Galaxy Z Flip 6 et Z Fold 6 : toutes les caractéristiques sont déjà connues

Galaxy Z Flip 6 ©Evan Blass

Samsung ne se contente pas de faire des téléphones “classiques”. La gamme des mobiles Galaxy est assez étendue et comprend les fleurons comme le S24, mais aussi des smartphones pliables à l’image des Z Fold et Z Flip.

L’entreprise sud-coréenne est d’ailleurs la première à avoir commercialisé des téléphones de ce genre. Les premiers Z Fold et Z Flip sont sortis respectivement en 2019 et 2020. Depuis, la firme a continué le développement de ce type d’appareil et en est actuellement à la cinquième génération.

Il est d’ailleurs temps pour Samsung de renouveler son catalogue. L’événement Galaxy Unpacked du 10 juillet 2024 devrait être l’occasion pour l’entreprise de dévoiler les Z Fold 6 et Z Flip 6, en plus d’autres produits comme le Galaxy Ring ou la Galaxy Watch 7.

Seulement quelques jours avant sa présentation officielle, la fiche technique des smartphones Samsung aurait fuitée via le leaker Evan Blass. Elle présenterait des téléphones plus légers et fins, plus autonomes, mais aussi avec des écrans légèrement modifiés.

©Evan Blass ©Evan Blass

Quoi de neuf pour le Z FLip 6 ?

Pour commencer, le Z Flip 6 dispose de quelques spécificités absentes du Z Fold 6. L’application interpréteur pourrait être utilisée depuis l’écran de façade et ce téléphone sera le premier Galaxy à adopter un système de refroidissement par chambre à vapeur.

L’écran intérieur du Z Flip 6 devrait mesurer 6,7 pouces, tandis que l’écran de façade ferait 3,4 pouces. Finalement, les rumeurs suggérant un changement de taille des dalles seraient donc en partie fausses, aucun des écrans du Z Flip 6 n’étant plus grand en comparaison du Z Flip 5.

En revanche, celles qui sous-entendaient que la caméra ferait un bond de géant n’auraient pas menti. Le Z Flip 6 s’inspirerait bel et bien du Galaxy S24 afin d’adopter un appareil photo principal de 50 MP contre 12 MP pour la génération précédente. L’ouverture focale 1.8 serait identique.

©Evan Blass ©Evan Blass

Le téléphone sera équipé du SoC de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3 ainsi que d’une RAM améliorée passant de 8 Go à 12 Go. Petit changement pour l’écran secondaire, celui-ci va faire la transition de l’OLED à l’IPS.

La batterie serait elle aussi plus performante et aurait une capacité plus importante de 4000 mAh contre 3700 mAh sur le Flip 5. Cela devrait se traduire par une autonomie prolongée pour le futur Galaxy Z Flip 6.

Galaxy Z Flip 6 Galaxy Z Flip 5 Processeur Snapdragon 8 Gen 3 Snapdragon 8 Gen 2 Fréquence 3.39 GHz, 3.1 GHz, 2.2 GHz 3.36 GHz, 2.8 GHz, 2GHz Écran de façade IPS

3,4 pouces (720 x 748) AMOLED

3,4 pouces (720 x 748) Écran interne AMOLED

6,7 pouces (2640 x 1080) Caméra principale 50 MP +12 MP 12 MP + 12 MP Mémoire 12 Go 8 Go Batterie 4000 mAh 3700 mAh

Le Z Fold 6 s’amincit

Pour ce qui est du Z Fold 6, la version large des smartphones pliants de Samsung, l’écran intérieur mesurera 7,6 pouces tandis que la dalle en façade serait de 6,3 pouces. Contrairement au Z Flip 6, ici une augmentation des dimensions serait donc présente.

De plus, la luminosité serait également boostée pour atteindre 2600 nits (1750 précédemment). La définition de l’écran principal serait légèrement différente pour être de 2160×1856 contre 2176×1812 pour le Z Fold 5.

©Evan Blass ©Evan Blass

Comme pour le Z Flip 6, le Z Fold 6 utilisera le Snapdragon 8 Gen 3, la mémoire serait également de 12 Go. L’autonomie va bénéficier d’un petit coup de pouce sans que la batterie augmente en capacité (4400 mAh).

En comparaison du Z Fold 5, la version 6 devrait être plus compacte et légère. Le téléphone devrait être moins lourd de 14 grammes tandis qu’il perdrait 1,4 mm de hauteur, 1 mm de largeur et serait 1,3 mm plus fin une fois plié.

Galaxy Z Fold 6 Galaxy Z Fold 5 Processeur Snapdragon 8 Gen 3 Snapdragon 8 Gen 2 Fréquence 3.39 GHz, 3.1 GHz, 2.2 GHz 3.36 GHz, 2.8 GHz, 2GHz Écran de façade AMOLED

6,3 pouces AMOLED

6,2 pouces Écran interne AMOLED

7,6 pouces (2160×1856) AMOLED

7,6 pouces (2176×1812) Caméra principale 50 MP + 12 MP Mémoire 12 Go Batterie 4400 mAh

En somme, avec cette nouvelle génération de smartphones pliants, Samsung apporte des changements légers mais bienvenus. Ils devraient être plus autonomes et performants grâce à leur nouveau SoC, mais les mobiles devraient conserver les défauts inhérents à ce genre d’appareil, à savoir des écrans très fragiles et un prix relativement élevé.