 3D (1996), Duke Nukem Forevor (2011)

Duke Nukem 3D s’est fait remarquer par une excellente campagne solo dont le script hilarant est combiné à une musique trash de Megadeth pour créer une ambiance hors du commun. La pornographie et le caractère très misogyne de Duke Nukem contribuèrent aussi à la popularité du titre qui a fait beaucoup parler de lui. Le premier Duke Nukem était aussi sympathique, mais nous estimons que seul Duke Nukem 3D a revêtu le statut de jeu culte.

La série fut ensuite célèbre pour avoir incarné le principe de vaporware, un titre dont le développement tire tant en longueur qu’il en devient fantômatique. Il aura en effet fallu attendre quinze ans pour voir débarquer Duke Nukem Forever, finalement développé par Gearbox Software. Empruntant une forme beaucoup plus conventionnelle et moins ambitieuse que prévue, le jeu fut copieusement critiqué. Mais il aura au moins eu le mérite de mettre fin à l’une des plus grandes arlésiennes du jeu vidéo.

Overwatch (2016)

Overwatch est un jeu de tir en vue subjective se jouant en équipes et en ligne. Terriblement addictif et élu jeu de l’année par les Game Awards en 2016, ce phénomène a donné lieu à la création d’une importante scène e-sport. Avec de nouveaux contenus ajoutés fréquemment (personnages, cartes, événements et cosmétiques), le FPS survitaminé développé par Blizzard réunissait encore 40 millions de joueurs en 2018, deux ans après sa sortie initiale. Sa suite, Overwatch 2, a été annoncée à l’occasion de la BlizzCon 2019.

Far Cry

Far Cry (2004), Far Cry Instincts (2005), Far Cry Instincts: Evolution (2006), Far Cry Instincts: Predator (2006), Far Cry: Vengeance (2006), Far Cry 2 (2008), Far Cry 3 (2012), Far Cry 3: Blood Dragon (2013), Far Cry 4 (2014), Far Cry Primal (2016), Far Cry 5 (2018), Far Cry New Dawn (2019), Far Cry 6 (2021)

Far Cry est une référence dans le monde des FPS photoréalistes sur PC, la version console étant (souvent) à oublier. Le moteur offre des transitions imperceptibles entre les milieux internes et externes et les niveaux sont accessibles sans avoir besoin d’arrêter l’animation pour cause de chargement. Far Cry 3 est l’autre titre exceptionnel de la série. L’histoire est très bien écrite, le jeu réserve de nombreuses surprises et la vaste gamme d’armes à acquérir et personnaliser offre un gameplay toujours intéressant.

Quatrième épisode de la franchise, ce nouveau Far Cry reprend dans les grandes largeurs les principes établis par Far Cry 3. Après avoir exploré les îles Rook et l’océan pacifique, cet épisode nous emmène visiter l’Himalaya à travers une région fictive nommée Kyrat. Dans la peau d’un jeune homme venu disperser les cendres de sa mère, le joueur sera pris bien malgré lui dans un conflit opposant un tyran un brin timbré, et des rebelles luttant pour libérer leur province. Au programme des réjouissances, de nombreuses activités, de l’exploration à gogo et une campagne proposant plusieurs fins alternatives. Un véritable régal pour les amateurs de mondes ouverts.

Après un passage par la préhistoire avec Far Cry Primal, la franchise Far Cry a renoué avec le présent à travers son cinquième épisode canonique. Pour l’occasion, le jeu a abandonné les destinations exotiques pour nous emmener faire un tour aux USA, dans un état fictif fortement inspiré par le Montana. Là, le joueur devra affronter une secte qui prône la fin du monde. Reprenant la formule établie par Far Cry 3, cet épisode ne commet pas d’impair, et propose même quelques surprises très agréables tant au niveau de son histoire que de son gameplay. La série sera de retour cette année, le 7 octobre 2021, dans un sixième épisode canonique qui prendra place sur l’île fictive de Yara, inspirée de Cuba, aux mains d’un dictateur fasciste interprété par l’acteur Anton Castillo.

