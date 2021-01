Intel présente trois processeurs Tiger Lake H35 pour les PC ultraportables

Deux Core et un Core i5 dont les TDP peuvent désormais être configurés jusqu’à 35 W.

Lors de son évènement du CES 2021, Intel a insisté sur ses processeurs mobiles. La société a notamment lancé de nouvelles puces Tiger Lake-H ; pas les modèles à 8 cœurs avec des TDP de 45 W, lesquels n’arriveront que « plus tard » dans l’année, mais des modèles 4 cœurs avec des TDP pouvant maintenant atteindre 35 W et destinés aux ultra-portables : les Core i7-11375H SE, i7-11370H et i5-11300H.

Ces Tiger Lake H35 bénéficient d’une gravure SuperFin 10 nm. Contrairement aux Tiger Lake UP3, dont les TDP sont configurables entre 12 et 28 W, ceux des Tiger Lake H35 le sont entre 28 et 35 W. Cela permet au porte-étendard, le Core i7-11375H Special Edition, de culminer à 5 GHz sur un cœur. Les deux Core i7 ont droit à 12 Mo de cache L3, tandis que le Core i5 se contente de 8 Mo.

Caractéristiques

Ces processeurs conservent l’architecture graphique Xe LP des Tiger Lake. Les Core i7 embarquent 96 unités d’exécution, le Core i5, 80 UE. Intel confie avoir travaillé avec NVIDIA pour apporter le BAR redimensionnable à ses processeurs Tiger Lake H35 ; une première sur plateforme mobile.

La société avance des gains de performance non négligeables, notamment de 9 % en mono-cœur entre le Core i7-11375H et le Core i7-1165G7. Seulement, c’est lorsque ce dernier est configuré avec un TDP de 15 W ; l’écart se réduit à 4 % avec un TDP configuré 28 W.

Ces processeurs prendront place dans des machines 14 et 15 pouces avec une épaisseur de seulement 18 mm. Plus d’une quarantaine de modèles Acer, Asus ou encore MSI sont prévus ; bon nombre d’entre eux seront présentés dans la semaine. Néanmoins, si ces ordinateurs s’annoncent potentiellement plus performants, la hausse des TDP ne devrait pas avoir d’impact positif sur l’autonomie, au contraire. Les machines munies de Core Tiger Lake H35 arriveront d’ici quelques semaines.

Modèle Cœurs / Threads TDP Fréquence de base (GHz) Fréquence Turbo 1 cœur (GHz) Fréquence Turbo 2 cœurs (GHz) Fréquence Turbo 4 cœurs (GHz) Cache L3 Unités d’exécution Fréquence max, iGPU (Ghz) i7-11375H SE 4 / 8 28-35 W 3,3 (35W) / 3,0 (28W) 5 4,8 4,3 12 Mo 96 1,35 i7-11370H 4 / 8 28-35 W 3,3 (35W) / 3,0 (28W) 4,8 4,8 4,3 12 Mo 96 1,35 i5-11300H 4 / 8 28-35 W 3,1 (35W) / 2,6 (28W) 4,4 4,4 4 8 Mo 80 1,3

Sources : AnandTech, Tom’s Hardware US