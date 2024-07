Grosses remises jusqu’à -70% sur les plans à vie pCloud pour le 14 juillet !

Pour célébrer le 14 juillet, pCloud offre des réductions importantes sur ses plans de stockage à vie. Profitez de cette promotion exclusive, incluant 1 To de stockage avec pCloud Encryption gratuit, pendant une durée limitée. On vous dit tout sur l’offre ci-dessous.

Avec l’augmentation constante de nos fichiers numériques – photos, vidéos, documents – trouver un espace de stockage fiable et sécurisé est devenu essentiel. Souscrire à une offre de stockage à vie en ligne, c’est s’assurer de ne jamais manquer de place pour vos souvenirs précieux et vos projets importants. C’est aussi se libérer du stress lié à la gestion de votre espace de stockage. Imaginez ne plus jamais avoir à vous soucier de faire de la place sur votre smartphone ou de perdre des fichiers importants. Autre avantage de taille : le stockage en ligne vous permet de partager vos fichiers avec vos proches en un seul clic. Vos données sont protégées et accessibles à tout moment, où que vous soyez.

Une opportunité à ne pas manquer

Difficile de se passer d’un tel service aujourd’hui, dans notre société de plus en plus numérisée. Un problème persiste cependant : les offres sont souvent coûteuses et la sécurité n’est pas toujours au rendez-vous.

C’est là que pCloud intervient ! Pour fêter le 14 juillet avec tous les Français, pCloud frappe un grand coup et propose jusqu’à -70% sur ses plans à vie. Oui, vous avez bien lu : des plans à vie. Vous n’avez qu’un seul achat à faire pour en profiter toute votre vie.

Du 8 au 16 juillet prochain (inclus), pCloud propose 3 formules à prix mini :

Le Plan de 1 To à 199€ au lieu de 664€, soit -70% de remise

Le Plan de 2 To à 279€ au lieu de 828€, soit -66% de remise

Le Plan de 10 To à 890€ au lieu de 2119€, soit -58% de remise

Avec ces formules, vous pouvez stocker toutes vos données sans vous soucier de rien et y accéder partout tout le temps. À titre d’information, avec 1To de stockage, vous pouvez par exemple conserver 250 000 photos prises avec un capteur 12MP, 250 films ou encore 500h de vidéos en Haute Définition.

pCloud Encryption offert : la sécurité avant tout

Avec ces formules, pCloud ne se contente pas d’offrir une remise jusqu’à -70%, il offre également pCloud Encryption gratuitement !

pCloud Encryption est une fonctionnalité essentielle pour ceux qui prennent la sécurité de leurs données au sérieux. Elle utilise un chiffrement côté client, ce qui signifie que les fichiers sont chiffrés sur votre appareil avant même d’être transférés vers le cloud. Ce processus garantit que seuls vous avez accès à vos données. Grâce à la politique de confidentialité zéro connaissance de pCloud, vos clés de chiffrement restent uniquement entre vos mains, assurant que vos informations personnelles et professionnelles restent strictement confidentielles.

Ce niveau de sécurité est particulièrement important dans un contexte où les violations de données sont de plus en plus fréquentes. Avec pCloud Encryption, vous pouvez stocker vos fichiers sensibles sans craindre qu’ils soient compromis. Qu’il s’agisse de documents financiers, de dossiers médicaux ou de souvenirs personnels, pCloud Encryption offre une tranquillité d’esprit incomparable. De plus, l’interface utilisateur intuitive de pCloud permet de chiffrer et déchiffrer vos fichiers en quelques clics, sans nécessiter de compétences techniques avancées.

Une solution multimédia complète et compatible avec tous les appareils

pCloud se démarque également par sa compatibilité avec macOS, Windows et Linux, ainsi que par son application de bureau, pCloud Drive. Cette application fonctionne comme un disque virtuel, permettant de gérer vos fichiers sans occuper d’espace sur votre appareil et de synchroniser vos données en temps réel sur tous vos dispositifs. Les utilisateurs mobiles ne sont pas en reste avec des applications pour Android et iOS, offrant des fonctionnalités telles que le téléversement automatique des photos et vidéos, libérant ainsi de l’espace précieux sur les smartphones.

En plus des fonctionnalités de stockage, pCloud propose des outils avancés pour la gestion multimédia. Un lecteur audio et vidéo intégré permet de diffuser vos fichiers directement depuis le cloud et de créer des playlists, transformant pCloud en une solution de gestion multimédia complète. pCloud Backup permet également de configurer des sauvegardes automatiques de vos dossiers importants, assurant ainsi la protection continue de vos données.

pCloud facilite la collaboration avec diverses options de partage. Les utilisateurs peuvent partager des liens vers leurs fichiers, inviter d’autres personnes à accéder à leurs dossiers ou demander des fichiers à des tiers. Cette flexibilité rend pCloud idéal pour le travail en équipe et la gestion de projets, tout comme pour le partage des photos de vos dernières vacances et pour garder contact avec vos proches et votre famille.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par pCloud.