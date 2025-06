GTA 6 serait quasi entièrement personnalisable avec cette petite fonctionnalité gratuite

Ajouter des mods sur GTA 6 serait un jeu d’enfant. En plus de ça, le jeu pourrait offrir une personnalisation à souhaits, permettant de quasiment tout customiser !

Nous sommes maintenant officiellement à moins d’un an de la date de sortie de GTA VI, à condition qu’il n’y ait pas de nouveaux retards. Même les moddeurs de GTA V commencent à regarder avec anticipation la suite très attendue de Rockstar. Razed, le créateur de la magnifique refonte visuelle NaturalVision pour Grand Theft Auto V, a discuté du potentiel de modding du prochain jeu dans un entretien avec PC Gamer.

On pourra quasiment tout modder

On peut donc penser que le modding va se démocratiser sur la franchise à grande vitesse, enfin, une fois que GTA VI sortira éventuellement sur PC. Souhaitons que Rockstar donnera aux joueurs des outils officiels pour modifier le jeu, surtout avec la direction qu’ils prennent avec FiveM.

Il y a un énorme potentiel ici. Imaginez s’ils prenaient une page du livre de Bethesda et introduisaient un véritable marché pour le contenu généré par les utilisateurs. Cela pourrait bénéficier à la fois aux créateurs de mods et à Rockstar de manière significative. Clairement, ça serait formidable.

Des mods pour les serveurs personnalisés

On adoterait créer des mods pour GTA VI, mais il est encore un peu tôt pour entrer dans les détails de ce à quoi cela pourrait ressembler. Honnêtement, les mods graphiques pour améliorer la qualité vidéo du jeu ne devraient pas être très demandés ici. Le jeu a déjà l’air incroyable. Si quoi que ce soit, je pense que je prendrais vraiment plaisir à créer du contenu pour que les gens l’utilisent sur leurs serveurs personnalisés, comme des packs de cartes extérieures ou des intérieurs personnalisés.

Razed faisait référence aux populaires serveurs de jeu de rôle FiveM que Rockstar avait initialement bannis avant de les acquérir. Il est en effet probable de les voir jouer un rôle majeur dans Grand Theft Auto VI, au moins sur PC. Il y a même eu une rumeur récemment selon laquelle Rockstar cherchait à accorder une attention beaucoup plus importante au contenu généré par les utilisateurs à la manière de Roblox.

Une sortie toutefois différée sur PC

Bien sûr, les joueurs PC devront attendre plus longtemps pour jouer au jeu en version finale. Les versions consoles font toujours le bêta-test, avant la sortie en pleine qualité du jeu sur PC. Blague à part, le jeu sur PC est généralement plus beau que sur les versions console. bien que le PDG de Corsair Gaming ait précédemment déclaré que cela pourrait être quelques mois plutôt qu’une année complète avant la sortie de la version PC. Pour PlayStation 5 et Xbox Series S|X, GTA VI est maintenant prévu pour sortir le 26 mai 2026.