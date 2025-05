Intel lance enfin de nouveaux Core Ultra 200 à pas chers

Intel a officialisé l’arrivée de sa nouvelle gamme de processeurs Core Ultra 200, destinés aux stations de travail d’entrée de gamme, aussi bien pour les ordinateurs de bureau que les ordinateurs portables. Ces puces, issues de l’architecture Arrow Lake, visent à proposer un équilibre entre performance et coût, pour répondre aux besoins des utilisateurs professionnels.

Pour les PC fixes : Core Ultra 200S

Dans le segment desktop, les processeurs Intel Core Ultra 200S se présentent comme une solution capable de concurrencer les offres existantes sur le marché. D’après les données fournies par Intel, ces processeurs offriraient jusqu’à 13 % de meilleures performances en multithread sous Cinebench 2024 par rapport au Ryzen 9 9950X d’AMD, tout en affichant une efficacité énergétique supérieure de 11 % à consommation égale (TDP de 125 W dans les deux cas).

Les stations de travail fixes équipées de ces processeurs prennent en charge jusqu’à 256 Go de mémoire DDR5 ECC à 6400 MT/s. Elles embarquent également le Wi-Fi 6E, ainsi que des fonctionnalités professionnelles telles que le KVM à distance, la plateforme Intel vPro, et le support des codecs professionnels.

PC portables : Core Ultra 200HX et 200H

Côté mobile, Intel introduit deux gammes distinctes : les Core Ultra 200HX pour les stations de travail haute performance, et les Core Ultra 200H pour les modèles plus compacts et légers.

Le Core Ultra 200HX afficherait jusqu’à 8 % de meilleures performances en mono-thread et jusqu’à 42 % en multi-thread par rapport au Ryzen AI 9 HX 375 d’AMD. Il présenterait aussi une efficacité énergétique supérieure de 41 % comparé à la précédente génération Meteor Lake.

Parmi les premiers modèles à intégrer ces puces, on retrouve le HP ZBook Fury 18, qui sera commercialisé dès juin. Il proposera jusqu’à 256 Go de mémoire DDR5 ECC et un NPU dédié à l’exécution locale de charges de travail liées à l’IA. Intel a notamment comparé le nouveau Core Ultra 9 285HX au i9-14900HX, avec des gains observés sur différents logiciels professionnels.

De son côté, le Dell Pro Max 16, équipé d’un processeur Core Ultra 200H, se positionne comme une solution plus accessible. Selon Intel, il serait jusqu’à 22 % plus performant que le Ryzen AI 9 365 sous Geekbench 6.3 (multicœur), tout en offrant une autonomie annoncée de plus de 21 heures. Il intègre également une puce graphique intégrée Arc 140T, destinée à couvrir les besoins en graphisme professionnel et en usage multimédia.

Performances graphiques et déclinaisons desktop

Le Core Ultra 9 285H afficherait quant à lui jusqu’à 26 % de meilleures performances que le Ryzen AI 9 365 (Zen 5) dans six applications professionnelles. Dans des logiciels comme Autodesk Inventor et Chaos V-Ray pour Cinema 4D, la puce Arc 140T serait jusqu’à 2,15 fois plus rapide que l’iGPU intégré au Core Ultra 185H.

Pour ceux qui recherchent des performances graphiques plus poussées, Intel recommande les cartes graphiques dédiées Arc Pro B60 (24 Go) et Arc Pro B50 (16 Go), exclusivement disponibles sur les stations de travail fixes.