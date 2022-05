GeIL lance des barrettes mémoire DDR5 refroidies par deux ventilateurs

Corsair avait prévenu que les barrettes DDR5 allaient chauffer. GeIL semble avoir pris cet avertissement au mot. L’entreprise lance les premières barrettes DDR5 dotées de ventilateurs. Comme mis en évidence sur les images, ces GeIL EVO V DDR5 RGB Hardcore Gaming Memory embarquent un dissipateur thermique où logent deux petits ventilateurs disposés à chacune des extrémités.

Ce système débouche probablement sur un refroidissement plus efficace des PMIC et VRM qu’un simple dissipateur de chaleur. Le communiqué de presse de GeIL promet « une dissipation thermique supérieure d’environ 45 % » à celle des dispositifs traditionnels. L’unicité d’une telle solution confirme toutefois qu’elle n’a rien d’indispensable. En outre, la firme ne renseigne pas le niveau de bruit généré par ces deux micro ventilateurs.

Des ventilateurs, mais aussi beaucoup d’effets RGB

Ces barrettes font également la part belle aux effets RGB. Il y a des diodes dans les ventilateurs et sur le dissipateur thermique, lequel est d’ailleurs disponible en deux coloris, gris titane et blanc glacier. Les LED peuvent être contrôlées par le biais des logiciels Asus Aura Sync, ASRock Polychrome, Gigabyte GB Fusion 2.0 et MSI Mystic Light.

Concernant les modules mémoire, GeIL propose des kits de 32 Go ou 64 Go (2 x 16 Go ou 2 X 32 Go). Ils ont des vitesses allant de DDR4-4800 à DDR4-6600, des timings CL34 ~ CL40 et une tension de 1,1V ~ 1,35V. Ils supportent les profils XMP 3.0. Toutes les spécifications sont consignées dans le tableau ci-dessous.

L’entreprise ne révèle aucune date de sortie ni prix. Ces kits de mémoire Evo V DDR5 RGB Hardcore Gaming de GeiIL seront couverts par une garantie à vie.

Jennifer Huang, la vice-présidente de GeIL Memory, déclare : « Les joueurs et les passionnés d’informatique attendaient plus de GeIL pour améliorer leur expérience de jeu, et notre réponse est la mémoire EVO V DDR5 RGB Hardcore Gaming. L’EVO V établit une nouvelle norme en matière de conception de protection thermique, car nous avons créé un système de refroidissement actif à double ventilateur « FANtastic » capable de maintenir l’EVO V dans une plage de températures idéale ».