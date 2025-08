Intel lance de nouveaux processeurs Core Ultra 5 pour PC fixes et portables

Intel a discrètement lancé de nouveaux processeurs Arrow Lake, notamment les Core Ultra 5 235A, 235TA et 235UA, qui ciblent le segment d’entrée de gamme et offrent des options plus économes en énergie pour les systèmes de bureau et mobiles.

Intel continue d’élargir sa gamme de processeurs Arrow Lake avec l’introduction de nouvelles puces destinées principalement au segment d’entrée de gamme, mettant l’accent sur l’efficacité énergétique. Ces nouveaux modèles incluent les Core Ultra 5 235A, 235TA et 235UA, qui visent à offrir des options plus abordables et économes en énergie.

De nouveaux modèles dans la série Arrow Lake

Les processeurs Core Ultra 5 235A et 235TA sont conçus pour les systèmes de bureau, tandis que le 235UA est destiné aux appareils mobiles. Selon des informations divulguées par le compte @momomo_us, ces nouveaux modèles partagent des similitudes avec le Core Ultra 5 235 existant, mais avec des ajustements pour améliorer l’efficacité énergétique.

Le Core Ultra 5 235A semble identique au modèle 235 en termes de configuration de cœur, d’horloges, de TDP et de GPU intégré. En revanche, le Core Ultra 5 235TA présente des fréquences de base plus basses, avec des E-Cores à 1,6 GHz et des P-Cores à 2,2 GHz, contre respectivement 2,9 GHz et 3,4 GHz pour les modèles 235 et 235A. Ce processeur est conçu pour une consommation d’énergie réduite, avec une puissance de base de 35W et une puissance turbo maximale de 114W, comparé à 65W/121W pour les autres variantes.

Le Core Ultra 5 235UA : un nouveau CPU économe en énergie

Le Core Ultra 5 235UA se distingue comme une puce mobile ultra-économe en énergie, avec une configuration de 10 cœurs comprenant 2 P-Cores et 8 E-Cores, ainsi que deux cœurs supplémentaires Low Power Efficient. Contrairement aux autres processeurs Arrow Lake, le 235UA utilise la lithographie Intel 3 au lieu de la TSMC N3B.

Les fréquences d’horloge pour le 235UA sont de 1,6 GHz/4,1 GHz pour les E-Cores, 2,0 GHz/4,9 GHz pour les P-Cores, et 0,7 GHz/2,4 GHz pour les LP E-Cores. La plage de TDP est de 12-57W, avec une puissance de base de 15W, ce qui en fait le processeur Arrow Lake le plus économe en énergie pour les appareils mobiles.

Prix et disponibilité

Les nouveaux processeurs Core Ultra 5 235A et 235TA devraient être proposés à des prix similaires à celui du Core Ultra 5 235, tandis que le Core Ultra 5 235UA devrait être significativement moins cher que les modèles 235H et 225H. Selon les pages produits, ces nouvelles puces devraient être lancées au cours du trimestre en cours.

Intel continue ainsi de diversifier son offre de processeurs pour répondre aux besoins variés des consommateurs, en mettant un accent particulier sur l’efficacité énergétique et l’accessibilité.