Intel Panther Lake-H : de gros changements et des performances costaudes

Intel dévoile sa gamme Panther Lake-H avec une nouvelle nomenclature « Ultra X » (X5/X7/X9), des processeurs gravés en 18A, des configurations variées (jusqu’à 12 cœurs Xe3 et 5,1 GHz) et un lancement prévu pour fin 2025, marquant une évolution technique et marketing pour ses puces mobiles.

Intel prépare le lancement de sa gamme de processeurs mobiles Panther Lake-H, marquée par une révision de sa stratégie de dénomination. Selon des informations récentes, la série adopterait une nouvelle appellation « Ultra X », déclinée en Ultra X5, Ultra X7 et Ultra X9. Cette modification s’inscrit dans la continuité des ajustements fréquents opérés par le fondeur sur ses gammes de produits, visant à clarifier – ou complexifier – l’offre pour les consommateurs et les professionnels.

Quatre références ont été identifiées à ce stade :

Core Ultra X7 368H

Core Ultra X7 358H

Core Ultra X5 338H

Core Ultra X9 388H

Le modèle Core Ultra X9 388H est présenté comme le fleuron de la série, avec une fréquence maximale annoncée jusqu’à 5,1 GHz et une configuration graphique renforcée (12 cœurs Xe3). Le Core Ultra X7 368H se distinguerait quant à lui par un iGPU particulièrement performant, tandis que les autres références viseraient le segment milieu de gamme.

Des configurations techniques variées

Les processeurs Panther Lake-H se basent sur le nœud de gravure 18A d’Intel, une première pour le fondeur, et intègrent des cœurs de type Cougar Cove (P-Cores), Darkmont (E-Cores) et Skymont (LP-E Cores), ainsi que des cœurs graphiques Xe3 (Celestial). Plusieurs configurations ont été révélées, avec des TDP allant de 15W à 45W selon les modèles.

Modèle P-Cores E-Cores LP-E Cores Cœurs GPU Xe3 TDP (PL1/PL2) Panther Lake-H 4 8 4 12 25W / 45W Panther Lake-H 4 8 4 4 25W / 45W Panther Lake-H 4 8 0 4 25W / 45W Panther Lake-U 4 0 4 4 15W / 45W Panther Lake-U 2 0 4 4 15W / 45W

Ces données suggèrent une segmentation claire entre les modèles destinés aux ordinateurs portables haut de gamme (série H) et ceux orientés vers l’ultra-mobilité (série U), avec des compromis différents entre performance, consommation et intégration graphique.

Un lancement attendu pour fin 2025

Intel devrait officialiser ces processeurs d’ici la fin de l’année, avec une production de masse prévue pour le premier trimestre 2026. Les premiers retours indiquent que ces puces pourraient être proposées en quantité limitée lors de leur sortie, avant une disponibilité généralisée l’année suivante. Les partenariats avec des fabricants comme Lenovo laissent entrevoir une intégration rapide dans les gammes professionnelles et grand public.

L’adoption du nœud 18A représente un défi technique majeur pour Intel, avec des enjeux de rendement et de dissipation thermique. Les premières rumeurs évoquent une limite thermique (TJ-Max) fixée à 105°C, un seuil élevé qui pourrait influencer le design des systèmes de refroidissement des appareils équipés.