Google déjoue les arnaques téléphoniques avec une technologie qui va faire fuir les scammers

Le groupe américain déploie un système de vérification d’identité basé sur le protocole RCS pour contrer les arnaques par usurpation d’identité téléphonique.

Google vient d’introduire une nouvelle fonctionnalité de sécurité sur Android, baptisée “Fake Call Detection”, destinée à identifier les appels frauduleux dans lesquels des escrocs se font passer pour des contacts enregistrés sur le téléphone d’une victime. Le déploiement a débuté ce mois-ci, en commençant par les appareils Pixel équipés de l’application officielle Téléphone de Google.

Comment ça fonctionne ?

Le système repose sur le protocole RCS (Rich Communication Services), un standard de messagerie déjà largement utilisé sur Android. Lorsqu’un utilisateur reçoit un appel d’un contact, l’application Téléphone envoie discrètement un signal RCS invisible vers le téléphone de ce contact, afin de vérifier que l’appel provient bien de lui. Si cette première vérification échoue, un second signal est envoyé. En cas de nouvel échec, l’application affiche un avertissement à l’écran et conseille à l’utilisateur de raccrocher immédiatement.

L’ensemble du processus se déroule en arrière-plan, sans intervention de l’utilisateur. La condition principale est que les deux correspondants utilisent l’application Phone officielle de Google.

Un contexte marqué par la montée des arnaques à l’usurpation

Cette initiative intervient dans un contexte où les outils d’intelligence artificielle facilitent les tentatives de fraude par téléphone. Des logiciels désormais accessibles au grand public permettent de cloner des voix de manière convaincante, tandis que des techniques de spoofing autorisent les escrocs à afficher le numéro d’un vrai contact à la place du leur, en faisant transiter l’appel par des services internet.

Selon les chiffres avancés par Google, la fraude par usurpation d’identité génère chaque année plus de 2,95 milliards de dollars de pertes financières aux États-Unis, dans un contexte de pertes mondiales liées à la fraude estimées à environ 400 milliards de dollars. Aux États-Unis, ce type d’arnaque figure parmi les plus fréquemment signalés à la Federal Trade Commission (FTC).

Une disponibilité progressive

À terme, Google indique que la fonctionnalité devrait être accessible à l’ensemble des smartphones tournant sous Android 12 ou une version ultérieure, sous réserve d’utiliser l’application Phone correspondante. Le groupe a par ailleurs choisi de s’appuyer sur le standard ouvert RCS, ce qui laisse la possibilité à d’autres développeurs et applications d’intégrer des mécanismes similaires à l’avenir.