Metro

Metro 2033 (2010), Metro: Last Light (2013), Metro Redux (2014), Metro Exodus (2019)

Derrière le nom de Metro Redux se cache en réalité une compilation regroupant Metro 2033 et Metro Last Light, deux formidables FPS adaptés de l’œuvre de Dmitri Glukhovski. Le monde dépeint par la série Metro nous met face à une Russie dévastée par une apocalypse nucléaire, dont les derniers survivants vivent reclus dans le Métro. Riche et prenant, Metro 2033 et sa suite offrent à la fois une action palpitante et une histoire riche, prenante et pleine d’émotion, un fait relativement rare dans le monde du FPS.

GoldenEye 007 (1997)

GoldenEye 007 est le FPS de référence sur Nintendo 64. Il a prouvé que ce genre avait une place sur console. Il témoigne de la transition vers un monde plus réaliste en s’éloignant des Doom et Quake. Il a aussi contribué à la démocratisation des FPS avec missions et objectifs, un fusil à lunette et des matchs à mort multijoueurs sur console. Une vraie grande première sur ce type de plate-forme, qui bénéficie encore aujourd’hui d’une sacrée aura auprès des passionnés.

Half-Life

Half-Life (1998), Half-Life: Opposing Force (1999), Half-Life: Blue Shift (2001), Half-Life: Decay (2001), Half-Life 2 (2004), Half-Life 2: Episode One (2006), Half-Life 2: Episode Two (2007), Half-Life: Alyx (2020)

Half-Life se démarque par son excellente histoire, ses puzzles et le fait que le protagoniste ne prononce pas un mot. Il n’y a pas non plus de scènes pré-rendues. Le gameplay force le joueur à protéger certains personnages et offre une intelligence artificielle exceptionnelle. Half-Life est souvent considéré comme l’un des meilleurs jeux PC de tous les temps. La version PS2 a quant à elle déçu.

En plus d’offrir une intelligence artificielle très développée, Half-Life 2 est le premier à réellement tirer parti du moteur physique Havok qui offre des animations remarquables et une vraie physique des éléments du décor. L’histoire en fait aussi un digne successeur du premier opus. La version Xbox était par contre peu intéressante.

Enfin, Half-Life 2: Episode Two est le dernier de la série à avoir marqué le genre par ses graphismes, son gameplay intelligent et des niveaux très bien conçus. Sa sortie a également coïncidé avec le virage emprunté par Valve, désormais largement attaché au développement de sa plate-forme de distribution Steam. Le troisième épisode, promis pour 2007, n’a donc toujours pas vu le jour. Après des années d’attente, les fans ont toutefois pu plonger dans un nouvel opus entièrement dédié à la VR, Half-Life: Alyx, dès mars 2020, et très réussi lui aussi.

Halo

Halo: Combat Evolved (2001), Halo 2 (2004), Halo 3 (2007), Halo Wars (2009), Halo: Reach (2010), Halo 4 (2012, Halo: Spartan Assault (2013), Halo: The Master Chief Collection (2014), Halo: Spartan Strike (2015), Halo 5: Guardians (2015), Halo Wars 2 (2017), Halo Recruit (2017), Halo: Fireteam Raven (2018), Halo Infinite (2021)

Halo est le FPS de référence sur Xbox. Il est facile à manier et son histoire est captivante. Les armes sont destinées à des situations précises. Le protagoniste ne peut aussi en porter que deux à la fois, ce qui demande de bien définir son plan d’attaque. Halo 2 avait une bande sonore très réussie et un mode multijoueur optimisé. Les versions PC de ces deux premiers opus étaient par contre bien moins réussies. Halo 3 a repris la recette qui a fait le succès des deux titres précédents pour offrir une nouvelle aventure. Avec Halo 5, le Masterchief revient sur le devant de la scène pour un nouveau tour de piste. Si la qualité du scénario a du mal à égaler celle des premiers épisodes, le multijoueur s’avère pour sa part une fois de plus d’une grande qualité, et à même de satisfaire les exigences des amateurs de la franchise. Prévu pour 2021, Halo Infinite devrait porter plus loin la série, en tirant parti des caractéristiques de la Xbox Series X/S.

Killzone

Killzone (2004), Killzone 2 (2009), Killzone 3 (2011), Killzone Shadow Fall (2013)

Killzone 2 reste le titre culte de la série. Son gameplay rapide et prenant, les niveaux complexes réussis et le mode multijoueur très bien conçu font de ce titre la référence des FPS disponibles exclusivement sur PlayStation. La bande sonore est aussi un aspect important de la réussite du jeu et du niveau d’intensité ressenti par le joueur.

