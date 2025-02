GTA 6 : Voici la date à laquelle il devrait sortir sur PC

Selon les déclarations récentes d’Andrew Paul, PDG de Corsair Gaming, le très attendu Grand Theft Auto VI (GTA VI) pourrait sortir sur PC dès le début de l’année 2026. Cette information, bien que non officielle, suscite l’intérêt des joueurs PC qui attendent avec impatience la suite de l’un des jeux les plus vendus de tous les temps.

Le jeu le plus attendu

GTA VI a été élu jeu le plus attendu de 2025 par la communauté, ainsi que par de nombreuses autres communautés de joueurs. Ce n’est pas surprenant, étant donné que GTA V, son prédécesseur, a vendu plus de 210 millions d’unités à ce jour, dont 15 millions rien qu’en 2024. Actuellement, la fenêtre de lancement confirmée par l’éditeur Take-Two Interactive et le développeur Rockstar Games est l’automne 2025 pour les consoles PlayStation 5 et Xbox Series S|X.

La version PC sort toujours plus tard

Historiquement, les joueurs PC ont souvent dû attendre plus longtemps pour les sorties des jeux de la franchise Grand Theft Auto. Par exemple, GTA V est sorti en septembre 2013 sur PlayStation 3 et Xbox 360, mais la version PC n’est arrivée qu’en avril 2015, soit un an et demi plus tard. Cependant, GTA IV avait un écart beaucoup plus court, avec une sortie sur PC environ sept mois après les consoles.

Corsair annonce une sortie début 2026

Lors de la conférence téléphonique sur les résultats financiers du quatrième trimestre 2024 de Corsair Gaming, Andrew Paul a laissé entendre que GTA VI pourrait arriver plus tôt que prévu sur PC. Il a mentionné une fenêtre de sortie en “début 2026” pour la version PC du jeu. Bien que cette information ne soit pas une confirmation officielle, elle pourrait indiquer les plans actuels de Rockstar Games.

Une vente des cartes graphiques prévue en hausse

Andrew Paul a également discuté de l’impact des nouveaux jeux sur les ventes de composants PC. Il a noté que l’absence de “moments Fortnite ou PUBG” ces dernières années a conduit les joueurs à jouer à des jeux plus anciens. Cependant, les ventes de périphériques de jeu ont augmenté de manière significative par rapport à la période pré-COVID. L’arrivée de GTA VI pourrait stimuler les ventes de composants haut de gamme, car les joueurs chercheront à maximiser leurs performances pour profiter pleinement du jeu.

Bien que les déclarations d’Andrew Paul ne constituent pas une confirmation officielle, elles offrent un aperçu potentiel des plans de sortie de GTA VI sur PC. Les joueurs PC, habitués à des délais plus longs, pourraient cette fois-ci bénéficier d’une attente plus courte. Reste à voir si Rockstar Games confirmera ces informations dans les mois à venir.