Dell veut lancer un concurrent au MacBook Neo, mais son nouvel XPS 13 a un gros problème

La consommation mémoire de Windows 11 au repos soulève des questions sur la viabilité des configurations d’entrée de gamme face au MacBook Neo d’Apple.

Depuis l’annonce du MacBook Neo à 699€, plusieurs fabricants de PC ont cherché à proposer des alternatives comparables en termes de prix. Parmi eux, Dell a présenté lors du Computex 2026 une nouvelle version de son XPS 13, positionnée directement face à l’entrée de gamme d’Apple. Mais une capture d’écran circulant sur les réseaux sociaux vient relancer le débat sur la pertinence des configurations à 8 Go de RAM sous Windows 11.

70 % de la RAM occupée sans rien faire

L’image en question, partagée par le compte X @OfficeKabu, montre le Gestionnaire des tâches de Windows 11 sur le Dell XPS 13 équipé de 8 Go de mémoire vive. Le constat est assez parlant : la machine consomme 5,6 Go de RAM alors qu’aucune application n’est visiblement ouverte par l’utilisateur. Le processeur tourne à 1,07 GHz avec un taux d’utilisation de 14 %, ce qui correspond globalement à un état de veille active.

Source : 𝕏 / @OfficeKabu

Cela représente environ 70 % de la mémoire totale disponible utilisée au repos, ce qui laisse peu de marge pour exécuter des applications dans de bonnes conditions.

Une architecture différente chez Apple

La comparaison avec le MacBook Neo n’est pas totalement directe, car macOS et Windows ne gèrent pas la mémoire de la même façon. Apple utilise de la mémoire unifiée, partagée entre le processeur et le GPU, et macOS est conçu pour optimiser finement l’allocation des ressources. Des tests ont montré que le MacBook Neo à 699 euros pouvait faire tourner une soixantaine d’applications simultanément, y compris de la lecture vidéo en streaming, sans dégradation notable des performances.

Windows 11, de son côté, est connu pour charger un nombre important de processus et d’applications au démarrage, ce qui pèse sur la mémoire disponible dès l’allumage de la machine.

Une question d’optimisation autant que de matériel

Le problème ne tient pas uniquement aux fabricants de PC. Microsoft laisse par défaut s’exécuter un certain nombre de services et d’applications en arrière-plan, ce qui contribue à cette consommation mémoire élevée même au repos. Pour les utilisateurs qui souhaitent rester sous Windows, il est possible de limiter manuellement ces programmes au démarrage et de désactiver certains services inutiles, mais cela demande une démarche volontaire que la plupart des acheteurs grand public ne feront pas spontanément.

Source : 𝕏 / @OfficeKabu

La question se pose donc de savoir si 8 Go de RAM constitue encore une configuration acceptable pour un ordinateur portable sous Windows 11 vendu dans cette gamme de prix. Dans une ère où le prix des barrettes de mémoire et des puces a été multiplié par trois voire quatre, c’est un compromis tarifaire essentiel pour les fabricants. Pourtant, de nombreux spécialistes s’accordent, 16 Go devrait désormais être considéré comme le minimum raisonnable pour garantir une expérience fluide au quotidien.