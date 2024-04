Installer une appli directement dans l’UEFI de sa carte mère, le défi saugrenu d’un développeur !

©Phillip Tennen via YouTube

Personne n’a besoin du dernier PC haut de gamme pour faire des miracles en informatique et pour coder, le meilleur clavier n’est pas non plus indispensable. Parfois il suffit d’une bonne idée et d’un peu d’huile de coude.

C’est en tout cas ce que tend à prouver Phillip Tennen, un développeur ayant récemment réussi un beau tour de force. Celui-ci a, en effet, réussi à créer une application IRC fonctionnant entièrement depuis l’interface UEFI d’une carte mère.

Pour les profanes, l’UEFI est l’équivalent moderne du BIOS. C’est la première interface qu’utilise un ordinateur lors du démarrage et qui lui permet de lancer un système d’exploitation. Elle remplace désormais le BIOS depuis quelque temps.

Le développeur expérimenté à qui l’on doit axle OS, un micro-noyau (microkernel) open source, permet donc de converser sans même démarrer l’OS de son PC. Ainsi plus besoin de Windows 11 ou de MacOS. Il suffit d’une carte mère et d’un CPU pour utiliser l’environnement pré-démarrage UEFI et se connecter au canal IRC.

Plus besoin de Windows pour utiliser des applications

Nommé “UEFIRC”, l’application en question est assez avancée et ne se contente pas d’afficher du texte bêtement. Elle dispose d’une interface graphique et d’un moteur de rendu de police TrueType. Celui-ci étant écrit dans son entièreté à l’aide de Rust, un langage de programmation lancé en 2006.

Évidemment, UEFIRC ne peut pas fonctionner sur un BIOS conventionnel ne disposant pas des capacités de l’UEFI. En effet, ce dernier, bien qu’il remplisse les mêmes fonctions, offre plus de fonctionnalités, notamment la possibilité d’utiliser la souris mais aussi internet. L’UEFI prenant notamment en charge les protocoles TCP v4, IPv4, TCPv6, IPv6 donnant accès au réseau.

En revanche, Tennen met en garde contre sa création. Ce projet a, en effet, démarré comme une blague très élaborée et l’usage de UEFIRC n’est pas recommandé. De plus, bien qu’il soit fonctionnel, son créateur le décrit comme “à peine utilisable”.

L’UEFI est au centre d’autres projets

Mitnal ©Arata via GitHub

Il semble bien que le canal IRC soit effectivement assez compliqué d’utilisation si l’on en croit les vidéos de présentation fournies par Tennen. Il est donc peu probable que l’UEFI deviennent la plateforme incontournable pour chatter à l’avenir.

Néanmoins, ce projet reste très impressionnant et démontre ce qu’il est possible de faire dans l’environnement pré-démarrage d’un PC.Enfin, UEFIRC n’est pas le seul projet mettant à profit l’UEFI des ordinateurs. D’autres expérimentations du même genre essaient de rendre fonctionnelles des applications généralement réservées à l’OS.

C’est le cas notamment de Mitnal, un client qui permet d’utiliser X (anciennement Twitter) directement depuis l’UEFI. En revanche, celui-ci est assez limité puisqu’il est seulement possible de dire “Bonjour”.