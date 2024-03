GTA 6 serait en retard, sa date de sortie pourrait être repoussée

©Rockstar Games

Grand Theft Auto 6 est attendu par certains comme le prochain messie du jeu vidéo. Il faut dire que le jeu s’annonce particulièrement ambitieux. Après 11 ans de développement, le simulateur de grand banditisme de Rockstar Games devrait enfin pointer le bout de son nez.

Son premier trailer diffusé en décembre témoigne de l’engouement des fans de la série étant la seconde bande annonce la plus visionnée de l’histoire du jeu vidéo. Il dépeint un titre foisonnant aux thématiques sombres matinées d’une satire de la société américaine.

Évidemment celui-ci s’accompagne d’une date de sortie : 2025. Si cela peut paraître loin, après d’attente, les joueurs ne sont plus à quelques mois près. D’autant plus que de récentes rumeurs suggèrent que le titre pourrait sortir en début d’année.

Malheureusement de nouvelles informations divulguées par Kotaku viendraient contredire cette bonne nouvelle. En effet, GTA 6 serait en retard. Alors que ses Rockstar Games veut atteindre la perfection, leurs ambitions pourraient grandement décevoir les joueurs.

Pas de GTA 6 avant 2026 ?

Pour rappel, Grand Theft Auto 6 doit sortir sur PS5 et Xbox Series S et X. Une version PC est également prévue, cependant elle devrait arriver plus tard, comme d’habitude pour un titre de Rockstar Games.

Bien que la société vise toujours une sortie début 2025, un lancement à l’automne 2025 semble plus plausible. Pire encore, le jeu pourrait être repoussé à 2026 dans le pire des cas. Évidemment cette situation n’est pas complètement inattendue, les jeux du même acabit étant régulièrement sujets à des reports.

Si les joueurs, bien que déçus, pourraient s’en accommoder, cela pourrait être terrible pour les développeurs de Rockstar Games. Une situation redoutée et particulièrement mal vue dans l’industrie ferait son apparition pour empêcher un apport trop important : le crunsh.

Cette pratique des studios qui poussent leurs développeurs à cumuler les heures de travail serait un bon moyen pour Take Two et Rockstar de maintenir un lancement de GTA 6 en 2025. Cependant, cela se ferait au détriment du bien-être de leurs équipes.

Le crunsh va-t-il causer du tort à GTA 6 ?

Le crunsh n’est pas étranger à Rockstar, lors du développement de Red Dead Redemption 2, certains employés avaient dû travailler plus de cent heures par semaine. De telles conditions de travail ne sont absolument pas acceptables, pouvant causer du tort à la santé mentale et physique des employés.

Cette pratique promeut une culture d’entreprise toxique. Elle met en compétition les employés en plus d’augmenter considérablement la pression qu’ils subissent. De plus, ce genre de situation peut également être dommageable pour les joueurs.

En voulant sortir un jeu le plus vite possible, un titre peut rapidement être bâclé. Ça a notamment été le cas de Cyberpunk 2077, qui avait lui aussi subi de nombreux retards et des périodes de crunsh intensives. Au final, le jeu était loin d’être bon à sa sortie, il faut espérer que GTA 6 ne soit pas victime de problèmes similaires.

Source : Kotaku