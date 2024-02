GTA 6 va prendre son temps pour sortir : Rockstar vise la perfection, rien de moins

Cela fait maintenant 12 ans que les fans de GTA attendent le sixième opus de la série phare de Rockstar. Cette patience est sur le point de payer puisque la ligne d’arrivée est en vue. GTA 6 sort en 2025 et Rockstar compte bien en faire un jeu “parfait”.

©Rockstar Games

Grand Theft Auto 6 est probablement l’un des jeux les plus attendus de la décennie. Après plus de 10 ans d’attente, les fans ont enfin des informations concrètes à se mettre sous la dent et ils s’impatientent.

Le jeu, dont le trailer a embrasé Internet lors de sa diffusion en décembre 2023, devrait sortir en 2025. Il est prévu sur PS5 et Xbox Séries dans un premier temps. Comme à son habitude, Rockstar ne va pas proposer de version PC dès le lancement. Un choix qui serait dû aux difficultés de développement sur ordinateur comparé aux consoles de salon.

C’est une nouvelle décevante, mais au moins GTA 6 est officiel. Cependant, le PDG de Take Two sème le doute quant à sa fenêtre de sortie. Strauss Zelnick s’est exprimé récemment et affirme que le jeu de Rockstar sera commercialisé quand il sera prêt.

GTA 6 sera parfait selon Take Two

Il précise que le studio est en recherche de la perfection et que le jeu ne sortira qu’à la condition que la vision créative du studio se réalise. Cela suggère que le studio pourrait prendre son temps. Une excellente idée sachant que Rockstar doit composer avec un tout nouveau moteur graphique : le Rage 9.

“Nous recherchons la perfection, et lorsque nous aurons estimé avoir atteint nos objectifs, ce sera le moment de sortir le jeu.”

Si cela peut être effrayant, le PDG a également déclaré à ses investisseurs que le développement du jeu ne sera pas interminable non plus. Il semblerait que Rockstar soit tiraillé entre le fait de sortir le jeu rapidement et d’atteindre une qualité irréprochable.

“Il existe une tension inhérente, entre mettre quelque chose sur le marché et créer la perfection.”

GTA 6 pourrait être retardé

Cependant, toujours selon Zelnick, le studio penche plutôt en faveur de la qualité. Si cela ne remet pas en doute la date annoncée par le studio, la fenêtre de sortie du jeu reste incertaine. Après 12 ans d’attente, quelques mois supplémentaires ne devraient pas être un supplice.

©Rockstar Games

En revanche, il faut espérer que le développement ne traîne pas en longueur. 2025 reste une date très vague, une sortie en janvier serait bien mieux accueillie qu’un lancement en décembre. Quoi qu’il en soit, si les propos du PDG de Take Two ont de quoi décevoir certains, ils peuvent également être rassurants.

Un jeu vidéo prend du temps à être conçu, le fait que Rockstar cherche à atteindre la perfection au détriment de la date de sortie est une bonne chose. Il vaut mieux sortir un jeu de qualité en retard plutôt qu’à la date prévue et mal fini.