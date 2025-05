La future puce du Huawei Pura 80 est déjà à la traine niveau performances

Selon une rumeur relayée par le leaker chinois « Smart Pikachu » sur Weibo, Huawei prévoirait d’équiper sa prochaine série de smartphones Pura 80 d’un SoC Kirin 9020 revu à la hausse. Ce processeur, initialement introduit en 2024 dans la gamme Mate 70, reposait sur un procédé de gravure en 7 nm signé SMIC. Bien que limité par les capacités de production disponibles en Chine, le Kirin 9020 avait bénéficié de quelques ajustements permettant d’optimiser légèrement ses performances et son efficacité énergétique.

La rumeur évoque une version améliorée de cette puce pour les Pura 80, attendus au mois de juin. Les modifications apportées ne concerneraient pas un changement de processus de fabrication, mais plutôt une augmentation des fréquences du CPU et du GPU. Aucune évolution majeure de l’architecture ne serait donc à attendre, mais Huawei miserait sur des optimisations logicielles, notamment via HarmonyOS, afin d’en tirer le meilleur en termes d’autonomie et de fluidité.

Parallèlement, des améliorations sont également évoquées du côté de la photographie. Un nouveau module photo serait prévu, capable de capturer des images de manière plus rapide et plus précise. Le traitement des vidéos et des photos bénéficierait aussi d’un meilleur système de stabilisation, à la fois matériel et logiciel.

En l’absence d’avancée significative sur le front de la fabrication de puces, les évolutions techniques de la série Pura 80 semblent donc se concentrer principalement sur le logiciel et l’expérience utilisateur. L’annonce officielle est attendue pour le mois de juin, avec plus de détails à venir sur les spécificités exactes de ces nouveaux modèles.