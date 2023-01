Toutes les spécifications des nouveaux Core de 13e génération ‘Raptor Lake’

Le CES 2023 s’annonce riche en annonces, un peu moins en surprises. Au fil des semaines et au gré des fuites, nous avons en effet un aperçu assez exhaustif pour bon nombre de produits avant même leur officialisation. Cela vaut particulièrement pour la GeForce RTX 4070 Ti, mais aussi pour les Core Raptor Lake non-K d’Intel : dès octobre, Gigabyte et Microsoft ont dévoilé toute la gamme à venir. Nos confrères de VideoCardz ont également décidé de supplanter Intel en publiant la diapositive de présentation de la gamme.

© VideoCardz

Celle-ci dévoile dix processeurs en tout, en incluant les variantes dépourvues d’iGPU (F). Nous retrouvons les Core i9-13900, Core i7-13700, Core i5-13600, Core i5-13500, Core i5-13400 ainsi que le Core i3-13100, premier i3 de la 13e génération de Core. Toutes ces puces ont des PBP (Processor Base Power) de 65 W à l’exception du Core i3-13100F, dont le PBP est de 58 W. Les MTB (Max Turbo Power) sont plus hétéroclites, avec des valeurs allant de 89 W à 219 W en fonction du nombre de cœurs CPU.

Core i5-13500 : les performances dans Cinebench R23 à 65 W et 154 W de PL1

Un mélange d’Alder Lake et de Raptor Lake

Vous l’aurez constaté grâce au cache L2, les Core i5-13600 et inférieurs reprennent le silicium Alder Lake et non Raptor Lake. Une autre distinction à signaler concerne la prise en charge mémoire. Les Core i7 et Core i9 supportent la DDR5-5600 et la DDR4-3200, tandis que les Core i5 et Core i3 se limitent à de la DDR5-4800 et toujours de la DDR4-3200.

Outre ces processeurs à 65/58 W de PBP, la 13e génération de Core accueille des Raptor Lake-T à 35 W de PBP. Nos confrères n’ont pas partagé la diapositive, mais vous retrouverez leurs principales caractéristiques dans le tableau ci-dessous.

13e génération de Core

Processeur Configuration Fréquence de base Fréquence Max iGPU PBP/MTB Prix de vente recommandé Core i9-13900KS 24/32T (8P+16E) 3,2 GHz 6,0 GHz UHD 770 150W/253W À déterminer Core i9-13900K 24/32T (8P+16E) 3,0 GHz 5,8 GHz UHD 770 125W/253W 589 dollars Core i9-13900KF 24/32T (8P+16E) 3,0 GHz 5,8 GHz N/A 125W/253W 564 dollars Core i9-13900 24/32T (8P+16E) 2,0 GHz 5,6 GHz UHD 770 65W/219W 549 dollars Core i9-13900F 24/32T (8P+16E) 2,0 GHz 5,6 GHz N/A 65W/219W 524 dollars Core i9-13900T 24/32T (8P+16E) 1,1 GHz 5,3 GHz UHD 770 35W/106W 549 dollars Core i7-13700K 16/24T (8P+8E) 3,4 GHz 5,4 GHz UHD 770 125W/253W 409 dollars Core i7-13700KF 16/24T (8P+8E) 3,4 GHz 5,4 GHz N/A 125W/253W 384 dollars Core i7-13700 16/24T (8P+8E) 2,1 GHz 5,2 GHz UHD 770 65W/219W 384 dollars Core i7-13700F 16/24T (8P+8E) 2,1 GHz 5,2 GHz N/A 65W/219W 359 dollars Core i7-13700T 16/24T (8P+8E) 1,4 GHz 4,9 GHz UHD 770 35W/106W 384 dollars Core i5-13600K 14/20T (6P+8E) 3,5 GHz 5,1 GHz UHD 770 125W/253W 319 dollars Core i5-13600KF 14/20T (6P+8E) 3,5 GHz 5,1 GHz N/A 125W/253W 294 dollars Core i5-13600 14/20T (6P+8E) 2,7 GHz 5,0 GHz UHD 770 65W/154W 255 dollars Core i5-13600T 14/20T (6P+8E) 1,8 GHz 4,8 GHz UHD 770 35W/92W 255 dollars Core i5-13500 14/20T (6P+8E) 2,5 GHz 4,8 GHz UHD 770 65W/154W 232 dollars Core i5-13500T 14/20T (6P+8E) 1,6 GHz 4,6 GHz UHD 770 35W/92W 232 dollars Core i5-13400 10/16T (6P+4E) 2,5 GHz 4,6 GHz UHD 730 65W/148W 221 dollars Core i5-13400F 10/16T (6P+4E) 2,5 GHz 4,6 GHz N/A 65W/148W 196 dollars Core i5-13400T 10/16T (6P+4E) 1,3 GHz 4,4 GHz UHD 730 35W/82W 221 dollars Core i3-13100 4/8T (4P+0E) 3,4 GHz 4,5 GHz UHD 730 60W/89W 134 dollars Core i3-13100F 4/8T (4P+0E) 3,4 GHz 4,5 GHz N/A 58W/89W 109 dollars Core i3-13100T 4/8T (4P+0E) 2,5 GHz 4,2 GHz UHD 730 35W/69W 134 dollars

Source : VideoCardz