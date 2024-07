Prime Day Amazon : des remises imbattables sur les Google Pixel 8 et Google Pixel 8 Pro

Amazon a lancé son célèbre événement Prime Day aujourd’hui, le 16 juillet 2024. Les promotions dureront jusqu’au mercredi 17 juillet à 23h59. Et pour ceux qui louchaient sur les smartphones Google, c’est le moment idéal pour profiter de réductions exceptionnelles sur certains modèles très populaires, notamment les derniers smartphones de la marque, le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro.

Le Prime Day d’Amazon est devenu un événement incontournable pour les chasseurs de bonnes affaires. Réservé aux membres Prime, cet événement offre des réductions massives sur des milliers de produits, y compris les appareils technologiques les plus récents. Si vous n’êtes pas encore membre Prime, vous pouvez bénéficier d’un essai gratuit, ce qui vous permet de profiter des offres sans frais supplémentaires. C’est une occasion en or pour mettre la main sur des produits de qualité à des prix défiant toute concurrence.

Cette année, les offres du Prime Day sont particulièrement intéressantes pour ceux qui souhaitent acquérir un nouveau smartphone. Google propose des remises intéressantes sur ses Pixel 8 et Pixel 8 Pro, deux modèles qui ont déjà suscité beaucoup d’enthousiasme grâce à leurs fonctionnalités avancées et leur capacité photographiques. Et ils sont à 549€ et 719€, au lieu de 799€ et 1099€ !

👀 Google Pixel 8 à 549€ : un concentré de technologie

Le Google Pixel 8, avec son écran OLED de 6,2 pouces et son processeur Tensor G3, est conçu pour offrir une expérience utilisateur fluide et rapide. Il dispose de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage, suffisants pour la plupart des utilisateurs. L’appareil photo principal de 50 mégapixels, associé à des outils de photographie assistés par l’IA, garantit des clichés de haute qualité, même dans des conditions de faible luminosité.

Le Pixel 8 est également connu pour son interface utilisateur intuitive et son intégration des services Google, rendant l’expérience utilisateur encore plus enrichissante. Pendant le Prime Day, vous pouvez obtenir ce smartphone avec une réduction très intéressante, ce qui en fait un choix extrêmement attractif pour ceux qui cherchent un appareil performant à un prix réduit.

🔥 Google Pixel 8 Pro à 719€ : la perfection du haut de gamme

Le Google Pixel 8 Pro pousse encore plus loin les capacités technologiques de la gamme Pixel. Doté d’un écran OLED de 6,7 pouces avec une résolution plus élevée et un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, il offre des visuels incroyablement fluides et nets. Le processeur Tensor G3 est associé à 12 Go de RAM, ce qui assure une performance sans faille même pour les tâches les plus exigeantes.

L’appareil photo du Pixel 8 Pro est véritablement impressionnant avec un capteur principal de 50 mégapixels, un téléobjectif de 48 mégapixels avec zoom optique 5x et un ultra grand-angle de 48 mégapixels. Ces spécifications permettent de capturer des images d’une clarté et d’une précision exceptionnelles, renforcées par des algorithmes de traitement d’image sophistiqués.

En plus de ses capacités photographiques, le Pixel 8 Pro excelle également en vidéo, avec la possibilité d’enregistrer en 4K à 60 fps. Pendant le Prime Day, le Pixel 8 Pro est proposé en réductions, ce qui représente une opportunité rare d’acquérir un smartphone haut de gamme à un prix considérablement réduit.

🤔 Pourquoi choisir les Google Pixel 8 et 8 Pro ?

Opter pour un Google Pixel, c’est choisir un écosystème fluide où matériel et logiciel sont parfaitement intégrés. Les mises à jour régulières de Google garantissent que votre appareil reste sécurisé et performant pendant de nombreuses années. De plus, les fonctionnalités exclusives telles que Google Assistant et les outils de gestion de la batterie font des Pixel 8 et 8 Pro des compagnons idéaux pour une utilisation quotidienne.

Ne manquez pas ces offres exceptionnelles du Prime Day si vous êtes à la recherche d’un nouveau smartphone. Les Google Pixel 8 et 8 Pro offrent une combinaison unique de performance, de qualité de fabrication et de fonctionnalités avancées, le tout à des prix réduits pendant cette période limitée. Profitez-en avant qu’il ne soit trop tard !

