Gigabyte dévoile son imposant boîtier Aorus C700 Glass

Presque 20 kg sur la balance pour ce monstre mesurant plus de 70 cm de haut.

Besoin d’un nouveau boîtier pour accueillir votre configuration ? En voici un plutôt original signé Gigabyte, l’Aorus C700 Glass ; un boîtier Grand Tour qui, en plus d’être encombrant, risque de ne pas faire l’unanimité.

L’engin mêle aluminium, acier, plastique et verre trempé. Il est massif : 714 x 301 x 671 mm pour un poids de 19,2 kg. Il peut héberger une carte mère au format Mini ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX. Dans le cas où son gabarit ne suffirait pas à le distinguer, cet Aorus C700 peut resplendir via douze zones ARGB indépendantes, naturellement compatibles Gigabyte RGB Fusion 2.0.

Pour carte graphique d’un demi-mètre

À l’intérieur du monstre, les composants imposants sont les bienvenus : le châssis peut loger une carte graphique de presque 50 cm de long (49 cm précisément) et un ventirad de presque vingt centimètres (19,8 cm). L’Aorus C700 propose quatre emplacements 3,5 pouces (compatibles 2,5 pouces) et six emplacements 2,5 pouces ; pas de 5,25 pouces en revanche.

Pour le refroidissement par air, Gigabyte a prévu des espaces pour trois turbines de 120/140 mm en façade, trois autres du même gabarit dans la partie supérieure et une de 140 mm ou deux de 120 mm à l’arrière. Pour le watercooling, cela se traduit par la possibilité d’installer un radiateur de 360 mm en façade, un de 420 mm sur le top et un de 140 mm à l’arrière. L’entreprise livre son boîtier avec cinq ventilateurs de 120 mm, dont deux ARGB.

La connectique du boîtier se compose de 4 ports USB 3.0, d’un port USB 3.1 Gen-2 Type-C, d’un HDMI et de deux contrôleurs pour gérer le RGB et les ventilateurs.

Le tarif reste inconnu, mais il sera élevé.