Left 4 Dead

Left 4 Dead (2008), Left 4 Dead 2 (2009)

La série Left 4 Dead est aussi une référence dans le genre des FPS horreur et c’est sans doute l’une des séries FPS zombies les plus réussies. Les jeux de lumière et les effets cinématographiques du premier opus sont impressionnants. Left 4 Dead 2 apporta des armes pour des combats au corps-à-corps. Enfin, les nouvelles stratégies mises à en place pour optimiser le gameplay en font un titre supérieur au premier opus. Plus de dix ans après le dernier épisode, la communauté a créé un scénario supplémentaire et inédit, The Last Stand. Sorti le 24 septembre 2020, il a même reçu la bénédiction de Valve, qui le considère désormais comme une mise à jour officielle du jeu.

Marathon

Marathon (1994), Marathon 2: Durandal (1995), Marathon Infinity (1996)

La trilogie Marathon représente une référence dans le monde des FPS de science-fiction. Il est aussi l’emblème des FPS qui ont privilégié MacOS. Le premier opus était aussi sorti sur la console Pippin d’Apple. Le succès de la saga réside avant tout dans l’histoire. Les graphismes étaient assez typiques pour l’époque, mais le joueur était plongé dans un scénario complexe et bien pensé. Le mode multijoueur du premier et deuxième jeu a aussi contribué à l’engouement autour de la série. Les trois titres sont aujourd’hui disponibles en freeware, l’éditeur ayant ouvert le code source (cf. « 25 jeux devenus open source – Introduction »).

Maze War & Spasim (1972-1974)

Maze War et Spasim sont considérés comme les premiers FPS. Les dates de sorties du premier sont un peu floues, mais son année de distribution précède vraisemblablement celle du second. Maze War (photo ci-dessus) se concentre sur un personnage qui traverse un labyrinthe. Le second est un jeu multijoueur de simulation dans l’espace. Spasim (abréviation de Space Simulation) est aussi le premier jeu multijoueur en 3D.

Medal of Honor

Medal of Honor (1999), Medal of Honor: Underground (2000), Medal of Honor: Allied Assault (2002), Medal of Honor: Frontline (2002), Medal of Honor: Allied Assault Spearhead (2002), Medal of Honor: Allied Assault Breakthrough (2003), Medal of Honor: Rising Sun (2003), Medal of Honor: Infiltrator (2003), Medal of Honor: Pacific Assault (2004), Medal of Honor: European Assault (2005), Medal of Honor: Heroes (2006), Medal of Honor: Vanguard (2007), Medal of Honor: Airborne (2007), Medal of Honor: Heroes 2 (2007), Medal of Honor (2010), Medal of Honor: Warfighter (2012), Medal of Honor: Above and Beyond (2020)

La série Medal of Honor se décline en une impressionnante collection de titres, mais nous pensons que seuls trois d’entre eux méritent réellement notre attention. Le premier du nom publié en 1999 possédait des graphismes, un gameplay, une intelligence artificielle, des niveaux et une bande sonore très réussis. Il faudra attendre 2002 et Allied Assault, ainsi que Frontline sur PlayStation 2 pour avoir des titres ayant réellement marqué les esprits. L’histoire a lieu durant la Seconde Guerre mondiale. Reprise par Respawn Entertainment, la série connaît un nouveau volet après près de huit ans d’interruption. Et, cerise sur le gâteau pour nous autres, joueurs de l’Hexagone, Medal of Honor: Above and Beyond vous met cette fois dans la peau d’un combattant de la résistance française.

Metroid Prime

Metroid Prime (2002), Metroid Prime 2: Echoes (2004), Metroid Prime 3: Corruption (2007)

La série Metroid Prime est la référence des FPS sur GameCube et Wii. Le premier opus est l’un des jeux les plus vendus sur GameCube. Ses graphismes étaient fouillés, les effets spéciaux réussis et les environnements variés. La bande sonore était exemplaire et les niveaux étaient très détaillés. Les autres titres de la série n’ont pas à rougir. Echoes avait des campagnes longues et prenantes, même si parfois un peu difficiles et Corruption avait un gameplay réussi. La presse n’a d’ailleurs pas compris pourquoi Nintendo a fait aussi peu de publicité autour du dernier titre qui méritait toute l’attention du public. Certains n’hésitent d’ailleurs pas à dire que c’est le meilleur des trois. Il devrait bientôt être rejoint par un quatrième épisode, prévu sur Switch.

