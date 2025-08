GTA 6 : cette nouvelle fonctionnalité ne devrait pas plaire à tout le monde

Rockstar Games prévoirait de lancer un système de vérifications d’âge pour GTA Online avec GTA 6, une mesure qui pourrait restreindre l’accès à certains contenus pour les joueurs n’ayant pas complété cette étape. Cette information provient de Tez2, un leaker reconnu pour sa fiabilité concernant Rockstar Games. Bien que Rockstar Games semble travailler sur cette initiative en coulisses, aucune communication officielle n’a encore été faite à ce sujet.

Selon un récent post sur la plateforme sociale X, Tez2 indique que Rockstar Games prévoit de mettre en place des « vérifications d’assurance d’âge ». Ainsi, les utilisateurs de GTA Online pourraient devoir vérifier leur âge pour accéder à certaines fonctionnalités et contenus. Des éléments tels que les messages téléphoniques, le chat textuel et Snapmatic pourraient être restreints jusqu’à ce que la vérification d’âge soit effectuée.

Tez2 précise que cette mesure sera déployée par région, laissant supposer qu’elle pourrait être limitée à certaines parties du monde, du moins dans un premier temps. Cependant, cette information reste spéculative et les détails concrets manquent encore.

© Rockstar Games

Au moment de la publication, ni Rockstar Games, ni sa société mère Take-Two Interactive, ni aucun représentant associé n’ont commenté cette fuite. Bien que ces entités restent généralement silencieuses face aux rumeurs et aux fuites, ce qu’implique cette mesure pourrait bien les pousser à faire une déclaration officielle, étant donné que le nombre de joueurs risquerait de baisser. En effet, les joueurs mineurs, en théorie interdits par la norme PEGI 18, jouent à GTA, il ne faut pas se leurrer. En attendant, il est conseillé de prendre cette information avec prudence.

Impact potentiel sur les joueurs et Rockstar Games

Étant donné le contenu mature de la série GTA, cette mesure pourrait poser problème tant pour les joueurs que pour Rockstar Games. Certains joueurs pourraient se voir refuser l’accès à du contenu, tandis que d’autres devront participer à un processus de vérification d’identité qu’ils pourraient ne pas souhaiter. Cela pourrait également affecter la portée du jeu et, à l’avenir, celle de GTA 6.

Le Royaume-Uni en première ligne

Selon les informations de Tez2, le Royaume-Uni pourrait être la première région concernée par cette mesure, en raison de l’entrée en vigueur récente de l’Online Safety Act qui touche également YouTube. Cette loi exige que les plateformes en ligne vérifient l’âge des utilisateurs pour empêcher les mineurs d’accéder à des contenus jugés inappropriés ou illégaux.

Les détails sur la manière dont cette vérification d’âge sera mise en œuvre et son impact sur l’expérience de jeu restent flous. Il est possible que certaines fonctionnalités, comme les messages téléphoniques, les chats textuels et le partage de photos via Snapmatic, nécessitent une confirmation d’âge avant utilisation. Il n’est pas encore clair si les joueurs devront vérifier leur âge pour accéder à l’intégralité du jeu ou seulement à certaines fonctions.

Le calendrier de cette mise à jour et l’étendue de son impact restent inconnus. Pour l’instant, les joueurs britanniques sont susceptibles d’être les premiers concernés par cette nouvelle exigence en raison de l’Online Safety Act. Beaucoup dans la communauté espèrent que ces changements n’affecteront pas les serveurs de jeu de rôle de GTA 5, qui restent très populaires alors que les fans attendent avec impatience le lancement officiel de GTA 6.