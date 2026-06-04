Jusqu’à 28 Go/s, voilà ce que pourra bien proposer votre futur SSD, mais est-ce vraiment utile ?

À l’occasion du Computex 2026, Phison a présenté ses prochaines générations de contrôleurs SSD, en mettant l’accent sur un objectif qui traverse l’ensemble de sa gamme : améliorer les performances sans faire grimper la consommation électrique.

Le contrôleur X3, cap sur le PCIe 6.0

La pièce maîtresse des annonces est le contrôleur X3, conçu pour l’interface PCIe 6.0 x4 et compatible avec la norme NVMe 2.3. Phison annonce des débits séquentiels allant jusqu’à 28 Go/s, ainsi que jusqu’à 6,8 millions d’IOPS en accès aléatoire, soit environ le double de ce que proposent aujourd’hui les SSD PCIe 5.0 haut de gamme.

Ces chiffres sont pour l’instant mesurés sur du matériel de développement spécialisé, les plateformes PCIe 6.0 grand public n’existant pas encore. Phison prévoit de commencer à distribuer des échantillons du X3 en décembre prochain, avant une mise en production à plus grande échelle prévue pour mi-2027.

Le contrôleur des puces PCIe 5.

Le contrôleur est conçu pour supporter des capacités allant jusqu’à 2 pétaoctets par SSD. Les premiers déploiements cibleront des formats enterprise, notamment E3.S et E1.S, avant une éventuelle déclinaison dans des SSD clients au format M.2, comme c’est souvent le cas avec les générations précédentes.

Sur le plan de la consommation, Phison vise 4 Go/s par watt, ce qui se traduit par une enveloppe thermique d’environ 7 watts à pleine charge. Le fabricant a également présenté lors du salon les composants d’infrastructure nécessaires au passage au PCIe 6.0, redrivers, retimers, câblage, soulignant que l’adoption de ce nouveau standard dépend autant de l’écosystème que du contrôleur lui-même.

L’E37T, une puce PCIe 5.0 sans DRAM pensée pour l’efficacité

En parallèle, Phison a mis en avant son contrôleur E37T, une puce PCIe 5.0 destinée aux systèmes clients. Sa particularité : l’absence de mémoire DRAM embarquée, ce qui simplifie la conception et réduit les coûts à la fabrication, dans un contexte où les prix de la mémoire restent difficiles à anticiper.

Malgré l’absence de DRAM, les performances annoncées restent dans la même catégorie que celles des contrôleurs qui en sont équipés : jusqu’à 14,9 Go/s en lecture séquentielle, 13,2 Go/s en écriture, et jusqu’à 3 millions d’IOPS en accès aléatoire. Ces résultats s’appuient en partie sur de la mémoire NAND récente, notamment de la BiCS à 4 800 MT/s, qui n’est pas encore disponible à grande échelle sur le marché.

La consommation électrique est le principal argument mis en avant : Phison indique une consommation active pouvant descendre sous les 2,3 watts selon la configuration, avec une valeur typique autour de 4,5 watts. Ce niveau de consommation permettrait d’utiliser ces SSD sans refroidissement actif, en se contentant d’un dissipateur passif. Un intérêt évident pour les ordinateurs portables fins ou les configurations à haute densité de composants. Lors du salon, une démonstration sur laptop a affiché 14 239 Mo/s en lecture séquentielle.

L’E37T est attendu en livraison cette année, offrant aux fabricants une option PCIe 5.0 plus sobre en énergie pendant que le PCIe 6.0 continue de mûrir.