F.E.A.R.

F.E.A.R. (2005), F.E.A.R. 2: Project Origin (2009), F.E.AR. 3 (2011)

Les superlatifs ne manquent pas dès qu’il s’agit de présenter la trilogie de jeux d’action et d’horreur F.E.A.R.. Grâce à ses techniques de gameplay bien huilées, son ambiance horrifique inoubliable et son exceptionnelle attention aux détails (level design, bande son, effets de lumière, etc.), le premier opus a laissé une empreinte indélébile chez de nombreux joueurs.

No One Lives Forever

The Operative: No One Lives Forever (2000), No One Lives Forever 2: A Spy in H.A.R.M.’s Way (2002)

The Operative: No One Lives Forever est un FPS à la James Bond. La protagoniste, Cate Archer, travaille pour une organisation secrète chargée de maintenir la paix dans le monde. Souvent considéré comme le meilleur FPS depuis Half-Life, le gameplay est habile et l’histoire intéressante. On regrette donc une version PS2 bâclée, comparativement à la version PC. La suite, No One Lives Forever 2: A Spy in H.A.R.M.’s Way, est tout aussi bien réussie. Le jeu reprend les éléments d’espionnage et de finesse qui ont fait le succès du premier, tout en apportant une histoire plus ouverte et moins linéaire.

Perfect Dark

Perfect Dark (2000), Perfect Dark Zero (2005), Perfect Dark (2010)

Perfect Dark est un petit bijou sur Nintendo 64 et les deux autres opus de la série ont du mal à rivaliser avec le premier titre. Les graphismes, le son et le gameplay étaient tous excellents. Le sang animé sur les murs était impressionnant pour l’époque et l’intelligence artificielle était très avancée. Le mode multijoueur était aussi réussi et offrait une valeur ajoutée non négligeable au titre. Un reboot de la série est d’ailleurs prévu et a été annoncé lors des Game Awards de décembre 2020.

Quake

Quake (1996), Quake 2 (1997), Quake 3 (1999), Quake Champions (2018)

Quake est une référence. Son moteur graphique (Quake Engine) offrait des animations fluides et le jeu est rapidement devenu incontournable sur les réseaux LAN. Il a ainsi popularisé les FPS au gameplay rapide. Quake II fut le jeu en ligne le plus populaire en 1998. Malgré le nom, il est très différent du premier opus. Son nouveau moteur graphique offrait un ciel plus réaliste et des textures plus détaillées.

Quake 3 est l’autre FPS qui a démocratisé les arènes et les modes multijoueurs. Il prend une approche minimaliste en se concentrant sur des armes que l’on utilise souvent au cours de ses parties. Le moteur de rendu (idTech 3) offrait des graphismes spectaculaires et le titre donna lieu à de nombreux tournois professionnels.

Red Faction

Red Faction (2001), Red Faction II (2002), Red Faction: Guerilla (2009), Red Faction: Armageddon (2011)

La version PS2 de Red Faction fut nettement plus réussie que la version PC. L’histoire se déroule sur mars en 2070 et vous menez la rébellion d’un groupe de mineurs abusés par les autorités. Les graphismes étaient impressionnants et le gameplay ingénieux. L’histoire est rapide et le jeu est l’un des FPS simple joueur les plus réussi sur console.

Portal

Portal (2007), Portal 2 (2011)

Le célèbre et cultissime jeu de Valve va faire débat dans ce classement. Est-il un réel FPS ? Il est à la première personne et il a un (portal) gun, donc il nous semble légitime, même si évidemment cette arme ne sert pas à shooter mais à ouvrir uniquement des portails. Sorti en 2007, le premier opus a révolutionné le genre avec sa narration et son gameplay, basé sur la réflexion et les énigmes. Mais ce qui en ressort le plus est évidemment ses personnages principaux – tout deux féminins (assez rare pour être mentionné) – avec Chell mais surtout avec son antagoniste, GLaDOS, la célèbre intelligence artificielle qui cherchera à vous tuer par n’importe quel moyen. On retiendra également son esthétisme très épuré qui fait que presque quinze ans après sa sortie, le jeu reste toujours très beau. Il a suscité un tel engouement qu’une suite est sortie quatre ans plus tard, améliorant au passage les mécaniques et enrichissant son lore. Nous vous recommandons également d’essayer Portal Stories: Mel, un épisode réalisé par le studio indépendant Prism composé de fans de la licence, et qui s’articule autour du même moteur. The Cake is a lie.

