Intel annonce 6 processeurs Jasper Lake, avec des TDP de 6 ou 10 W

En plus des processeurs Tiger Lake vPro et Tiger Lake H35, Intel a dévoilé sa gamme de puces Jasper Lake. Les modèles correspondent bien à ceux mentionnés dans une fuite début septembre. Nous retrouvons ainsi six processeurs : quatre 4 cœurs / 4 threads et deux 2 cœurs / 2 threads.

Intel a en fait divisé sa gamme Jasper Lake en deux, avec d’un côté trois processeurs avec des TDP de 6 W, et de l’autre ceux avec un TDP de 10 W. Chaque fois, la triplette se compose d’un Pentium et de deux Celeron. Les puces avec un TDP de 6 W sont les Celeron N4500 (2 cœurs / 2 threads), Celeron N5100 (4 cœurs / 4 threads) et Pentium N6000 (4 cœurs / 4 threads). Chaque puce a une fréquence de base de 1,1 GHz. Celles avec un TDP de 10 W, les Celeron N4505, Celeron N5105 et Pentium N6005, ont une fréquence de base de 2 GHz et des fréquences Boost légèrement plus élevées.

Caractéristiques

Les deux tableaux ci-dessous permettent d’y voir un peu plus clair.

Processeur Cœurs / Threads Fréquence de base Fréquence Turbo TDP Unités d’exécution Fréquence de base iGPU Fréquence Boost iGPU Pentium N6005 4C / 4T 2 GHz 3,3 GHz 10 W 32 450 MHz 900 MHz Celeron N5105 4C / 4T 2 GHz 2,9 GHZ 10 W 24 450 MHz 800 MHz Celeron N4505 2C / 2T 2 GHz 2,9 GHz 10 W 16 450 MHz 750 MHz

Processeur Cœurs / Threads Fréquence de base Fréquence Turbo TDP Unités d’exécution Fréquence de base iGPU Fréquence Boost iGPU Pentium N6000 4C / 4T 1,1 GHz 3,3 GHz 6 W 32 350 MHz 850 MHz Celeron N5100 4C / 4T 1,1 GHz 2,8 GHz 6 W 24 350 MHz 800 MHz Celeron N4500 2C / 2T 1,1 GHz 2,8 GHz 6 W 16 350 MHz 750 MHz

Principalement pour le secteur éducatif

Toutes les références, y compris les deux avec seulement deux cœurs, bénéficient de 1,5 Mo de cache L2 et 4 Mo de cache L3 ; en effet, pour ces dernières, Intel a simplement désactivé deux cœurs.

Gravés en 10 nm, ces processeurs Jasper Lake héritent de l’architecture CPU Tremont des puces Lakefield. Ils embarquent un iGPU Gen11. Leur contrôleur mémoire gère la mémoire DDR4 ou LPDDR4X à 2 933 MHz en dual chanel.

Ces processeurs ciblent surtout le marché éducatif, notamment par le biais des Chromebooks. À ce titre, ils bénéficient d’une technologie inédite, l’IPU (Intel Image Processing Unit), qui, via une interface MIPI, permet des calculs accélérés pour les appels vidéo et les effets tels que l’arrière-plan flou.

Intel annonce une hausse des performances globales de 35 % par rapport à la génération Gemini Lake. La société illustre l’avance de son Pentium Silver N6000 sur des solutions comme l’A6-9220C d’AMD ou le Helios P60T de MediaTek avec quelques résultats rapportés dans la diapositive d’illustration.