AMD rate son lancement : la RX 9070 GRE ne trouve pas d’acheteurs en Europe

Le lancement de la AMD Radeon RX 9070 GRE semble avoir laissé les acheteurs indifférents. D’après des données relayées par le site 3D Center, le revendeur allemand Mindfactory n’aurait vendu pratiquement aucune unité de cette carte graphique lors de son premier jour de disponibilité. Sept références différentes de la RX 9070 GRE, signées PowerColor, XFX, ASRock et Sapphire, étaient pourtant disponibles en stock, mais les compteurs de ventes affichés sur le site du revendeur restaient à zéro ou proches de zéro.

Un positionnement tarifaire qui pose problème

Annoncée récemment et vue comme une bonne alternatives aux cartes déjà existantes sur le marché, la Radeon RX 9070 GRE est-elle trop chère ? En Allemagne, les prix pratiqués oscillent entre 559 et 599 euros selon les modèles. C’est là que le bât blesse : à ce niveau de prix, la Radeon RX 9070, une carte plus performante, dotée d’un bus mémoire plus large, d’une capacité mémoire supérieure et d’une bande passante plus élevée, se trouve accessible pour un tarif comparable sur le marché actuel. Les acheteurs potentiels se retrouvent donc face à un choix peu favorable à la GRE.

La carte repose sur une version bridée du die NAVI 48, avec 12 Go de VRAM et 48 unités de calcul. AMD la positionne face à la GeForce RTX 5060 Ti de Nvidia, et non contre la RTX 5070, ce qui la place clairement dans un segment intermédiaire, en dessous du milieu de gamme supérieur.

Un rapport qualité-prix difficile à défendre

Le problème n’est pas tant les caractéristiques techniques en elles-mêmes, mais ce qu’elles valent au regard du tarif demandé. Pour environ 549 dollars aux États-Unis, ou son équivalent européen, la RX 9070 GRE affiche des performances annoncées jusqu’à 22 % supérieures à celles de la RTX 5060 Ti, mais reste en retrait par rapport à la RX 9070 standard, qui lui est pourtant vendue à un prix voisin dans les conditions actuelles du marché.

En Allemagne, il y a pléthore de stock.

Cette configuration tarifaire laisse peu de place à la GRE pour exister. Les consommateurs qui disposent d’un budget autour de 560-600 euros ont manifestement d’autres options jugées plus intéressantes, et les chiffres de vente du premier jour semblent le confirmer.

La suite dépendra du prix

Il est encore tôt pour tirer des conclusions définitives sur le destin commercial de cette carte. Les ventes du premier jour ne reflètent pas toujours la tendance sur la durée, et les prix peuvent évoluer rapidement dans ce secteur. Cela dit, si AMD ou les partenaires constructeurs ne revoient pas les tarifs à la baisse, certains évoquent le seuil de 500 euros ou dollars comme potentiellement plus convaincant, la RX 9070 GRE risque de rester dans l’ombre de sa propre gamme.