Rage

Rage (2011), Rage 2 (2019)

Après Wolfenstein, Doom ou encore Quake, id software a créé Rage, un FPS post-apocalyptique des plus réussis, qui n’a pourtant pas eu la postérité qu’il méritait. Beau en diable grâce à l’utilisation de l’id Tech 5, Rage offrait aussi quelques bonnes idées de gameplay, comme la possibilité de fabriquer ses armes grâce à de nombreux matériaux ramassés au gré de ses explorations. Riche, varié et fort sympathique quoiqu’un peu court, Rage est assurément un titre à (re)découvrir sans attendre.

Développé huit ans plus tard par Avalanche Studios et id Software, Rage 2 reprend le concept d’un monde ouvert pétri de combats haletants. Les développeurs font exploser la palette des couleurs, conférant au jeu une loufoquerie bienvenue, et on prend plaisir à explorer les vastes panoramas ou à gérer le très large inventaire.

Serious Sam

Serious Sam: The First Encounter (2001), Serious Sam: The Second Encounter (2002), Serious Sam 2 (2005), Serious Sam 3: BFE (2012), Serious Sam 4 (2020)

Le premier opus de la série Serious Sam est divisé en deux épisodes et nous estimons qu’ils méritent d’être tous les deux dans ce classement. Le gameplay est intéressant car extrêmement régressif : les ennemis attaquent en masse depuis tous les coins de la carte. Le joueur doit donc faire preuve de réactivité, car n’importe quoi peut arriver de n’importe où. En plus de tirer sur tout ce qui bouge, le joueur doit trouver les packs qui régénèreront sa santé et son armure. Le moteur graphique, conçu pour l’occasion, permettait de voir loin et d’afficher un nombre important de modèles à l’écran.

Apex Legends (2019)

Conçu par Respawn Entertainment (le studio derrière les jeux Titanfall et Star Wars Jedi: Fallen Order), Apex Legends est un Battle Royale survitaminé, publié en accès gratuit et situé à mi-chemin entre Titanfall, PUBG et Overwatch. Plusieurs héros sont jouables, chacun possédant ses propres capacités. À la différence des autres jeux du même genre, l’aventure se fait en escouade de trois joueurs. Il est en outre possible d’être ressuscité (et de faire revivre un coéquipier), de communiquer avec son escouade en toute simplicité grâce à un simple système de « ping » ou encore de customiser ses armes en fonction du butin récupéré en jeu.

Dishonored

Dishonored (2012), Dishonored 2 (2016), Dishonored : La Mort de l’Outsider (2017)

Avec Dishonored, le studio français Arkane a frappé un grand coup. Véritable claque au moment de sa sortie, ce titre a su séduire aussi bien la presse que les joueurs grâce à ses nombreuses qualités. À commencer par une réalisation presque sans faille qui sublime le monde créé pour l’occasion, sorte de Londres dystopique mâtiné de steampunk. De plus, son gameplay ouvert et parfaitement maîtrisé offre de nombreuses opportunités pour atteindre ses objectifs, un peu à la manière de Deus Ex. Un titre à découvrir absolument pour les amoureux du FPS.



Quatre ans après la claque Dishonored, les Lyonnais d’Arkane Studios reviennent sur le devant de la scène avec la suite des aventures de l’assassin Corvo. Se déroulant 15 ans après les événements du premier épisode, cette nouvelle aventure débute à Dunwall où Corvo et Emily (devenue impératrice) sont bien vite mis à mal par de nouveaux antagonistes qui en veulent à l’Empire. Obligé de fuir, le personnage incarné par le joueur devra rejoindre Karnaca, une destination tout aussi dangereuse que Dunwall. Offrant le choix d’incarner Emily ou Corvo, qui disposent chacun de pouvoirs et de capacités différents, ce second épisode offre encore une fois une très grande liberté au joueur dans la manière de résoudre les missions qui lui sont proposées. Une liberté rendue possible par un level design incroyable, qui délivre des phases de jeu proprement hallucinantes.

