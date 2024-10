Google commercialise maintenant des Pixel reconditionnés, idéal pour faire quelques économies

Dans un mouvement qui pourrait séduire les consommateurs soucieux de leur budget, Google propose désormais des téléphones Pixel reconditionnés directement sur son Google Store. Cette nouvelle offre concerne les modèles Pixel 6, Pixel 6a et Pixel 7, avec des réductions allant jusqu’à 40 % par rapport aux modèles neufs. Chaque appareil reconditionné est accompagné d’une garantie limitée d’un an et des options de support client identiques à celles des modèles neufs. Pas encore disponible en France, cette offre est toutefois ouverte aux utilisateurs américains pour commencer.

Des Pixel reconditionnés et inspectés avec soin

Google assure que chaque téléphone a été minutieusement inspecté pour garantir la qualité des composants, notamment l’écran et la batterie. Toutefois, en matière de batterie, un représentant de la marque précise qu’aucune garantie spécifique ne peut être donnée quant à sa longévité. En effet, les batteries suivent un cycle de vieillissement inévitable qui, après une phase de déclin lente, peut s’accélérer soudainement.

Des prix attractifs pour chaque modèle

Pour les consommateurs intéressés par un téléphone performant sans se ruiner, les prix sont particulièrement attrayants : le Pixel 6 est proposé à 339 dollars (contre 599 dollars pour le modèle neuf), tandis que le Pixel 7 Pro, bien noté dans les critiques, est disponible à 629 dollars au lieu de 899 dollars. Actuellement, ces modèles sont proposés avec 128 Go de stockage, mais Google prévoit d’élargir l’offre avec d’autres options de capacité.

Logiciel à jour, chargeur inclus et expédition gratuite

Chaque Pixel reconditionné est livré avec la dernière version d’Android, offrant aux utilisateurs les dernières fonctionnalités et améliorations de sécurité. Le téléphone inclut également un chargeur compatible, un petit plus toujours très intéressant pour un téléphone reconditionné, souvent vendu sans accessoires. Pour couronner le tout, Google propose la livraison gratuite pour tous ces modèles.

En France, il y a quelques doutes sur le fait que les smartphones soient commercialisés avec leur chargeur, étant donné que la loi va petit à petit interdire de mettre des chargeurs avec les smartphones.

Une option écologique et économique

Cette initiative de Google permet de démocratiser l’accès aux smartphones Pixel tout en soutenant une démarche écologique grâce au reconditionnement. Pour les utilisateurs à la recherche d’un compromis entre performance, prix et respect de l’environnement, les Pixel reconditionnés sont une belle opportunité d’avoir un appareil assez récent, pas trop cher.