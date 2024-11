Final Cut Pro 11 intègre de nouvelles fonctionnalités, dont une très attendue des utilisateurs

Pendant plus de dix ans, Apple a proposé Final Cut Pro 10, en ne publiant que des mises à jour de numéros de version, dont plusieurs ont apporté de nouvelles fonctionnalités majeures. Fort heureusement, Apple a enfin fini par se bouger et proposer de nouvelles fonctionnalités intéressantes, dont certaines qui commençaient à urger, au vu de la concurrence !

Le passage à Final Cut Pro 11 s’accompagne d’une multitude de nouvelles fonctionnalités. Trois d’entre elles sont particulièrement intéressantes, à savoir :

Masque magnétique

Transcription des sous-titres

Prise en charge de la « vidéo spatiale » pour le Vision Pro d’Apple

La mise à jour apporte également de nouvelles fonctionnalités aux versions iPadOS et iOS de Final Cut, ainsi qu’à l’application Final Cut Camera pour ces deux plateformes.

Masque magnétique dans Final Cut Pro

Cet outil est impressionnant, il sélectionne automatiquement une personne ou un objet dans votre clip vidéo et modifie le masque en fonction des mouvements de l’objet.

Le masque magnétique vous permet d’effectuer des opérations telles que l’incrustation chromatique sans écran vert et de procéder à des ajustements sélectifs de l’éclairage et des couleurs, ainsi qu’à des effets vidéo uniquement pour la personne ou l’objet masqué. Il peut créer plusieurs masques et les suivre tous.

Transcription automatique des sous-titres

Final Cut peut désormais utiliser l’IA pour créer automatiquement des sous-titres à partir des dialogues parlés dans vos clips vidéo. Apple est un peu en retard dans ce domaine, Adobe Premiere Pro a introduit la transcription automatique il y a un an, et CyberLink PowerDirector dispose également de cette fonctionnalité, ainsi que Captions sur smartphone, très utilisée pour les formats courts.

De plus, ces deux concurrents vous permettent d’éditer la vidéo en fonction des sous-titres, ce qui n’est pas encore possible dans Final Cut Pro 11. Cependant, un atout majeur de Final Cut est qu’Apple affirme qu’il utilise le traitement AI sur l’appareil en local, ce qui évite à vos séquences de faire un aller-retour vers les serveurs d’Apple. Cette fonctionnalité est disponible uniquement en anglais pour l’instant, elle sera disponible en français … au printemps 2025 !

Montage vidéo spatial

Final Cut dispose depuis longtemps de capacités de montage VR, mais la version 11 prend totalement en charge le montage et la sortie spatiaux Vision Pro. Vous pouvez ajouter des effets et des titres et effectuer des corrections de couleur sur les vidéos spatiales. Les caméras prises en charge sont Vision Pro, l’iPhone 15 Pro, l’iPhone 16, l’iPhone 16 Pro et l’objectif Canon RF-S7.8mm F4 STM sur un Canon R7. Il est possible de visualiser le produit final sur un Vision Pro à partir de votre bibliothèque photos ou le partager via le service d’hébergement vidéo Vimeo.

Nouvelles fonctionnalités de l’application mobile Final Cut

La version iPad de Final Cut Pro bénéficie de la fonction Enhance Light and Color, qui tente d’améliorer automatiquement la couleur, la balance des couleurs, le contraste et la luminosité des vidéos et des images. Elle bénéficie également de quelques améliorations en termes de convivialité, telles que l’ouverture de la timeline, le retour haptique, le redimensionnement dynamique de l’image dans l’image, les nouvelles encres Live Drawing, ainsi que de nouvelles transitions, présélections et bandes sonores.

L’application Final Cut Camera prend désormais en charge les vidéos HEVC, ce qui réduit considérablement les besoins en termes de capacité de stockage.

Quel est le prix de Final Cut Pro 11 ?

Sur Mac, Final Cut Pro est toujours une mise à jour gratuite pour les utilisateurs ayant acheté le logiciel et coûte et un prix de 349€ pour les nouveaux acheteurs. La version pour iPad nécessite un abonnement de 4,99€ par mois ou de 49€ par an. L’application Final Cut Camera est gratuite.