Prey

Prey (2006), Prey (2017)

Sorti en 2006 et développé par Human Heads Studio, Prey nous mettait dans les bottes de Tommy, un indien Cherokee dont la vie a été bouleversée suite à son enlèvement, ainsi que celui de sa petite amie et de son grand-père, par un vaisseau extra-terrestre semi-organique. L’occasion pour le joueur de vivre une aventure très intéressante, incluant de nombreuses mécaniques originales pour un FPS, comme la possibilité d’inverser la gravité, ou d’utiliser son corps astral pour accomplir certaines actions.

Peu de temps après, une suite a été mise en chantier, mais de nombreux soucis ont ralenti son développement, jusqu’à être abandonné en 2014. En 2016, Bethesda annonçait avoir confié le développement d’un nouveau jeu de la franchise à Arkane Studio. C’est en 2016 que ce titre a vu le jour, tranchant radicalement avec son prédécesseur. Dans le Prey de 2017, on y incarne en effet Morgan Yu, un sujet d’expérience qui se réveille sur la station spatiale Talos 1, où il semble être le seul être vivant. Charge au joueur de percer les mystère entourant ces lieux, tout en luttant contre les Typhons, de mystérieux aliens métamorphes ayant envahi la station. Cette suite met une fois encore en exergue le talent d’Arkane pour créer des univers riches, prenants et d’une rare cohérence. Très plébiscité, le jeu a eu droit à deux DLC en 2018, mais la suite se fait toujours attendre, enchaînant les annulations et reprises.

Star Wars Jedi Knight

Star Wars: Dark Forces (1995), Star Wars Jedi Knight: Dark Forces II (1997), Star Wars Jedi Knight: Mysteries of the Sith (1998), Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast (2002), Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy (2003)

Parmi la longue liste de FPS Star Wars, nous en retiendrons deux. Star Wars Jedi Knight: Dark Forces II offrait des puzzles intéressants et un gameplay prenant. Le jeu fut souvent comparé à Doom. Enfin, Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast s’est distingué par une histoire bien ficelée, de beaux graphismes et des niveaux complexes fascinants. Nous notons que la version GameCube de ce dernier est à éviter.

Tribes

Starsiege: Tribes (1998), Tribes 2 (2001), Tribes Aerial Assault (2002), Tribes: Vengeance (2004), Tribes: Ascend (2012)

Starsiege: Tribe est un FPS qui a lieu dans un monde de science-fiction. Le premier opus était très bien conçu, les cartes étaient superbes.Tribes 2 est néanmoins le titre le plus populaire de la série qui corrige certains défauts du premier. Les titres qui ont suivi n’ont malheureusement pas été à la hauteur.

System Shock

System Shock (1994), System Shock 2 (1999), System Shock: Enhanced Edition (2015)

La série System Shock se déroule dans un monde futuriste déroutant. Le premier opus a lieu en 2072 à bord d’une station spatiale dans un monde étrange contrôlé par une intelligence artificielle. System Shock 2 a lieu 42 ans plus tard dans un monde similaire, mais le protagoniste doit combattre une épidémie. Le premier titre était réussi. Il avait un bon moteur physique et les bases d’un très bon jeu, mais c’est le second opus qui a propulsé la série qui est malheureusement restée relativement inconnue du grand public.

Team Fortress 2 (2007)

Team Fortress 2 est un jeu faussement grotesque et simpliste, car très bien réalisé et très divertissant. Les protagonistes ont des personnalités bien distinctes et les divers modes sont très bien pensés. Le mode multijoueur était aussi la force de ce titre aux niveaux et cartes variés.

Destiny

Destiny (2014), Destiny 2 (2017)

Dernier né de chez Bungie, les créateurs de la célèbre franchise Halo, Destiny est un titre qui a fait couler beaucoup d’encre. Doté de nombreux défauts lors de sa sortie, le jeu n’en reste pas moins d’excellente facture grâce à un univers cohérent et surtout, une direction artistique à couper le souffle. Depuis sa sortie, le titre a connu de nombreuses mises à jour qui l’ont peu à peu amélioré, jusqu’à le rendre aujourd’hui parfaitement jouable, et assez prenant.



