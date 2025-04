Le Galaxy S26 Ultra pourrait vous décevoir par son appareil photo

Selon les dernières rumeurs, le Galaxy S26 Ultra de Samsung pourrait ne pas intégrer le capteur HP9, mais il ne conserverait pas non plus le HP2 présent dans le Galaxy S25 Ultra. À la place, Samsung envisagerait d’utiliser un nouveau capteur de taille similaire au HP2, mais avec une disposition de pixels et une lentille différentes. Ce changement pourrait apporter des améliorations significatives en termes de qualité d’image et de performance dans diverses conditions d’éclairage.

Changements potentiels dans la technologie de la caméra

Le prototype actuel du Galaxy S26 Ultra serait équipé d’une lentille à ouverture variable, une technologie qui pourrait ne pas être compatible avec le capteur HP2. Cela pourrait expliquer pourquoi Samsung explore l’utilisation d’un autre capteur. Les rumeurs suggèrent que ce nouveau capteur pourrait améliorer la capture de lumière et produire des images plus détaillées grâce à une configuration différente des pixels.

La technologie de l’ouverture variable permet d’ajuster la quantité de lumière entrant dans le capteur, offrant ainsi une plus grande flexibilité dans diverses conditions de prise de vue. Cette fonctionnalité pourrait permettre aux utilisateurs de capturer des images de meilleure qualité, notamment en basse lumière ou dans des environnements très lumineux.

Réduction du nombre de caméras

Une autre modification potentielle concerne le nombre de caméras principales. Alors que le Galaxy S25 Ultra en possède quatre, un prototype du Galaxy S26 Ultra est testé avec seulement trois caméras. Cependant, ce prototype est également équipé d’une batterie plus grande, ce qui, combiné à la lentille à ouverture variable, pourrait offrir une polyvalence similaire avec moins de caméras.

https://twitter.com/PandaFlashPro/status/1907046455455465703

La réduction du nombre de caméras pourrait également contribuer à une conception plus compacte et à une meilleure gestion de l’espace interne du téléphone. Cela pourrait permettre à Samsung d’intégrer d’autres composants ou d’améliorer des aspects tels que la dissipation thermique.

Encore quelques incertitudes

Il est important de noter que Samsung teste de nombreux prototypes, et il n’est pas certain que ce modèle particulier sera retenu pour la production de masse. Par conséquent, ces rumeurs doivent être prises avec précaution. Des mises à jour supplémentaires seront fournies dès que de nouvelles informations seront disponibles.

Les prototypes permettent à Samsung d’explorer différentes configurations et technologies avant de finaliser le design de ses appareils. Les tests en cours pourraient révéler des avantages ou des inconvénients imprévus, influençant ainsi les décisions finales concernant les spécifications du Galaxy S26 Ultra.