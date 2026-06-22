Intel Core 3 : la puce qui fait trembler le MacBook Neo par ses performances remarquables

Des résultats PassMark publiés en juin 2026 indiquent que le prochain processeur d’Intel destiné aux laptops d’entrée de gamme se rapproche sensiblement des performances du chip équipant le MacBook Neo.

© Intel

Depuis le lancement du MacBook Neo à 699 euros, Apple s’est taillé une position confortable sur le marché des ordinateurs portables abordables, notamment grâce aux performances de sa puce A18 Pro. Des chiffres récents issus de la base de données PassMark suggèrent toutefois qu’Intel prépare une réponse crédible avec son processeur Core 3 304, attendu dans la famille Wildcat Lake.

Des scores très proches en benchmark multi-cœurs

Selon les résultats relevés par le compte x86deadandback, le Core 3 304 affiche un score CPU Mark moyen de 11 543 points sur PassMark. À titre de comparaison, l’Apple A18 Pro présent dans le MacBook Neo obtient en moyenne 11 804 points. L’écart entre les deux puces se limite donc à environ 2,2 % en faveur d’Apple sur ce test multi-cœurs.

© Passmark

En single-thread, la différence est un peu plus marquée : Intel accuse un retard moyen d’environ 7,7 %. Cela dit, une des soumissions relevées dans la base de données a permis au Core 3 304 d’égaler le meilleur score enregistré par l’A18 Pro sur ce même test.

Un détail mérite d’être souligné : Intel parvient à ces résultats avec une configuration de 5 cœurs et 5 threads, là où la puce Apple en compte 6.

Un contexte de marché particulier

Le MacBook Neo a trouvé une partie de son argumentaire commercial sur l’idée qu’il était possible d’obtenir un niveau de réactivité généralement associé aux machines haut de gamme, à un prix d’entrée de gamme. Si le Core 3 304 tient ses promesses en conditions réelles, il pourrait réduire l’un des avantages concurrentiels qu’Apple s’est construit sur ce segment.

© Apple

Le processeur est en effet conçu pour équiper des laptops Windows accessibles, ce qui rend la comparaison directement pertinente pour les acheteurs qui cherchent à faire un choix dans cette tranche de prix.

Ce que les benchmarks ne disent pas

Les benchmarks fournissent des indications utiles, mais ils ne résument pas l’expérience complète d’utilisation d’un ordinateur portable. L’autonomie, la gestion thermique, les performances graphiques, l’optimisation logicielle ou encore la qualité des écrans et des configurations mémoire proposées par les fabricants seront autant de facteurs déterminants au moment de comparer les produits finis.

Par ailleurs, le prix final des machines équipées du Core 3 304 jouera un rôle central : si les constructeurs ne parviennent pas à se positionner au même niveau tarifaire qu’Apple, la proximité des performances en benchmark perdra une grande partie de sa portée.

Ces premiers résultats restent donc à confirmer dans des conditions d’utilisation réelles, une fois les produits commercialisés. Mais ils indiquent qu’Intel se place en mesure de contester sérieusement le terrain que le MacBook Neo a commencé à occuper depuis son lancement.