Trois ans après Destiny, Activision et Bungie ont sorti une suite dans la continuité à leur Destiny de 2014. Situé quelques temps après les événements du premier épisode, ce nouvel opus nous met à nouveau dans les baskets d’un Gardien afin de vivre de nouvelles aventures à mi-chemin entre le MMO et le FPS. Toujours aussi beau avec sa direction artistique absolument incroyable, et une histoire qui nous fera voyager aux quatre coins de la galaxie, ce titre continue de faire couler beaucoup d’encre en raison des ses qualités et de ses défauts. Avec la dernière extension en date, nommé Renégats, Destiny 2 a frappé un grand coup au cœur des aficionados de la série en décidant de tuer l’un de ses personnages les plus aimés. Ajoutez à cela une tonne de nouveau contenu et l’un des environnements les plus beaux jamais créés pour la licence, et vous obtenez une suite qui a du coffre.

TimeSplitters

TimeSplitters 2 (2002), TimeSplitters: Future Perfect (2005)

Les deuxième et troisième titres de la série TimeSplitters sont de loin les plus intéressants. Les jeux tournent autour du sergent Cortez, un marine qui voyage dans le temps pour sauver le futur. TimeSplitters 2 s’est distingué par un mode split-screen très réussi et l’excellent mode multijoueur compensait une histoire assez faible. TimeSplitters: Future Perfect était aussi un excellent titre qui ne s’est malheureusement pas vendu.

Payday

Payday : The Heist (2011), Payday 2 (2013)

La licence Payday, quoique récente, est devenue en peu de temps incontournable dans le monde du FPS. Reprenant le principe éculé des policiers et des voleurs, Overkill Software a réussi à créer un titre coopératif très bien pensé, riche, intense et empli d’action qui a su attirer de nombreux joueurs. De plus, le studio a adopté une politique d’ajout de contenus gratuits et réguliers qui viennent sans cesse renouveler l’expérience de jeu.

Tom Clancy’s Rainbow Six

Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege – Closed Beta_20151001223147

Tom Clancy’s Rainbow Six (1998), Tom Clancy’s Rainbow Six: Rogue Spear (1999), Tom Clancy’s Ghost Recon (2001), Tom Clancy’s Rainbow Six: Lonewolf (2002), Tom Clancy’s Rainbow Six 3: Raven Shield (2003), Tom Clancy’s Rainbow Six: Lockdown (2005), Tom Clancy’s Rainbow Six: Critical Hour (2006), Tom Clancy’s Rainbow Six Vegas (2006), Tom Clancy’s Rainbow Six: Vegas 2 (2008), Tom Clancy’s Rainbow Six: Shadow Vanguard (2011), Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege (2015), Tom Clancy’s Rainbow Six: Extraction (2020)

Nous avons retenu trois titres de la série Tom Clancy’s, en partie une adaptation du livre de Tom Clancy, car le développement du premier opus a démarré avant l’écriture du livre et le jeu vidéo est sorti avant la parution de l’ouvrage, ce qui explique les différences entre les deux scénarios. Il a popularisé le FPS tactique et s’est démarqué par des graphismes et une musique très réussis. Avec les années, les titres ont gagné en détails et réalisme et les gameplay ont été optimisés pour en faire une série culte. Parmi les exceptions, nous notons que les versions consoles de Rogue Spear, les versions PlayStation 2 et GameCube de Ghost Recon et la version PSP de Vegas ne sont pas à la hauteur de cette série culte.



En 2015, Ubisoft a sorti un tout nouvel épisode de la franchise Rainbow Six, s’éloignant assez radicalement de ses prédécesseurs. Exit le FPS solo, et bonjour le FPS compétitif, qui constitue la partie la plus intéressante du jeu. Il est en effet possible de voir deux équipes (une incarnant les fameux Rainbow Six, l’autre, des preneurs d’otages), s’affronter dans des situations ou la préparation, la tactique et la communication sont reines. Très prenant, et donnant lieu à des matchs haletants et soutenus, cette nouvelle mouture de Rainbow Six est une véritable réussite, qui bénéficie de nouveaux contenus très régulièrement, pour le plus grand bonheur de sa communauté.

Strafe (2018)



Annoncé en fanfare à travers l’une des meilleures bandes-annonces de jeux vidéo de ces dernières années, Strafe est le fruit du travail d’un petit studio indépendant : Pixel Titans. Avec comme volonté assumée de revenir aux racines du FPS des années 90, comme Doom ou Quake, ce titre mélange allègrement FPS et Rogue-Like pour proposer une expérience à l’opposée des FPS cinématiques actuels. L’action y rapide, sans concession, et la rejouabilité énorme.



