Microsoft installe des IA sur votre machine en silence, voici comment vous pourrez bientôt les supprimer

Une version expérimentale du système révèle une nouvelle page de gestion des composants d’intelligence artificielle installés sur les machines.

Microsoft semble travailler sur une fonctionnalité qui permettrait aux utilisateurs de Windows 11 de visualiser et, dans certains cas, de désinstaller les modèles d’intelligence artificielle automatiquement installés sur leur PC. L’information provient de l’analyse d’une version expérimentale réservée aux membres du programme Windows Insider.

Une mise à jour discrète de Windows 11

La build en question, référencée sous le numéro 26300.8553, a été déployée la semaine dernière. Elle comprend plusieurs nouveautés documentées officiellement. Des options de personnalisation élargies pour le menu Démarrer, une amélioration de la recherche par correspondance partielle de chaînes de caractères, ainsi que la prise en charge de gestes tactiles pour afficher la barre des tâches lorsqu’elle est positionnée sur les côtés de l’écran.

Mais c’est le site Pureinfotech qui a mis en lumière une fonctionnalité non officielle, découverte après activation manuelle sur une machine de test. Il s’agit d’une page de gestion des modèles d’IA, intégrée à l’application Paramètres. Cette interface afficherait pour chaque modèle installé des informations telles que l’éditeur, la version, la date d’installation, la taille occupée et le volume d’utilisation. Elle offrirait également, pour certains modèles, la possibilité de les désinstaller.

Désinstaller totalement Copilot ? Certainement pas

À ce stade, le seul composant concerné par cette option de suppression serait Phi Silica, un modèle de langage conçu pour fonctionner localement sur les PC Copilot+, la gamme de machines estampillées par Microsoft comme optimisées pour l’IA.

Source : Pureinfotech

Cette évolution intervient dans un contexte de critiques récurrentes à l’égard de Microsoft. La firme de Redmond est régulièrement pointée du doigt pour l’intégration de fonctionnalités d’IA via des mises à jour Windows automatiques, sans que les utilisateurs aient été clairement informés ni consultés. Offrir davantage de visibilité sur ces composants, leur provenance, leur utilité, leurs données utilisées, pourrait donc constituer une réponse à ces reproches.

Il convient toutefois de rester prudent : cette page de gestion n’est pas encore disponible officiellement. Pureinfotech a dû l’activer manuellement pour y accéder. Sa présence dans le code de la build ne garantit pas qu’elle sera intégrée dans une version publique, ni dans quel délai.

Microsoft n’a pas encore commenté publiquement cette découverte.