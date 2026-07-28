Meta AI débarque dans les messages privés de Threads pour tous les utilisateurs

Depuis ce 27 juillet 2026, Meta étend son assistant d’intelligence artificielle aux conversations directes de Threads à l’échelle mondiale. Une fonctionnalité moins polémique que sa présence dans le fil public, où les utilisateurs ne peuvent toujours pas bloquer le compte.

Meta a commencé à déployer Meta AI dans les messages directs de Threads aujourd’hui, pour l’ensemble de ses utilisateurs dans le monde. Concrètement, chacun peut désormais engager une conversation privée en tête-à-tête avec l’assistant, en lui partageant des publications, des images, des liens ou des vidéos, en posant des questions de suivi et en explorant des sujets sans que ces échanges soient visibles publiquement.

La fonctionnalité existe déjà sur Facebook, Instagram et WhatsApp. Meta indique que ce déploiement répond à des retours de la communauté : des utilisateurs souhaitaient pouvoir obtenir des informations contextuelles de l’IA sans avoir à rendre leurs conversations publiques.

Une présence dans le fil public qui fait davantage débat

La question plus sensible, elle, reste en suspens. Meta avait commencé à tester Meta AI directement dans le fil public de Threads en mai, dans cinq pays : l’Argentine, la Malaisie, le Mexique, l’Arabie saoudite et Singapour. Dans ces marchés, Meta AI publie ses propres contenus et peut être mentionnée via @meta.ai. Mais les utilisateurs n’ont pas la possibilité de bloquer ce compte. Ils peuvent signaler qu’ils ne sont « pas intéressés » ou couper les réponses via la fonction muet, mais les publications de l’IA continuent d’apparaître dans leur fil.

La distinction entre les deux volets du déploiement est notable. Les messages privés relèvent d’une démarche volontaire : personne n’est contraint d’écrire à Meta AI. La présence dans le fil public fonctionne à l’inverse : des contenus générés par une IA s’affichent aux côtés des publications humaines, que les utilisateurs le souhaitent ou non, et les seuls contrôles disponibles permettent de réduire cette visibilité, pas de la supprimer.

Des responsabilités nouvelles reconnues par Meta

Meta a récemment introduit des alertes destinées à prévenir les parents lorsque des adolescents abordent des sujets liés à l’automutilation dans leurs échanges avec Meta AI. L’entreprise reconnaît ainsi que la présence de l’assistant dans la messagerie crée des responsabilités en matière de sécurité que ne soulevait pas un réseau social reposant uniquement sur du texte produit par des humains.

Threads est l’application qui a connu la croissance la plus rapide au sein de Meta depuis son lancement en 2023. L’intégration de Meta AI dans les messages directs s’inscrit dans une stratégie plus large visant à placer l’assistant de l’entreprise sur chaque surface où les utilisateurs passent du temps.

L’impossibilité de bloquer Meta AI dans le fil public pose une question de fond : à quel moment une fonctionnalité devient-elle une présence à laquelle les utilisateurs ne peuvent pas se soustraire ? Meta semble avoir tranché en faveur de la première option. Le fait de ne pas proposer d’option de blocage indique que l’entreprise n’a pas prévu de soumettre cette question au choix de ses utilisateurs.