Pour ne rien gâcher, ce titre arbore des graphismes absolument somptueux qui mélangent l’imagerie d’antan à des effets de lumière et de particules bien actuels. Si vous aimez les FPS, d’hier comme d’aujourd’hui, Strafe est assurément un titre qui vous plaira.

Unreal

Unreal (1998), Unreal Tournament (1999), Unreal Tournament 2003 (2002), Unreal Championship (2002), Unreal II: The Awakening (2003), Unreal Tournament 2004 (2004), Unreal Championship 2: The Liandri Conflict (2005), Unreal Tournament 3 (2007)

Unreal est l’un des titres fondateurs du genre. En développement pendant trois ans dans le garage de Tim Sweeney, il a réussi à être le meilleur concurrent du moteur id Tech 2. Il fut aussi le premier jeu à intégrer l’EAX 1.0 (Environmental Audio eXtensions). Unreal Tournament a contribué à la démocratisation des FPS rapides et compétitifs. Même si son mode hors ligne était intéressant et l’intelligence artificielle des bots était correcte pour l’époque, il fut conçu avant tout pour être joué en mode multijoueur et lança, avec Quake 3, une nouvelle tendance. Peu de personnes savent qu’il y a eu une version PS2 du titre – hélas très médiocre. Unreal Tournament 2004 reprend les ingrédients du titre de 1999 avec un jeu rapide, complexe et des possibilités de mods qui ont satisfait les fans de la série.

Shadow Warrior

Shadow Warrior (1997), Shadow Warrior (2013), Shadow Warrior 2 (2016), Shadow Warrior 3 (2021)

Suite du Shadow Warrior de 2013 (qui était lui-même le reboot d’un jeu de 1997), Shadow Warrior 2 nous met dans la peau de Lo Wang, ninja de son état, luttant contre une armée de démons ayant envahi notre belle planète. Côté gameplay, le titre propose de vivre l’histoire seul ou en co-op jusqu’à quatre et de traverser des niveaux générés aléatoirement, sauf lorsqu’il s’agit de missions spécifiques à l’histoire.

Très complet, avec un système de capacités qu’il est possible d’améliorer au fil du temps grâce à l’expérience accumulée durant les missions, le jeu propose aussi pas loin de 70 armes, réparties entre corps-à-corps et distance. Pour ne rien gâcher, ce jeu dispose d’une direction artistique très réussie, et ne lésine pas sur l’humour.

Wolfenstein 3D

Castle Wolfenstein (1981), Wolfenstein 3D (1992), Spear of Destiny (1992), Return to Castle Wolfenstein (2001), Wolfenstein: Enemy Territory (2003), Wolfenstein (2009), Wolfenstein The New Order (2014), Wolfenstein: The Old Blood (2015), Wolfenstein II: The New Colossus (2017), Wolfenstein: Youngblood (2019), Wolfenstein: Cyberpilot (2019)

Wolfenstein 3D était au départ un shareware, ce qui lui a permis de connaître une très large distribution, grâce aux niveaux gratuits légalement disponibles depuis l’application. Il a popularisé les FPS sur PC et son gameplay est rapidement devenu un standard. Il reprend certaines des technologies utilisées dans Catacomb 3-D. Wolfenstein: Enemy Territory devait quant à lui être un pack pour Return to Castle Wolfenstein pour ensuite être vendu séparément comme un jeu à part entière, mais les problèmes en mode solo ont finalement eu raison de ce titre qui reste tout de même une référence par ses graphismes et son gameplay très réussi.

Après une bonne décennie d’absence, Blazkowicz s’en est revenu tataner du nazi par paquet de douze en 2014 dans Wolfenstein : The New Order, un FPS remettant la licence au gout du jour. Reprenant les grands principe de son illustre ancêtre, ce titre nous emmenait au cœur d’un futur dystopique, dans des États-Unis dominés par les nazis. En bon membre de la résistance, vous étiez amené à contrecarrer les plans du Reich, armes à la main au fil d’un jeu à grand spectacle. Une suite à ce reboot est sortie en 2017, poursuivant l’histoire de Blazco et de la Résistance, offrant une nouvelle raison de dézinguer des nazis sans aucuns remords.