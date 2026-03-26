Le MacBook Neo va-t-il tuer les PC Windows d’entrée de gamme ?

Le lancement du MacBook Neo à 699€ place les fabricants de PC Windows dans une position délicate, car leur modèle dépendant de plusieurs fournisseurs rend difficile la compétition face à l’intégration verticale d’Apple sur ce segment de prix.

Le secteur de l’informatique portable traverse une phase de transition avec le lancement du MacBook Neo. Positionné à un prix de départ de 699€, cet appareil marque une rupture avec la stratégie tarifaire habituelle d’Apple, dont le modèle le plus accessible était jusqu’ici le MacBook Air à 1199€. Ce changement de segment place les constructeurs de PC sous Windows dans une situation complexe.

Le défi pour la concurrence ne réside pas seulement dans le prix de vente, mais dans le modèle industriel de production. Apple bénéficie d’une intégration verticale complète : l’entreprise conçoit son propre processeur (l’A18 Pro), développe son système d’exploitation (macOS) et assemble le châssis de ses machines. Cette maîtrise permet à la firme de Cupertino de maintenir des marges de profit fonctionnelles, même sur un produit d’entrée de gamme.

Les constructeurs de PC Windows se cassent la tête

À l’inverse, l’écosystème Windows repose sur une collaboration entre trois entités distinctes : Microsoft pour le logiciel, un fournisseur de puces (Intel, AMD ou Qualcomm) et le fabricant de la machine (Dell, Lenovo, HP ou ASUS). Cette structure tripartite complique l’alignement sur le rapport qualité-prix du MacBook Neo. Chaque acteur de la chaîne doit en effet dégager sa propre marge, ce qui limite la flexibilité tarifaire globale.

L’analyse des produits actuellement sur le marché illustre cette difficulté. D’un côté, des modèles haut de gamme comme le Dell XPS 14 proposent une finition et des performances comparables, mais à un tarif dépassant les 2 000€. De l’autre, des machines plus abordables comme le Lenovo IdeaPad Slim 3x parviennent à s’aligner sur le prix de 700€, mais au prix de concessions sur la qualité des matériaux (châssis en plastique) ou sur la résolution de l’écran.

Une pression accentuée sur le long terme

La pérennité de cette offensive commerciale semble déjà planifiée. Des rapports indiquent qu’Apple travaille sur une future itération du MacBook Neo prévue pour 2027, qui intègrerait une puce A19 Pro. Actuellement, le modèle de base est proposé avec un stockage de 256 Go, tandis qu’une version de 512 Go incluant le capteur d’empreintes Touch ID est également disponible.

Pour les fabricants de PC, la capacité à rivaliser dépendra de la coordination entre Microsoft et ses partenaires matériels pour optimiser les coûts sans sacrifier l’expérience utilisateur ou la qualité de construction.