G.Skill dévoile de nouvelles barrettes DDR4 Trident Z Royal Elite

Après des modules dans les gammes Trident Z Royal, Trident Z RGB et Ripjaws V en début de mois, G.Skill continue d’étoffer son catalogue de barrettes mémoire DDR4, cette fois dans sa luxueuse série Trident Z Royal Elite. Les modules s’arment du traditionnel dissipateur thermique en aluminium de cette famille, lequel est « minutieusement ciselé de 76 facettes au total », et héritent d’un PCB à 10 couches. Ils se déclinent dans des coloris or ou argent et bénéficient également d’effets RGB sur 8 zones.

G.Skill propose des kits de 16 Go (2 x 8 Go) à 64 Go (2 x 32 Go ou 4 x 16 Go), à partir de la DDR4-3200 à la DDR4-5333. Les tensions débutent à 1,35 V pour les modules les moins véloces et atteint 1,6 V pour les plus rapides.

Nouveau record pour de la DDR4 à 7156 MHz

Spécifications Trident Z Royal Elite

Le tableau ci-dessous regroupe les spécifications communiquées par le fabricant. Les barrettes sont couvertes par une garantie à vie. G.Skill annonce une commercialisation à partir de mai mais ne précise pas les tarifs.

Fréquence Timings Tension Capacité des kits DDR4-5333 22-32-32-52 1,60 V 2 x 8 Go DDR4-5066 20-30-30-50 1,60 V 2 x 8 Go DDR4-4800 19-28-28-48 1,50 V 2 x 8 Go DDR4-4266 16-19-19-39 1,50 V 2 x 16 Go, 2 x 32 Go DDR4-4266 19-26-26-46 1,50 V 2 x 16 Go DDR4-4000 16-19-19-39 1,40 V 2 x 16 Go DDR4-4000 18-22-22-42 1,40 V 2 x 32 Go DDR4-3600 16-19-19-39 1,35 V 2 x 8 Go, 2 x 16 Go, 4 x 16 Go

Source : G.Skill