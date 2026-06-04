Intel va-t-il mettre fin à sa gamme de cartes graphiques Arc ?

Interrogé lors du Computex, un responsable d’Intel a affirmé que les cartes graphiques Arc restent une priorité pour l’entreprise. Pourtant, l’absence de nouvelles références pour le marché desktop continue d’alimenter les interrogations.

Intel tient à dissiper les rumeurs. Lors d’une séance de questions-réponses au Computex, Alex Katouzian, directeur général du groupe Client Computing chez Intel, a été interpellé par le média néerlandais Tweakers sur l’avenir des cartes graphiques Arc destinées aux ordinateurs de bureau. Sa réponse a été sans ambiguïté : les GPU restent selon lui une composante importante de la gamme PC de l’entreprise.

« Si vous regardez le jeu vidéo, aussi bien sur mobile que sur PC, des revenus considérables y sont générés. Nous voulons nous assurer de jouer un rôle important dans ce secteur », a-t-il déclaré. Il a également mentionné une bonne dynamique autour des cœurs graphiques d’Intel, ainsi qu’une collaboration active avec des développeurs de moteurs de jeu.

Un parcours semé d’embûches

Intel a fait son entrée sur le marché des GPU desktop en 2022 avec la gamme Arc Alchemist, dans des conditions difficiles. Le lancement avait été marqué par des problèmes de pilotes et des performances en retrait par rapport aux attentes.

La génération suivante, Battlemage, a redressé en partie la situation. La Arc B580, vendue à 250 dollars, a notamment été bien accueillie, en partie grâce à ses 12 Go de VRAM à un moment où Nvidia et AMD proposaient encore des cartes d’entrée de gamme limitées à 8 Go. Des mises à jour de pilotes ont également permis de réduire certains problèmes de charge CPU associés aux cartes Arc.

La B770 toujours absente

Ce qui manque encore, c’est une carte Battlemage plus haut de gamme. La Arc B770, parfois surnommée « Big Battlemage », fait l’objet de rumeurs depuis de longs mois. Des informations antérieures évoquaient une sortie possible autour du CES 2026, mais le Computex s’est achevé sans la moindre annonce en ce sens.

Intel a bien commercialisé une carte qui partage apparemment une partie de l’architecture attendue pour la B770 : la Arc Pro B70. Cette carte destinée aux professionnels embarque 32 cœurs Xe, 32 Go de GDDR6, un bus 256 bits et la prise en charge de la mémoire ECC. Elle ressemble techniquement à ce que les joueurs espéraient voir, mais elle n’est pas conçue pour le marché grand public.

Tweakers indique avoir rencontré des sources au Computex de l’an dernier qui affirmaient que la B770 était prévue pour la fin 2025. Le site estime désormais que la carte a probablement été annulée, même si Intel n’a pas officiellement confirmé cette information. La hausse des prix des composants liée à la crise de la mémoire n’a pas arrangé les choses.

Un focus sur le mobile et les appareils portables

Ces derniers temps, l’activité d’Intel autour d’Arc s’est davantage orientée vers les puces graphiques mobiles et intégrées. L’entreprise a notamment développé des puces Arc G3 pour les consoles de jeu portables, ainsi que des processeurs Panther Lake destinés aux ordinateurs portables.

En mars dernier, Arc a pour la première fois fait son apparition dans la section principale des GPU du sondage Steam, mais avec une part de marché qui reste très marginale, à 0,28 %.