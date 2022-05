Intel présente ses processeurs mobiles Alder Lake-HX : jusqu’à 16 cœurs, 157 W

Comme prévu, Intel a annoncé de nouveaux processeurs mobiles Alder Lake lors de l’Intel Vision. La société enrichit sa douzième génération avec des puces de la série HX. Celles-ci se distinguent sur plusieurs points par rapport aux séries Alder Lake pré-existantes. Déjà, elles proposent jusqu’à 16 cœurs / 24 threads au lieu de 14 cœurs / 20 threads. Ensuite, ce sont les premières solutions mobiles à prendre en charge l’interface PCIe 5.0. Concernant les PBP, ils sont logiquement en hausse : 55 W de base, jusqu’à 157 W en mode Turbo Power. En matière de performance, Intel promet jusqu’à 80 % de hausse en multi-threads par rapport à la précédente génération et 10 à 20 % par rapport aux processeurs Alder Lake-H.

Afin de vous y retrouver dans l’offre Alder Lake mobile, retenez qu’elle se segmente en quatre séries (HX, H, P et U) dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

Alder Lake-HX : 55W / 157W – Jusqu’à 8 P-cores, 8 E-cores, 32 UE graphiques Xe LP

Alder Lake-H : 45W / 115W – Jusqu’à 6 P-cores, 8 E-cores, 96 UE graphiques Iris Xe

Alder Lake-P : 28W / 64W – Jusqu’à 6 processeurs P, 8 processeurs E, graphiques Iris Xe 96 UE

Alder Lake-U : 9W / 29W – 15 W / 55W – Jusqu’à 2 P-cores, 8 E-cores, 96 UE graphiques Iris Xe

L’Intel Arc A370M rivalise avec la NVIDIA GeForce RTX 3050 mobile

Gamme Alder Lake-HX

La gamme Alder Lake-HX est détaillée dans le tableau ci-dessus.

Le porte-étendard est le Core i9-12950HX. La série Alder Lake-HX contient un autre Core i9, trois Core i7 et deux Core i5. Deux références, les Core i9-12900HX et et Core i7-12800HX, autorisent l’overclocking CPU en plus de l’overlocking mémoire. Tous ces processeurs prennent en charge jusqu’à 128 Go de mémoire DDR4 ou DDR5 (LPDDR4-4267/DDR4-3200 ou LPDDR5-4800/DDR5-5200) standard, mais aussi ECC dans le cas des modèles vPro ; jusqu’à quatre SSD PCIe 4.0 x4 ; les puces HX gèrent également une interface PCIe 5.0 x16 (ou 2 x8).

Intel livre quelques résultats de benchmarks de tests réalisés en interne. Comme toujours, considérez ces comparaisons avec une certaine retenue.

Enfin, à propos de la la disponibilité, Intel précise qu’au moins dix systèmes construits autour des processeurs HX arriveront cette année, sans toutefois renseigner de date précise. Ces PC seront l’ASUS ROG Strix Scar 17 SE, le HP Omen 17, les Gigabyte Aorus 17X/15X, les MSI GT77 Titan et GE77/67 Raider, le Lenovo Legion 7i, et les Dell Precision 7670/77700.