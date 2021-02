Final Fantasy VII reçoit un nouveau pack de textures améliorées par l’IA

Le jeu Final Fantasy VII bénéficie déjà de mods améliorant ses textures grâce à l’IA, notamment le Remako HD Mod. Mais comme vous le faisiez remarquer dans les commentaires à l’époque, l’installation de ce dernier est fastidieuse. Voici un autre mod, apparemment plus facile à appliquer, baptisé Satsuki Yatoshi Mod – SYW.

À l’instar du Remako HD Mod, ce SYW améliore les textures du titre grâce à des algorithmes basés sur l’IA tels qu’ESRGAN. Comme illustré dans la vidéo ci-dessus, cette méthode offre l’avantage de respecter les modèles et la direction artistique du jeu. Forcément, aujourd’hui, tout ceci paraît assez vieillot. Mais gardez à l’esprit que Final Fantasy VII est sorti en janvier 1997 !

Livré avec un installateur automatique

Selon les chiffres donnés dans la vidéo, ce mod SYW remanie 689 arrière-plans et 13 996 fichiers d’animation, ainsi que les mini-jeux et cinématiques. Son auteur, Satsuki Yatoshi a également édité manuellement plus 7 000 plans.

Ce SYC 5.23 nécessite de télécharger un fichier de 5,5 Go. Un installateur automatique gère toute la procédure avec la version Steam du titre.

Source : DSOGaming